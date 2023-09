Sport quattro za 21. stoletje

Iz Nemčije prihaja novica o oživitvi legendarnega nemškega kombikupeja (3-vratni kupe) znamke Audi, ki pa ob ponovnem rojstvu ne bo opremljen z logotipi znamke Audi, temveč z logotipi občutno manj znane nemške znamke Elegend.

V Ingolstadtu je v dveh letih (1984-1986) proizvodnje nastalo točno 214 primerkov legendarnega audija sport quattro, evolucijske izpeljanke reli avtomobila, ki je za vedno spremenil dogajanje na reli stezah tega sveta. Sedaj je pred nami novodobna in času ter filozofiji primerna, striktno električno gnana različica legendarnega reli dirkalnika znamke Audi, ki jo krasijo logotipi nemške znamke Elegend, kjer so pred nekaj leti predstavili prototipno različico modela EL1. Sedaj so se Nemci odločili za 'serijsko' proizvodnjo tega prototipa, ki bo nastal v samo tridesetih primerkih, namenjenih izbrancem, ki si bodo lahko privoščili nakup takšnega avtomobila, ker vas bo nakup tega avtomobila pošteno udaril po žepu. Ob tem Nemci omenjajo približno 890.000 evrov, občutno več kot bi vas stal nakup odlično ohranjenega originala (audi sport quattro), ker si ga lahko privoščite že za odštetih 480.000 evrov …

Za odšteti denar bo kupec prejel kompaktno odmerjen (dolžina: 416 cm) 3-vratni kombikupe, ki je oblikovno zelo podoben originalu iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, vsaj na zunaj, ker se lahko pohvali tudi s precej modernizirano zasnovo potniške kabine, ki pa kljub tem ostaja športno minimalistična (manj zaslonov, gumbov, stikal in podobne krame …) in posledično elegantna. Seveda se takšen spiritualni naslednik legendarnega audija sport quattro lahko pohvali še z nekaterimi tehničnimi 'sladkorčki'. Ob tem omenjajo 'subframe', ki je večinoma izdelan iz aluminija ter karoserijske sestavne dele iz ogljikovih vlaken. Ker je prevelika masa ena izmed bolj perečih 'rak ran' modernih električnih avtomobilov, ki so posledično dejansko pretežki, se Nemci ob predstavitvi tega avtomobila spretno izogibajo vprašanju o dejanski masi takšnega športnega avtomobila. Namesto tega vam raje ponujajo odgovor o že prav pošastno odmerjeni zalogi pogonske moči (600 kW, odnosno 816 KM) in posledično brutalnem pospeševanju od 0-100 km/h, ki bo zaključeno v 2,8 sekunde. Po 7,5 sekundah pospeševanja z mesta bo ta avtomobil že lahko drvel z 200 km/h. Končna hitrost te kopije Audijevega originala pa znaša 300 km/h, čeprav se tako hitro najbrž ne boste dolgo peljali …

Za razliko od večine proizvajalcev podobnih, električno gnanih športnih avtomobilov so Nemci ob predstavitvi priznali, da boste na znameniti 'Nordschleife' s polno močjo in brez zadržkov lahko naredili samo dva kroga (približno 40 do 50 km, odvisno od konfiguracije steze …), potem bo prišel čas za oskrbo z dodatnim 'električnim sokom'. Tako smo dobili nov dokaz, da športno udejstvovanje z električnimi vozili nima prav nobenega smisla, ker lahko električni avtomobili resnično blestijo samo na krajših relacijah, zato so idealna mestna vozila, za potovanje v stilu pravih GT vozil (vozilo (kupe ali pa limuzina) s samo enim parom bočnih vrat …) pa je bolje izbrati bencinsko gnano vozilo (prava gospoda ne vozi 'traktorjev' (dizelsko gnan osebni avtomobil) …). Če se bo lastnik modela EL1 uspel upreti skušnjavi po odločnem pospeševanju in divjanju z velikimi hitrostmi, bo z enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev (kapaciteta: 80 kWh) lahko prevozil približno 400 kilometrov.

Če bo Nemcem uspelo prodati 30 takšnih avtomobilov, bodo pripravili še kakšno podobno serijo 'retro' oblikovanih vozil, vendar se bodo takrat odločili za nekdanji serijski model kakšnega drugega proizvajalca avtomobilov.