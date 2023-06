Spremenite svojo garažo v prostor za druženje

Razmišljate o tem, da bi svojo garažo, ki je morda odslužila svojemu prvotnemu namenu, spremenili v prostor za druženje, in se sprašujete, kaj vse je na voljo na trgu, da bi jo lahko popestrili s pikadom ali namiznim nogometom? Na vidaxl.si lahko hitro preverite ponudbo in ugotovite, kaj je najbolj primerno za vas. Garaža lahko postane prostor, kjer se lahko zabavate s svojimi prijatelji in družino. Pikado in namizni nogomet sta odlični izbiri, saj sta zabavni igri, ki prinašata veliko veselja in druženja. Pri vidaxl.si lahko najdete različne modele pikada in namiznega nogometa, ki ustrezajo vašim potrebam in preferencam. Oglejte si njihovo široko ponudbo, primerjajte cene in izberite najboljšo možnost zase.

Uživajte v igri namiznega nogometa doma

Namizni nogomet je izjemno zabaven ekipni šport, ki je priljubljen med vsemi generacijami - tako med starejšimi kot mlajšimi, ženskami in moškimi. Za igranje namiznega nogometa potrebujemo predvsem mizo za namizni nogomet. Obstaja veliko različnih vrst miz, saj se razlikujejo glede na državo, v kateri se igra ta šport. Dimenzije in druge značilnosti miz so lahko odločilne za sam način igranja. Skupna lastnost uradnih miz za namizni nogomet je, da so priznane s strani mednarodne zveze ITSF. Poleg same mize potrebujemo tudi različne dodatke, ki jih lahko prilagodimo po želji. Prav tako je možno dokupiti posamezne manjkajoče ali poškodovane dele. Če ste strasten igralec namiznega nogometa in igranje v lokalih ne zadovoljuje vaših potreb, si lahko privoščite svojo mizo in povabite prijatelje na domače dvoboje.

Namizni nogomet je bil prej rezerviran za posebno opremljene klube, penzione in zabaviščne parke, vendar je danes dostopen vsakomur, ki si ga želi imeti. Čeprav namizni nogomet ni majhen, je zagotovo ena izmed zabavnih načinov igre. Rezervacija prostora za mizo ni tako težavna, saj lahko del prostora namenimo v dnevni sobi ali garaži. Obstajajo tudi lahki in kompaktni modeli, primerni za manjše prostore, ki jih po uporabi lahko enostavno pospravimo, ne da bi zavzeli veliko dragocenega prostora. Igranje namiznega nogometa morda ni enako kot igranje na pravem igrišču, vendar še vedno aktivira naše mišice in nam omogoča, da uživamo v gibanju.

Zabava, vadba in druženje na enem mestu

Namizni nogomet ni zelo intenzivna vadba, kar pa se lahko izkaže kot prednost. Je odličen način za aktivno preživljanje časa, še posebej za ljudi v slabši kondiciji ali starejše, ki se lahko pomerijo z mlajšimi in bolj gibčnimi posamezniki. Poleg tega je odlična vadba za reflekse in ročne spretnosti. Upravljanje ročajev zahteva dobro reakcijsko hitrost in koordinacijo med očmi in rokami. Gre tudi za odlično popestritev na srečanjih in dogodkih. Igra na takšni mizi ustvarja edinstveno vzdušje, saj lahko spremljate boj igralcev z vseh strani. Igrate lahko v parih ali v igri štirih, kar omogoča sodelovanje več udeležencev. Tudi tisti, ki trenutno ne znajo igrati, lahko uživajo v spremljanju tekme na praktičen način, brez gledanja na zaslon računalnika. Majhna namizna tabla ustvari pravo stadionsko vzdušje, ki je polno navijanja, šal in prijaznih nasmehov. Gre za obvezen dodatek v domu vsakega pravega ljubitelja tega plemenitega športa. Prinaša zabavo, druženje in izboljšanje spretnosti. Uživate lahko s svojimi prijatelji in družino.

Pikado - preprosta igra, veliko zabave

Pikado je odlično zdravilo proti dolgčasu, saj je pikado preprost in zanimiv, kar je privedlo do njegove velike priljubljenosti po vsem svetu. Pikado se lahko igra tako doma kot v pisarnah, saj igralcem omogoča prijetno zabavo tudi v majhnih prostorih. Pri izbiri opreme za pikado moramo upoštevati nekaj parametrov: najkakovostnejši in najbolj priljubljeni modeli so izdelani iz sisala, naravnega materiala, pridobljenega iz rastline agave. Vendar pa so na voljo tudi tarče iz papirja, pene in magnetov. Magnetne tarče so primerna predvsem za igro otrok, saj uporabljajo puščice z magnetom namesto ostalih igel.

Tip ločilne žice se uporablja pri tarčah iz sisala. Obstajata dve vrsti žic: navadna in trikotna, ki je najtanjša. Navadna žica ima visok odstotek odboja puščic in je cenovno ugodna, medtem ko se trikotna ali najtanjša žica uporablja v profesionalnih tarčah. Ciljne tarče imajo standardne dimenzije. Širina obročev ne presega 8 mm, premer središča tarče pa je 12,7 mm. Zunanji sredinski obroč ima premer 31,8 mm, medtem ko je razdalja od zunanje strani obročne žice do središča tarče približno 170 mm. Pikado mora biti nameščen zelo natančno. Natančna razdalja od sprednje strani tarče do črte, za katero stojijo igralci, znaša 2,37 metra. Središče tarče mora biti nameščeno približno 1,73 metra od talne površine igralnega prostora. Puščice se izdelujejo iz različnih materialov, kot so nikelj, medenina, volfram, jeklo ali trpežna plastika.

Če ste torej svojemu jeklenemu konjičku morda namenili praktičen nadstrešek in vaša garaža več ne opravlja prvotne funkcije, je njena preureditev v prostor druženja in zabave zagotovo vrhunska ideja!