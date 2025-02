Yugo se vrača …

'New Yugo'

'New Yugo'

Avtor: Marko Miklavc Foto: Darko Marčeta/Yugo in Innocenti

Innocenti Koral

Iz Srbije prihaja novica o napovedi ponovnega rojstva legendarnega jugoslovanskega avtomobila, ki pa tokrat ne bo nastajal v Kragujevcu, ker bo za njegovo ponovno rojstvo zaslužen prof. dr Aleksandar Bjelić, srbski izseljenec, ki že približno 30 let dela in živi v Nemčiji.

Bjeliću je po dolgih letih pravnega boja uspelo pridobiti intelektualne pravice za uporabo imena blagovne znamke Yugo, za podobo novodobnega yuga pa bo poskrbel srbski oblikovalec Darko Marčeta iz Zrenjanina. Trenutno obstajajo samo oblikovalske skice novega yuga, ki bo od originala (1980-2008) prevzel tudi 3-vratno kombilimuzinsko zasnovo karoserije, ker pri majhnih in cenovno dostopnih avtomobilih ni prav nobene potrebe po 5. vratih, posledično je takšen avtomobil cenejši za proizvodnjo, nižja pa je lahko tudi njegova prodajna cena.

Precej bolj skrivnostna pa ostaja morebitna tehnološka platforma, ker Bjelić zaenkrat ne želim izdati imena tehnološkega partnerja, vemo pa to, da bodo Srbi zaenkrat vztrajali pri klasičnem pogonu na fosilna goriva, ker nikjer ne omenjajo električne različice tega avtomobila, ki naj bi ga prvič pokazali leta 2027 na sejmu EXPO, ki bo potekal v Beogradu. Prvotni yugo, ki je zasnovan na tehnološki platformi FIAT-ovega modela 127, je v skoraj 30. letih proizvodnje pritegnil približno 795.000 kupcev, od tega približno 14.500 kupcev v ZDA, od leta 1990 do konca leta 1994 so ga za svojega vzeli tudi Italijani, ker je bil tam okrašen z logotipi znamke Innocenti.