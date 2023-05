Z4 z dodano vrednostjo

Na letošnjem dogodku Concorso d’Eleganza Villa d’Este se je publiki predstavil povsem novi konceptni BMW, ki ponovno dokazuje, da pri znamki BMW, za razliko od večine ostalih nemških avtomobilskih znamk, razumejo izročilo pravih 'Shooting Brake' avtomobilov.

Letos mineva že 26 let od prve javne predstavitve legendarnega bavarskega predstavnika (Z3 coupé (E36/8)) 3-vratnih kombikupejev, ki je ob prvem nastopu v Frankfurtu z rahlo neskladno obliko resnično šokiral občinstvo. Z3 coupé so Bavarci takrat oglaševali kot klasični kupe, ker očitno (pomanjkanje lastne 'Shooting Brake' tradicije …) v njem niso nikoli prepoznali dodano vrednost, ki je posledica v današnjih časih zelo redke vrline (3-vratni kombikupe s karavanskim zadkom), ker ta oblikovna posebnost zaznamuje samo prave predstavnike 'Shooting Brake' avtomobilov, ki jih danes na cestah, kjer kraljujejo 'novokomponovane' marketinške 'Shooting Brake' tvorbe v obliki 5-vratnih 'low-roof' karavanov (mercedes-benz CLS in podobni …), ne morete srečati prav veliko. Nekateri neresni novinarji ob tem omenjajo tudi bavarsko 'hišno referenco' v obliki legendarne 'Touring' različice BMW-jeve serije 02, ki pa si tudi pod razno ne zasluži oznake 'Shooting Brake', ker gre v tem primeru samo za klasično 3-vratno kombilimuzino, ker BMW-ji iz serije 02 niso kupeji, temveč pristne športne limuzine.

Tako smo sedaj v Italiji lahko spoznali BMW-jevo oblikovno kopijo nekaterih legendarnih evropskih predstavnikov (reliant scimitar GTE, lancia beta HPE in volvo 1800 ES) pravih 'Shooting Brake' avtomobilov, ki za razliko od današnjih 'visoko nasajenih' 5-vratnih karavanov (SUV) in podobno izvedenih 5-vratnih kombilimuzin ('crossover') resnično utelešajo športno eleganco ob povezavi s praktičnostjo, ki jo pri avtomobilu lahko ponudi samo karavanski zadek. Čeprav so bile reakcije obiskovalcev letošnjega italijanskega izbora najlepših avtomobilov na to študijo znamke BMW, ki je od serijskega modela (Z4) prevzela tudi oblikovanje notranjosti potniškega prostora (vsaj v primeru prednjega dela kabine …), izredno pozitivne, so možnosti, da dobimo nov serijski BMW-jev 'Shooting Brake' avtomobil pičle, ker se 'mainstream' kupci raje odločajo za nakup trapastih SUV in 'crossover' modelov, ki pa se v pogledu športne elegance ne morejo kosati s pravimi predstavniki 'Shooting Brake' avtomobilov …