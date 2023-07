Zatiranje sive ekonomije

Na večini evropskih tržišč je simpatični in že večkrat nagrajeni Jeepov 'maščevalec' trenutno na voljo samo v elektrificirani različici, vendar se bo to sedaj spremenilo, ker se bodo kupci tega dejansko kompaktnega jeepa (dolžina: 4084 mm) lahko po novem odločili tudi za nakup bencinsko gnane različice.

Pred kratkim so pri znamki Jeep® ugotovili, da jim nekateri 'svobodni' evropski trgovci z avtomobili odžirajo zaslužek, ker so v Italiji in Španiji, kjer je kupcem zaradi slabe infrastrukture električnih polnilnic na voljo tudi bencinsko gnana različica modela avenger, veselo kupovali večje količine novih fosilno gnanih različic tega modela in jih izvažali na ostala tržišča v Evropi. Zato se se Američani odločili, da temu naredijo konec. Posledično si nemški kupci že lahko omislijo avengerja 1.2 GSE T3, ki je v Nemčiji približno 15.000 evrov (nemška prodajna cena osnovno opremljene verzije: 27.000 evrov) cenejši od elektrificirane različice, ki jo tam dobite za približno 37.000, odnosno 42.000 evrov v primeru bolje opremljene verzije 'Altitude'.

To pa ni edina prednost fosilno gnanega avengerja, ker je bencinsko gnana različica tudi bolj praktična od elektrificiranega sorodstva. Tako si kupec bencinsko gnane različice ob nakupu tega jeepa lahko omisli tudi vlečno kljuko za vleko prikolic brez zavor, ki niso težje od 650 kilogramov, odnosno prikolic z zavorami, ki niso težje od 1,2 tone. Te opcije si kupec električno gnane verzije ne more omisliti. Pod motornim pokrovom bencinsko gnane verzije modela avenger se skriva prisilno polnjen (turbo) 1,2-litrski bencinski pogonski motor, ki lahko uporabniku ob povezavi s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom ponudi 74 kW (100 KM) pogonske moči ter 205 Nm motornega navora. Poleg tega je bencinsko gnani avenger tudi občutno (- 400 kg (približno)) lažji od zavaljene elektro verzije z maso v območju 1,6 tone, to pa se odraža tudi pri voznih lastnostih, ker je lažja bencinsko gnana verzija bolj priročna in dinamična.

Malenkostno slabše (0-100 km/h: 10, 6 sekunde) bo edino pospeševanje bencinsko gnane verzije, ker elektrificirana verzija nekoliko bolje pospešuje (0-100 km/h: 9 sekund), predvsem na račun občutno višjega prirastka 'konj' (115 kW / 156 KM), v pogledu končne hitrosti pa bo 'električar' ostal daleč zadaj, ker lahko drvi z največ 150 km/h, medtem ko bo bencinsko gnana različica lahko dosegla največjo hitrost 184 km/h. Če k temu prištejete še dejstvo, ki pravi, da so si Nemci v letošnjem juniju omislili samo 184 novih električno gnanih avengerjev, potem vas ameriška poslovna poteza ne sme presenetiti, ker bodo z uvedbo bencinsko gnane verzije lahko dosegli občutno višje prodajne številke. Kdaj bomo tudi Slovenci deležni prihoda bencinsko gnane različice pa trenutno ni znano …