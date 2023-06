Zgodovinski dosežek znamke Alfa Romeo

Študije, ki jih izvaja organizacija J.D. Power and Associates so poznane in priznane po svetu, kot način za merjenje nivoja zadovoljstva kupcev vozil. Izvedena letošnja študija med lastniki avtomobilov v ZDA je postregla s presenečenjem, istočasno pa tudi z zaskrbljenostjo raziskovalcev.

Rezultate letošnje študije so raziskovalci organizacije J.D. Power pospremili s skrb vzbujajočo ugotovitvijo glede čedalje slabše kakovosti in zanesljivosti delovanja modernih avtomobilov, ker so Američani ugotovili, da imajo lastniki čedalje več težav z njihovimi avtomobili, predvsem zaradi tega, ker se proizvajalci avtomobilov zaradi neutolažljivih apetitov kupcev po čedalje večjih količinah vgrajene komfortne in ostale 'invalidske opreme' niso več sposobni držati konstruktorskega načela 'KISS' ("Keep it simple, stupid!"), posledična kompleksnost današnjih vozil pa je garant za težave.

Lep primer tega so modne, v interesu izboljšane aerodinamike, vgrezljive vratne kljuke, ki jih premika elektrika. Ta rešitev, vpeljana s strani znamke Tesla, se je že večkrat (sploh pozimi …) izkazala za slabo, ker takšne kljuke rade zmrznejo (podobno kot še ena takšna slaboumna rešitev v obliki samodejno električno delujočih ročnih zavor …), omenjajo pa tudi težave z odpiranjem vrat v primerih, ko v vgrajenih akumulatorjih ni več zadostne količine 'električnega soka'. Takrat se takšen avtomobil lahko hitro spremeni v smrtno past, ker uporabniki največkrat sploh niso seznanjeni z 'emergency release' postopki, ki so v takšnih slučajih potrebni za odpiranje vrat, v nekaterih primerih boste za odpiranje vrat celo potrebovali posebno orodje.

Med problemi, ki radi pestijo lastnike modernih avtomobilov, pa omenjajo tudi slabo delujočo programsko opremo za pogon 'infotainment' naprav in asistenčnih sistemov, ki posledično ne delujejo optimalno in varno za uporabnike, čeprav nam slaboumni marketing ob tem seveda prodaja drugo zgodbo, ker lahko proizvajalci avtomobilov z vgradnjo nezanesljive 'IT krame' odlično zaslužijo, se pravi, da ima profit tudi v tem primeru prednost pred dejansko varnostjo potnikov v avtomobilih. Že legendaren je Fordov memorandum zaradi pogostih vžigov modela pinto (ljudsko ime modela pinto: “The barbecue that seats four”) v prometnih nesrečah. Ob tem je umrlo približno 9.000 ljudi … Pri znamki Ford so se zavedali te napake že pred lansiranjem modela pinto (1971-1976), vendar so takrat izračunali, da bi jih odprava konstruktorske napake olajšala za približno 121 milijonov ameriških dolarjev, medtem ko bi jih izplačilo odškodnin svojcem umrlih olajšalo za občutno manj denarja (približno 50 milijonov ameriških dolarjev). Ta tajni memorandum se je kasneje nekako pojavil v javnosti, znan pa je predvsem zaradi mnenja tedanjega vodstva koncerna Ford in njihove legendarne izjave: “It’s Cheaper to let them Burn!”

Med letošnjimi zmagovalci ameriške študije organizacije J.D. Power so predvsem izdelki koncerna Stellantis, ker so se znamke Dodge, RAM in Alfa Romeo uvrstile na prva tri mesta, največji 'pofl' (malovredna roba, material, tudi šrot, šund, šara …) pa trenutno nastaja v obratih znamk kot so Tesla, Polestar in Volvo …