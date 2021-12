10 najdražjih avtomobilov v letu 2021

Ferrari 268 SP by Fantuzzi (1962) Ferrari 275 GTB Competizione by Scaglietti (1966) Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione by Pinin Farina (1955) McLaren-Mercedes MP4-25A F1 Jaguar D-Type (1955) Ferrari 250 GT LWB Berlinetta „Tour de France“ by Scaglietti (1958)

Zaposleni v kanadski akcijski hiši RM Sotheby's so izredno zadovoljni nad letošnjim finančnim izplenom pri iskanju novih lastnikov avtomobilov, ker so s posredovanjem pri prodaji vozil zaslužili več kot pol milijarde ameriških dolarjev.

Pri eni izmed najbolj pomembnih avkcijskih hiš na tem planetu so v letošnjem letu izpeljali 25 avkcij (od tega so jih 12 izvedli preko spleta …) in ob tem zaslužili približno 407 milijonov ameriških dolarjev. Zraven pa je potrebno prišteti še približno 150 milijonov ameriških dolarjev, ki so jih Kanadčani zaslužili ob redni prodaji starodobnih in eksotičnih vozil. Najbolj uspešna je bila letošnja 'Pebble Beach' dražba v Montereyu (Kalifornija), ki se je odvijala v letošnjem avgustu. Na njej so kupcem ponudili 158 mladodobnih, starodobnih in eksotičnih avtomobilov, med njimi sta bila tudi dva motocikla in en moped znamke VéloSoleX, ki je po zaslugi svetovno znanega uporabnika (Steve McQueen) dosegel astronomsko prodajno ceno (približno 66.000 (približno 58.740 evrov) ameriških dolarjev), ker gre za moped, ki je tesno povezan s snemanjem legendarnega McQueenovega filma Le Mans (1971), kjer se je 'King of Cool' z njim prevažal od ene do druge filmske lokacije. Na tej avkciji so se Kanadčani 'znebili' 90. odstotkov vseh ponujenih avtomobilov. Zanimiva pa je tudi povprečna prodajna cena (milijon ameriških dolarjev) vsakega prodanega vozila na tej dražbi …

S filmom Le Mans pa je povezan tudi letos ponujeni legendarni porsche 917 K (1970), ker je imel v tem filmu eno izmed osrednjih vlog. Prodajalec tega svetovno znanega dirkalnika je ob prodaji računal na to, da bo s tem avtomobilom zaslužil od 16 do 18 milijonov ameriških dolarjev, vendar je kupec na koncu ponudil samo 15 milijonov ameriških dolarjev, zato se aktualni lastnik ni želel ločiti od tega zgodovinsko pomembnega avtomobila.

10 najdražjih avtomobilov v letu 2021

- Aston Martin DB4GT Zagato (1962): 9.520.000 ameriških dolarjev / 8.473.000 evrov

- Ferrari 268 SP by Fantuzzi (1962): 7.705.000 $ / 6.858.000 €

- Ferrari 275 GTB Competizione by Scaglietti (1966): 7.705.000 $ / 6.858.000 €

- Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione by Pinin Farina (1955): 7.024.370 $ / 6.125.170 €

- McLaren-Mercedes MP4-25A F1 (2010): 6.528.470 $ / 5.810.000 €

- Jaguar D-Type (1955): 6.000.000 $ / 5.340.000 €

- Ferrari 250 GT LWB Berlinetta „Tour de France“ by Scaglietti (1958): 6.000.000 $ / 5.340.000 €

- Duesenberg Model J „Disappearing Top“ Torpedo by Murphy (1929): 5.725.000 $ / 4.695.000 €

- Ferrari 250 GT Cabriolet Series I by Pinin Farina (1958): 5.014.470 $ / 4.579.000 €

- Bugatti Type 57 SC Tourer by Corsica (1937): 4.735.000 $ / 4.214.000 €