10 najtežjih modernih avtomobilov

Na naših cestah je čedalje več že absurdno težkih osebnih avtomobilov z neto maso, ki smo jo v dobrih, in z razumom bolj podkrepljenih časih, lahko občudovali samo pri manjših tovornjakih in ostalih podobno 'športno-dinamičnih' vozilih …

Ko je bil pisec tega članka mlad so na cestah kraljevali občutno manjši in posledično tudi občutno lažji avtomobili, ki za uspešno samodejno premikanje seveda niso potrebovali najmanj 200 'konj' pogonske moči. V današnjih časih nam slaboumni marketing ponuja drugačno razlago, po kateri so razni 4-kolesni 'sloni, nilski konji in nosorogi' pravi 'športniki', ki so baje 'idealni' za lovljenje malih sesalcev, ker so izredno 'dinamični' (podobno kot nasedli kiti na morski obali …) in seveda neverjetno 'športni', podobno kot je neverjetno 'športna' (če je nažiranje s hrano šport, potem bo to že držalo …) kakšna 150-kilogramska Nemka v AMG, M, ali pa v R-line trenirki, ker gospodje in dame iz marketinga pač ne razumejo pomena besede športen ob povezavi z avtomobili …

S prihodom pogojno uporabnih električnih avtomobilov in z razumom popolnoma skreganih ogromnih 'mestnih terencev' se je ta situacija še poslabšala, ker bodo ljubitelji takšnih zavaljenih '4-kolesnih krav' v kratkem očitno primorani v opravljanje izpita za vozila iz C kategorije, posledično bodo lahko vozili tudi prave tovornjake. Proizvajalci ogromnih SUV in podobno odmerjenih osebnih vozil se seveda dobro zavedajo teh problemov, ki čedalje bolj pestijo tudi proizvajalce počitniških vozil, ker jih 'do nezavesti' otovorijo z razno električno gnano 'invalidsko opremo', posledično je že prazno vozilo (brez potnikov in počitniške opreme …) lahko težje od predpisane mase v območju 3,5 tone. Zato me resnično čudi, da večina nekoč zgrajenih mostov, viaduktov, garažnih hiš in podobnih zgradb sploh še zdrži takšen prirastek pri masi vozil, ker so današnja osebna vozila v povprečju še enkrat težja od osebnih vozil pred 50. leti. Če ob tem upoštevate še dejstvo, ki pravi, da so avtocestne in cestne ograje na naših cestah atestirane samo za avtomobile z maso do 1,5 tone, potem imamo še srečo, da na naših cestah ni še več mrtvih in ranjenih, ker te varnostne ograje sploh ne morejo zadržati modnih 'težkokategornikov' …

10 najtežjih modernih avtomobilov, za udeležbo na 'Elefantenrennen' (dirka slonov) …

1. Rolls-Royce spectre - 2.965 kg

2. Cadillac escalade - 2.906 kg

3. Mercedes-Benz EQS SUV - 2.845 kg

4. Ineos grenadier - 2.828 kg

5. Mercedes-Maybach GLS - 2.815 kg

6. Volvo EX90 - 2.811 kg

7. Range Rover - 2.810 kg

8. Rolls-Royce cullinan - 2.735 kg

9. BMW i7 - 2.770 kg

10. Audi SQ8 e-tron - 2.725 kg