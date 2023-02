1,17 milijona lani prodanih 'kei-car' avtomobilov

Daihatsu MOVE Daihatsu TAFT Daihatsu TANTO Honda N-BOX Honda N-ONE Nissan DAYZ Nissan ROOX Nissan SAKURA Suzuki ALTO LAPIN

Medtem ko se Evropa v pogledu mobilnosti pospešeno 'amerikanizira' (čedalje večji in čedalje težji osebni avtomobili …) ostaja Japonska zvesta svojemu kulturnemu izročilu v obliki prikupno majhnih 'kei-car' avtomobilov, ker njihova priljubljenost ne upada, temveč celo narašča.

Pred mnogimi leti so Japonci ustvarili edinstveno kategorijo domačih 'kei-car' (lahek avtomobil) osebnih avtomobilov, ki privlačijo japonske kupce z davčnimi ugodnostmi, sprejemljivimi prodajnimi cenami in nizkimi obratovalnimi stroški, poleg tega lastništvo takšnega dejansko okoljevarstveno naravnanega avtomobila (največja dovoljena dolžina: 340 cm, največja dovoljena širina: 148 cm, največja dovoljena višina: 200 cm, največja dovoljena delovna prostornina vgrajenih pogonskih sklopov: 660 kubičnih centimetrov, največja dovoljena pogonska moč: 64 KM / 47 kW) ni pogojeno z lastništvom parkirnega prostora ali garaže.

Po podatkih, ki so jih zbrali pri JATO Dynamics, so na Japonskem lani prodali 1,17 milijona novih 'kei-car' avtomobilov, posledično imajo ti simpatični avtomobilčki na domačem tržišču trenutno 34,1 odstotni tržni delež (leto 2021: 33,4 odstotni tržni delež), najbolj pa so priljubljeni 'kei-car' avtomobili znamke Daihatsu, kjer so se očitno specializirali na proizvodnjo teh majhnih avtomobilov, posledično ima ta znamka v kei-car segmentu vodilni, 30 odstotni tržni delež. Malenkostno slabše se prodajajo kei-car vozila znamke Suzuki, tretja pa je Honda, ki se lahko pohvali z najbolje prodajanim modelom, ker so lani domačim kupcem dostavili približno 202.000 primerkov modela N-BOX. Občutno manj kupcev sta lani pritegnila daihatsu TANTO (približno 108.000 prodanih primerkov in suzuki SPACIA (približno 100.000 prodanih primerkov), ki sta po številu prodanih primerkov uvrščena na drugo, odnosno tretje mesto lestvice najbolje prodajanih 'kei-car' avtomobilov.

Lani se je na tržišču pojavil tudi prvi striktno električno gnani 'kei-car' model znamke Nissan (model SAKURA), vendar je njegov tržni uspeh zaenkrat zanemarljiv …

Lestvica vodilnih avtomobilskih znamk v 'kei-car' segmentu / število prodanih primerkov v letu 2022

1. Daihatsu: 348.959

2. Suzuki: 336.201

3. Honda: 263.239

4. Nissan: 142.646

5. Mitsubishi: 31.891

6. Mazda: 23.499

7. Toyota: 16.276

8. Subaru: 10.671

Lestvica najbolje prodajanih 'kei-car' modelov v letu 2022

1. Honda N-BOX: 202.197

2. Daihatsu TANTO: 107.810

3. Suzuki SPACIA: 100.206

4. Daihatsu MOVE: 94.837

5. Suzuki WAGON R: 82.213

6. Nissan ROOX: 72.600

7. Suzuki HUSTLER: 70.373

8. Daihatsu MIRA: 65.317

9. Daihatsu TAFT: 56.861

10. Nissan DAYZ: 43.864

11. Suzuki N-WGN: 42.330

12. Suzuki ALTO: 37.772

13. Suzuki ALTO LAPIN: 29.482

14. Nissan SAKURA: 21.887

15: Honda N-ONE: 18.712