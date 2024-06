31 % Nemcev bi kupilo kitajske avtomobile

Pri nemški podružnici (Consors Finanz) francoske banke BNP Paribas so v teh dneh razkrili podatke iz lanske, zelo obsežne ankete (na vprašanja je odgovarjalo približno 15.000 ljudi iz 16. držav …), kjer so ugotavljali koliko simpatizerjev imajo aktualni kitajski avtomobili.

Seveda so se Nemci ob tem posvetili predvsem razmišljanju domače klientele, ki zaenkrat še ni zelo naklonjena avtomobilom iz Kitajske, ker bi se za nakup novega kitajskega avtomobila trenutno odločilo samo 31 odstotkov izmed vseh Nemcev in Nemk, ki so lani (28. 6. 2023 - 17. 7. 2023) sodelovali v tej raziskavi. Dejstvo je, da so Kitajci v pogledu elektromobilnosti prehiteli ostali svet, ker so se mu posvetili že pred približno 20 leti, posledično si kitajske avtomobilske znamke v današnjem času lahko odrežejo čedalje veče kose tržne pogače, vse to pa spreminja tudi razmerja moči.

Lep primer tega je kitajska znamka BYD (Build Your Dreams), kjer so v pogledu letos (v zadnjih 6. mesecih) prodanih striktno električno gnanih avtomobilov po vsem svetu že skoraj ujeli (približno 300.000 vozil) severnoameriško znamko Tesla Motors (približno 387.000 vozil), če pa k temu prištejemo še število v tem obdobju prodanih hibridnih vozil (približno 324.000 vozil), potem je znamka BYD na prvem mestu. Čedalje večjo težo kitajskih avtomobilskih znamk na globalnem tržišču pa potrjuje tudi informacija o desetih, trenutno najbolj tržno uspešnih proizvajalcih električnih avtomobilov, med njimi boste našli veliko kitajskih avtomobilskih koncernov in znamk (BYD, GAC Aion, SAIC GM Wuling, Li Auto, Changan in Geely).

Lep primer uspešnosti na nemškem tržišču pa ponazarja lanski tržni uspeh znamke MG, ki pa s staro slavo (tržno zelo uspešen britanski proizvajalec športnih avtomobilov) seveda nima prav nič skupnega, ker so nemški populaciji leta 2023 dostavili več kot 18.000 novih, striktno električno gnanih avtomobilov znamke MG. Trenutno pa o tem, da bi v bližnji bodočnosti kupili 4-kolesne izdelke kitajske avtomobilske industrije razmišlja 31 odstotkov (38 % vseh vprašanih iz ostalih 15 držav, kjer so izvedli ankete) vseh Nemcev in Nemk, ki so sodelovali v tej raziskavi. Največja težava kitajskih znamk je razvidna na področju njihovega nizkega ugleda, ker v očeh večine (90 %) Nemcev in Nemk ne dosegajo ugleda, ki ga imajo tradicionalne evropske avtomobilske znamke, samo 41 odstotkov (48 % vseh vprašanih iz ostalih 15 držav, kjer so izvedli ankete) izmed vseh vprašanih Nemcev in Nemk dojema kitajske znamke kot nekaj 'premijskega'.

Kitajske avtomobilske znamke imajo po mnenju vprašanih tudi težave na področjih kot sta varnost potnikov in pa zanesljivost delovanja avtomobilov, ker je samo 57 odstotkov izmed vseh vprašanih Nemcev in Nemk prepričanih v to, da so kitajski avtomobili varni, 56 odstotkov Nemcev in Nemk pa dvomi v dolgoročno zanesljivost delovanja kitajskih avtomobilov. V to, da so kitajska vozila varna, verjame samo 14 odstotkov izmed vseh vprašanih Nemcev in Nemk, še manjša (11 %) je kvota tistih, ki verjame v zanesljivost delovanja kitajskih izdelkov. Malo (15 %) je tudi vprašanih Nemcev in Nemk, ki verjamejo v sposobnost in učinkovitost delovanja kitajskih izdelkov, precej več vprašanih (53 %) v teh dveh pogledih zaupa predvsem evropskim avtomobilskim znamkam. Malo vprašanih (13 %) meni, da Kitajci proizvajajo ekološko sprejemljive avtomobile, v tem pogledu so evropske znamke po mnenju vprašanih veliko bolj kredibilne. Tako meni 33 odstotkov izmed vseh vprašanih Nemcev in Nemk.

Zakaj bi Nemci in Nemke sploh kupili kitajske izdelke? Predvsem zaradi tega, ker avtomobilske znamke iz Azije trenutno blestijo na področju med plačanim in dobljenim. S takšno filozofijo so najprej uspele japonske avtomobilske znamke, sledili so še Južnokorejci, sedaj pa na to karto stavijo tudi kitajski proizvajalci avtomobilov. Po mnenju vprašanih Nemcev in Nemk na tem področju blestijo predvsem (tako meni 46 % izmed vseh vprašanih) avtomobilske znamke iz Južne Koreje in Japonske (43 % izmed vseh vprašanih), samo 37 odstotkov izmed vseh vprašanih Nemcev in Nemk v tem pogledu zagovarja Kitajce. Še manj (24 odstotkov) je Nemcev in Nemk, ki mislijo, da v tem pogledu blestijo evropske avtomobilske znamke. Globalno gledano (podatki iz ostalih 15 držav) je nekoliko drugače (36 % (avtomobili iz Južne Koreje, 38 % (avtomobili iz Japonske) in 34 % (avtomobili iz Kitajske)), ker so azijske avtomobilske znamke v pogledu plačanega in dobljenega bolj izenačene. Podobno velja tudi za evropske avtomobilske znamke, ker je 30 % prebivalstva iz ostalih 15. držav, prepričanih, da imajo dobro razmerje v pogledu plačanega in dobljenega.

Študija podjetja Consors Finanz je razkrila tudi trenutno splošno finančno stanje Nemcev in Nemk, ki so sodelovali v tej raziskavi. 28 odstotkov izmed vseh vprašanih (33 % vprašanih iz preostalih 15. držav) je ob tem povedalo, da si trenutno ne morejo privoščiti nakupa novega avtomobila, 19 (20 % vprašanih iz preostalih 15. držav) odstotkov izmed vseh vprašanih Nemcev in Nemk pa čaka, da bodo proizvajalci avtomobilov znižali prodajne cene novih avtomobilov …

Seznam držav, kjer so ljudje odgovarjali na zastavljena vprašanja: Belgija, ZDA, Kitajska, Nemčija, Francija, Velika Britanija, Italija, Japonska, Mehika, Nizozemska, Norveška, Avstrija, Poljska, Španija, portugalska in Turčija.