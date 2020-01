4-dnevna odisejada za 1245 prevoženih kilometrov

Nemški inženir Bernd Ramler si je pred kratkim omislil novo prevozno sredstvo v obliki Hyundaijevega modela kona electric in se ob koncu prejšnjega leta z njim odpravil na 'epsko' potovanje (1245 prevoženih kilometrov). Njegove ugotovitve po opravljenem potovanju so tako zanimive, da so si v teh dneh prislužile celo objavo v enem izmed cenjenih nemških spletnih medijev.

Kdo je Bernd Ramler? Govorimo o nemškem diplomiranem inženirju s pestro poklicno kariero, ki vključuje tudi zaposlitve pri znamkah kot sta Mercedes-Benz in Porsche, trenutno se Bernd Ramler ukvarja predvsem s svetovanjem strankam ob nakupu klasičnih dirkalnikov ter z modifikacijami aktualnih hibridnih in električnih avtomobilov. Lahko rečemo, da gre v tem primeru za strokovnjaka, ki pozna oba 'svetova' (fosilno gnani avtomobili & elektromobilnost).

Pred pričetkom nedavno (28. 12. 2019 - 1. 1. 2020) izvedenega 4-dnevnega potovanja na relaciji Meppen - Stuttgart - Meppen (1245 prevoženih kilometrov), ki ga je Ramler do nedavnega izvajal samo ob vožnji hibridnega mercedesa (tip C 300h T), je imel nemški inženir zelo pozitivne občutke in pričakovanja glede uporabe novega striktno električno gnanega avtomobila na tako dolgi relaciji, vendar je na koncu nekoliko razočarano ugotovil, da je zanj najbolje, če ima pri hiši dva avtomobila, ker se njegova kona electric (kapaciteta akumulatorjev: 64 KWh) resnično obnese samo ob vožnjah na krajših relacijah, medtem ko dizelsko gnani hibridni mercedes ostaja nesporni kralj v pogledu daljših potovalnih etap.

Svoje mnenje je podkrepil tudi s priloženo preglednico ter bolj obširnim opisom potovanja, ki se je pričelo 27. decembra 2019 s priklopom električnega hyundaija na domačo vtičnico (220 V), kjer znaša največja polnilna moč samo 2,1 kW. Žal v njegovem opisu najdemo tudi nekaj protislovij, ker naj bi Nemec na začetku potovanja na domači vtičnici za dokončno napolnitev (100 %) akumulatorjev potreboval samo 17 ur, čeprav je iz številk v preglednici o doseženi kapaciteti (52 kWh) akumulatorjev razvidno, da so bili akumulatorji v tem času napolnjeni samo približno 80 odstotno. Po drugi strani je Ramler ob objavi teksta priložil fotografijo, kjer je lepo razvidno, da bo 100-odstotno polnjenje koninih akumulatorjev na domači električni vtičnici trajalo občutno dlje (33 ur …).

Ob tem je bralce opozoril tudi na dvojno pomanjkljivost aktualne 'elektromobilne kulture'. Kot prvo je omenil prešibak konin tovarniško vgrajeni enofazni polnilec akumulatorjev, ki lahko deluje z največ 7,2 kWh polnilne moči. Tu je še restriktivni uradni nemški odlok o omejeni polnilni moči, ki znaša trenutno samo 4,6 kWh, čeprav ste vaš električni avtomobil priklopili na polnilno postajo s precej več moči (od 11 do 22 kWh). Posledično boste za dokončno napolnitev praznih akumulatorjev v vaši električni koni potrebovali približno 10 ur. Več udobja vam bo omogočila samo kakšna resnično hitra polnilna postaja, ki vam bo v eni uri zagotovila dovolj električnega soka za približno 200 kilometrsko vožnjo. Ob tem velja omeniti tudi podatek, da je električna kona na tem potovanju divjala z največ 130 km/h (uradno priporočena največja hitrost na nemških avtocestah), medtem ko je imel hibridni mercedes nekoliko večjo potovalno hitrost (največ 145 km/h).

Ob tem je omenil hitro polnilnico v okolici Solingena na nemški avtocesti z oznako A3, ki jo je na tem potovanju obiskal dvakrat. Ob prvem obisku je hitra polnilna postaja obratovala s 58 kW moči, zato je kona, odnosno njeni akumulatorji, v 41 minutah polnjenja pridobila slabih 35 kWh pogonske energije, še bolj efektivno je ista polnilnica delovala ob povratku (polnilna moč: 77 kW, čas polnjenja: približno 31 minut, količina pridobljene električne energije: 27,8 kWh). Največ časa mu je odvzel obisk običajne polnilnice v bližini Weinstadta (Stuttgart), kjer je polnjenje akumulatorjev potekalo samo s 3,6 kW (4,2 kW) polnilne moči. Tudi to polnilnico je Ramler obiskal dvakrat. V prvem primeru je polnilna moč (3,6 kW) zadostovala za občutno napolnitev (50,4 kWh) akumulatorjev, vendar se je to zgodilo šele po skoraj 18. urah polnjenja. V drugem primeru si je Ramler omislil precej krajši (približno 5 ur) obisk te polnilnice (polnilna moč: 4,2 kW) s primerno majhnim izplenom (19 kWh) električne energije.

Njegovo potovanje, ki je razkrilo nemško realnost v pogledu razmaha splošne elektromobilnosti, je razkrilo veliko pomanjkljivosti o elektromobilnosti, ki nam jo trenutno vsiljujejo politiki in marketing v navezi z neresnimi novinarji. Že neštetokrat smo s strani proizvajalcev avtomobilov slišali izjave o neverjetno hitrem polnjenju akumulatorjev v samo nekaj minutah, seveda smo ob tem spregledali 'drobni tisk', ker so takšne izjave povezane samo s 100 kilovatnimi polnilnicami, ki jih trenutno še ni ravno v izobilju. Do tega spoznanja je prišel tudi Ramler in ob tem naslovil več vprašanj na aktualne nemške politike, ker je kmalu ugotovil, da v bližini kraja, kjer živi, ni niti ene takšne polnilnice. Poleg tega ga zanima, kako bo s polnjenjem akumulatorjev v časih, ko se bo večina ljudi vozila naokoli samo z električnimi avtomobili.

Bodo lastniki električnih avtomobilov pripravljeni na večurne čakalne dobe pred polnilnicami? In kako bo to funkcioniralo, ko se bo na območju neke polnilnice istočasno pojavilo približno 50 ali pa še več električnih avtomobilov s praznimi akumulatorji? Zato Ramler predlaga, da bi vsem politikom in ostalim, ki nam trenutno prodajajo pravljice o čudovitem svetu elektromobilnosti, za en mesec prisilno dodelili električne avtomobile. Zato, da gospodje in gospe, ki nam vsiljujejo elektromobilnost, spoznajo tudi realnost vožnje z električnimi avtomobili, ki z njihovimi pravljicami o sanjskem dosegu takšnih avtomobilov nima veliko skupnega. Ramler in ostali, ki dnevno iz poslovnih ali pa drugih razlogov prevozijo veliko kilometrov, se trenutno enostavno ne morejo odpovedati dizelsko gnanim avtomobilom, ker so striktno električno gnani avtomobili resnično smiselni samo ob uporabi na krajših relacijah.

Na koncu je zanimiva tudi ugotovitev glede potovalnih stroškov, ki so skorajda identični. Kona je za premagovanje celotne razdalje (1245 km) potrebovala približno 271 kWh električne energije (povprečna poraba: 21,82 kWh na vsakih 100 kilometrov) in ob tem olajšala lastnika za 107 evrov (plačilo električne energije). S prej omenjenim hibridnim izdelkom znamke Mercedes-Benz je Ramler na enaki poti po navadi porabil 83,4 litrov fosilnega goriva (povprečna poraba: 6,7 litra/100 km) in ob tem za gorivo zapravil približno 105 evrov …