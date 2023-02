50 let testov, 50 tokrat testiranih letnih pnevmatik

Nemški obisk Italije v letu 1973 Continental PremiumContact 6 DoubleCoin DC99 Goodyear Efficient Grip Performance 2 Premiorri Solazo

Letos mineva že 50 let od izvedbe prvega nemškega testa pnevmatik, ki so ga tedanji strokovnjaki kluba ADAC izvedli v Italiji na območju Pirellijevega testnega centra (Vizzola Ticino). Takrat so Nemci testirali 25 pnevmatik. Sedaj so pred nami izsledki jubilejnega 'supertesta' letnih pnevmatik, kjer se je za naziv najboljše letne pnevmatike potegovalo 50 različnih pnevmatik.

Že na začetku je potrebno povedati, da so Nemci tokrat vpeljali dva nova splošna kriterija (vozna varnost in okoljevarstvo) glede ocenjevanja, ki imata največji vpliv na končno oceno vsake pnevmatike, čeprav so ob tem povedali, da ima vozna varnost, odnosno obnašanje pnevmatike ob stiku z voziščem, prevladujočo težo (70 %) pri končni oceni. Istočasno pa Nemci ugotavljajo, da se proizvajalci pnevmatik še vedno ubadajo s tem, kako zagotoviti najboljši možni kompromis med življenjsko dobo (obraba) in voznimi lastnostmi pnevmatike, ker vemo, da majhna obraba pnevmatik po navadi za seboj potegne poslabšane vozne lastnosti (in obratno …). Se pravi, da je odločitev glede primerne pnevmatike popolnoma v rokah kupca, ker mora pred nakupom analizirati svoje potrebe in želje in na koncu dati prednost manjši obrabi ali pa se odločiti za večjo obrabo in bolj varne vozne lastnosti. Brez kompromisa enostavno ne bo šlo …

Na tokratnem testu letnih pnevmatik v dimenzijah 205/55 R16V so imeli Nemci 50 različnih izdelkov iz različnih cenovnih razredov, temu primeren pa je tudi razpon nemških prodajnih cen (od 45 do 124 evrov po kosu …), čeprav Nemci ob tem poudarjajo, da visoka prodajna cena in zveneče ime proizvajalca tudi tokrat ne zagotavljata najboljšega nakupa. O tem kako pomembna je izbira primerne pnevmatike pa priča podatek o približno 25 metrski razliki med najbolje in najslabše ocenjeno letno pnevmatiko ob zaviranju na mokri podlagi (80-0 km/h), ker gre v tem primeru v resnici že za odločitev med življenjem in smrtjo. Medtem ko se je testni golf, ki so ga obuli v pnevmatike znamke Continental, ustavil že po 34. metrih zaviranja, je enak golf ob navezi s pnevmatikami znamke DoubleCoin za učinkovito izvršitev enake naloge potreboval neverjetnih 59,3 metra. Ko se je golf s pnevmatikami znamke Continental že ustavil, je golf, ki so ga obuli v kitajsko gumarsko 'pofl' robo še vedno potoval s 52 km/h. Izdelek znamke DoubleCoin blesti edino na področju obrabe, ker boste s takšno letno pnevmatiko lahko prevozili približno 65.000 kilometrov. Absolutni zmagovalec v tem pogledu pa nastaja v obratih znamke Michelin. Njihova e.Primacy pnevmatika bo pred 'izdihom' lahko prevozila približno 72.000 kilometrov.

Vse to pa ima tudi svojo ceno, ker oba gumarska 'dolgoprogaša' ne blestita v pogledu voznih lastnosti. Tako si je tokrat najdražja izmed vseh testiranih pnevmatik (michelin e.Primacy (nemška prodajna cena za kos): 124 evrov) prislužila samo oceno „ausreichend“ (zadostno), medtem ko je izdelek znamke DoubleCoin (tip DC99, 67 evrov) prislužil najslabšo možno oceno „mangelhaft“ (pomanjkljivo). V družbi najslabše tokrat ocenjenih letnih pnevmatik so tudi izdelki znamk Rotalla (tip RH01, 72 evrov), Berlin Tyres (tip summer UHP 1G2, 52 evrov), Lassa (tip driveways, 98 evrov), Evergreen (tip EH226, 102 evra), Riken (tip road performance, 76 evrov) in pa tokrat najcenejša testirana pnevmatika znamke Premiorri (tip solazo, 45 evrov). Za vse te pnevmatike so Nemci povedali, da so v bistvu smrtno nevarne, zato se jim morajo kupci izogniti v velikem loku, razen seveda v primeru, če so se naveličali življenja. Samo deset tokrat testiranih letnih pnevmatik si je prislužilo oceno „gut“ (dobro), med resničnimi zmagovalci tega testa pa lahko izpostavimo pnevmatiko znamke Continental (tip premium contact 6, 115 evrov), ker ima najboljšo oceno v pogledu voznih lastnosti. Enako dobro (skupna ocena) je ocenjen tudi izdelek znamke Goodyear (tip efficient grip performance 2, 110 evrov), ki je boljša v pogledu ekologije.

V družbo najboljših je tokrat uvrščenih še 8 pnevmatik različnih proizvajalcev. Med njimi so izdelki znamk Michelin (tip primacy 4+, 120 evrov), Bridgestone (tip turanza 005, 111 evrov), Nokian Tyres (tip wetproof, 87 evrov), Falken (tip ziex ZE310 ecorun, 89 evrov), Continental (tip ultracontact, 113 evrov), Kumho (tip ecsta HS52, 82 evrov), Hankook (tip ventus prime4, 89 evrov) in Nexen (tip n'fera primus, 86 evrov). Tudi tu se lepo vidi, da nekaterim pnevmatikam bolj diši suha cesta. Lep primer tega je izdelek znamke Falken z najboljšo oceno voznih lastnosti ob vožnji po suhi vozni podlagi, medtem ko se ob vožnji po mokri podlagi najbolje obnese izdelek znamke Continental (tip premium contact 6), ki je tudi najbolj uravnotežen, ker je ta pnevmatika enako dobra ne glede na suho ali mokro vozno podlago. Kar 21 izmed tokrat testiranih letnih pnevmatik jo je odneslo z oceno „befriedigend“ (zadovoljujoče), med njimi je tudi izdelek kranjske Save (tip intensa HP2, 86 evrov), ki je nekoč blestel samo na suhi vozni podlagi. Očitno je teh časov konec, ker gre sedaj za dobro uravnoteženo letno pnevmatiko, ki je solidna ob vožnji po mokrem in suhem, blesti pa tudi na področju varčnega ravnanja s pogonskim gorivom, ker ima dobro efektivnost. S tako dobro efektivnostjo se lahko pohvalijo samo 4 tokrat testirane pnevmatike, ki so dobile oceno zadovoljujoče.

Zanimiv pa je tudi okoljevarstveni izplen tega testa. Najbolj okoljevarstveno (34,8 mg/km/t) pnevmatiko izdelujejo pri znamki Michelin (tip e.Primacy), najbolj okolju neprijazna (126 mg/km/t) pnevmatika nosi oznake znamke Avon (tip ZV7, 90 evrov), najbolj hitro minljiva letna pnevmatika pa nastaja v obratih znamke Zeetex (tip ZT1000, 76 evrov), ker boste z njo pred njenim 'izdihom' (izguba profila) prevozili samo dobrih 23.000 kilometrov, povrhu vsega se ta pnevmatika sploh ne more pohvaliti z dobro končno oceno, ker je dobila samo oceno zadostno …