7 pnevmatik za ljudi, ki so pripravljeni sprejemati kompromise

Iz Nemčije prihajajo nove koristne informacije, ki so in bodo zanimive predvsem za tiste, ki morda razmišljajo o nakupu kompleta novih celoletnih pnevmatik, ker na ta način lahko privarčujete čas, prostor in denar, seveda ob predpostavki, da ste ob tem pripravljeni sprejemati kompromise.

Z iskanjem teh kompromisov so se tokratnem testu SUV pnevmatik v dimenzijah 235/55 R17 ukvarjali tudi Nemci, ker jih je zanimalo, kako se takšne univerzalne pnevmatike, ki imajo v Nemčiji že veliko (trenutno imajo celoletne pnevmatike na nemškem tržišču že 20 odstotni tržni delež) prijateljev in simpatizerjev, obnesejo ob primerjavi s pravimi gumarskimi specialisti (letna & zimska pnevmatika). Končne nemške ugotovitve glede uporabnosti celoletnih SUV pnevmatik tokrat niso ravno najlepše in najboljše, ker je večina testiranih SUV pnevmatik (Continental AllSeasonContact, Goodyear Vector 4Seasons Gen-2, Nokian Weatherproof, Uniroyal AllSeasonExpert 2 in Michelin CrossClimate+) dobila prav nič laskavo oceno „ausreichend“ (zadostno), dve (Bridgestone Weather Control A005 in Vredestein Quatrac pro) med njimi sta celo prejeli najslabšo možno oceno „mangelhaft“ (pomanjkljivo).

Znova se je pokazalo tudi to, da ima vsaka od testiranih celoletnih SUV pnevmatik svojo 'filozofijo', ker ciljajo na uporabnike z različnimi interesi in iz različnih klimatskih območij. Lep primer tega so pnevmatike znamk Bridgestone (tip Weather Control A005, nemška prodajna cena ene pnevmatike: 163 evrov), Michelin (tip CrossClimate +, 172 evrov) in Vredestein (tip Quatrac pro, 151 evrov), ker gre v teh dveh primerih v bistvu za celoletne pnevmatike, ki so po voznih lastnostih zelo blizu letnim pnevmatikam in posledično skoraj neuporabne ob vožnji po snegu in ledu. To dokazujejo tudi izvedeni testi zaviranja (100-0 km/h) v lepem vremenu (temperatura ozračja: 30 stopinj Celzija) na suhi vozni podlagi. S podobno odmerjenim specialistom (solidna letna pnevmatika) se boste v tem primeru dokončno ustavili že po 37tih metrih zaviranja. Najbolje uvrščena celoletna SUV pnevmatika (Michelin CrossClimate+, 172 evrov) v tej testni kategoriji vas bo ob pomoči zavor ustavila šele po 43,5 metra zaviralne poti. Povsem porazno se je v tej disciplini odrezal izdelek znamke Uniroyal (tip AllSeasonExpert 2, 146 evrov), ker se boste s takšnimi 'napihnjenimi mehurji' ustavili občutno kasneje (51,6 metra), povedano drugače boste za dokončno ustavitev vašega SUV vozila pri hitrosti 100 km/h potrebovali skoraj 15 metrov več kot v primeru, ko je vaš športno-funkcionalni avtomobil (SUV) obut v spodobne letne pnevmatike.

Obstaja pa tudi testna disciplina, kjer se letne pnevmatike ne morejo kosati s celoletnimi pnevmatikami. Govorimo pa o zaviranju na mokri podlagi pri hitrosti 80 km/h. V tej disciplini sta blestela predvsem izdelka znamk Bridgestone (tip Weather Control A005, 163 evrov) in Goodyear (tip Vector 4Seasons Gen-2, 166 evrov), ker se boste s celoletno pnevmatiko znamke Bridgestone ustavili hitreje (zavorna pot: 34,6 metra) kot pa z referenčno letno pnevmatiko (38,9 metra). V tej disciplini se je najslabše odrezal izdelek znamke Nokian (tip Weatherproof, 147 evrov) z zavorno potjo v dolžini 41,4 metra. Nemci so ob bok testiranih celoletnih pnevmatik postavili tudi referenčno zimsko pnevmatiko, ker so merili tudi zavorne poti ob vožnji po zvoženem snegu in ledu. V prvi disciplini (zaviranje na snegu pri hitrosti 50 km/h) je blestela predvsem pnevmatika znamke Nokian, ker je bila njena zavorna pot (26,3 metra) samo nekoliko daljša kot pri referenčni zimski pnevmatiki (24,9 metra), vendar pnevmatiki znamke Nokian ne leži vožnja in zaviranje na ledenih površinah. V tem pogledu (30-0 km/h) je najboljši izdelek znamke Continental (tip AllSeasonContact, 169 evrov), ki za popolno ustavitev vozila potrebuje 44,1 metra (referenčna zimska pnevmatika: 39,3 metra). Povsem nedorasel v tem pogledu je izdelek znamke Vredestein (tip Quatrac pro, 151 evrov), ker za to nalogo potrebuje občutno več prostora (48,4 metra).

Tako se je na koncu znova pokazalo, da gre v primeru celoletnih pnevmatik za kompromise, ker takšna univerzalna pnevmatika ni dorasla vsem nalogam. Zato naj si takšne pnevmatike omislijo predvsem kupci, ki živijo na območjih, kjer pozimi ni veliko snega ali pa tisti uporabniki, ki z avtomobili vsako leto prevozijo malo kilometrov.