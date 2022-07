Ami z dušo

Francoski oblikovalec Jean-Louis Bui, ki je do sedaj ustvaril nekaj zelo zanimivih oblikovalskih študij na temo nekdanjih serijskih modelov znamke Citroën, se je tokrat lotil aktualnega amija in zanj ustvaril lično in prepoznavno preobleko v stilu že zdavnaj kultnega 'spačka'.

Oblikovne študije, ki jih je do sedaj ustvaril Jean-Louis Bui, so bile vedno zelo toplo sprejete pri ljubiteljih vozil znamke Citroën, vendar jim vodilni pri tej znamki avtomobilov niso nikoli namenili prav dosti pozornosti, čeprav bi jim morda morali nameniti več simpatij in jih na koncu celo spraviti v proizvodnjo. Tako smo že leta 2016 dobili okusno izvedeno novodobno interpretacijo legendarne 'velike žabe' (citroën ID/DS), ki ji je leta 2020 sledila še podobno okusno izpeljana moderna interpretacija modela SM. Sedaj je pred nami konceptni 2CV "La 2Deuche" concept, ki si ga je Jean-Louis Bui zamislil na tehnološki platformi aktualnega amija, majhnega mestnega električnega avtomobila, ki na opazovalca deluje kot brezizrazna 'žičniška gondola' z nameščenimi kolesi.

Verjetno za ugotovitev, da v primeru novega amija ne gre za najbolj posrečeno oblikovan avtomobil, ne potrebujete univerzitetne izobrazbe, ker mu primanjkuje eleganca, prepoznavnost in prikupnost, ki jo uteleša 2CV "La 2Deuche" concept, ker ta oblikovalski koncept (za razliko od nesrečnega aktualnega amija …), ki mu najbrž ne bo nikoli uspelo priti v serijsko proizvodnjo, dejansko uteleša oblikovalske vrednote in tradicijo znamke Citroën …