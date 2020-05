Avtomobilska industrija in 'nova normalnost'

Po napovedih, razkritih v nedavno izvedeni študiji svetovalnega podjetja Roland Berger, mora avtomobilska industrija poiskati nove strategije za soočenje z 'novo normalnostjo', ki predstavlja družbeno posledico epidemije novega koronavirusa (covid-19), ki je sedaj, ob postopnem opuščanju zaščitnih ukrepov, pokazala tudi vse gospodarske tegobe globalizacije in 'Just-in-time' (JIT) razmišljanja v proizvodnji …

Prva znamenja aktualnih težav v avtomobilski industriji so se pojavila že lani, ker so analitiki na podlagi globalne prodajne in proizvodne statistike zelo hitro ugotovili, da so leta 'debelih krav' za avtomobilsko industrijo končana, ker so že lani kupcem po celem svetu dostavili približno 4,2 milijona manj novih avtomobilov kot v letu 2018 (93,7 milijona prodanih novih vozil). Za globalno ohlajanje proizvodnje novih avtomobilov je zaslužnih še nekaj faktorjev (zaostrovanje emisijskih norm, osvajanje novih pogonskih tehnologij, digitalizacija proizvodnih procesov, prevelike proizvodne kapacitete, preširoka paleta modelov in različic …) v povezavi s čedalje bolj nesigurnimi in previdnimi kupci, ki v času politično prisilne elektrifikacije vozil in groženj s prepovedmi voženj v mestnih središčih za klasično gnana vozila sploh ne vedo več, kakšen tip avtomobila naj si omislijo, da se lahko v bližnji bodočnosti izognejo morebitnim kaznim in 'prepovedim gibanja'.

Aktualna študija ('New Normal for the automotive Industry') svetovalnega podjetja Roland Berger pravi, da bo rok okrevanja avtomobilske industrije in povratek v stanje pred izbruhom pandemije zelo dolg, po najbolj pesimističnih napovedih analitikov podjetja Roland Berger si avtomobilska industrija ne bo opomogla pred letom 2025. K takšnemu prepričanju jih je pripeljalo dogajanje po zadnji gospodarski krizi izpred približno desetih let, ko je svet za gospodarsko okrevanje potreboval časovno obdobje v razponu od treh do štirih let. Nemci so ob tem izpostavili tudi vlogo Američanov, ki pod vodstvom aktualnega predsednika Trumpa raje izražajo patriotizem in zavezanost k 'tradicionalnim vrednotam' (že groteskno veliko odmerjena SUV vozila in čedalje večji poltovornjaki …), čeprav ob tem opažajo, da so kupci v ZDA sedaj bolj naklonjeni novim avtomobilom z manj vgrajene komfortne opreme. Zato analitiki za ZDA napovedujejo prihod novih, še manj opremljenih in posledično cenejših različic obstoječih modelov.

V Evropi, kjer smo veliko bolj naklonjeni ohranjanju okolja kot pa v ZDA, se je že pokazalo, da so kupci novih avtomobilov v času pandemije zreducirali apetite po velikih avtomobilih. Lep primer tega je Francija, kjer v zadnjem času opažajo izredno povečano zanimanje kupcev za nove majhne in kompaktne mestne avtomobile iz dveh evropskih segmentov (A & B). To je logična posledica vsake recesije, ker se kupci v takšnem obdobju po navadi odrečejo nakupu prestižnih dobrin in se raje odločijo za nakup najosnovnejših produktov. Omenili so tudi dogajanje na področju avtomobilske spremljevalne industrije (dobavitelji sestavnih delov …), ki se bo po njihovem morala preusmeriti na dobavo s strani lokalnih ponudnikov sestavnih delov, ker je globalna pandemija prekinila ali pa upočasnila dotok takšnih delov. Dobavitelji sestavnih delov so trenutno v zelo slabem položaju, ker ne vedo, kaj naj storijo glede ohranitve in načrtovanja proizvodnje, s tem pa tudi zaposlovanja in odpuščanja ljudi, ker enostavno ne vedo, kdaj in kako bo končana aktualna kriza v avtomobilski industriji.

Pandemija je dvignila tudi apetite transportnih podjetij, ker so ob pomanjkanju voznikov zelo hitro ugotovili, da avtonomno delujoči tovornjaki pač ne zbolijo, zato bodo proizvajalci tovornjakov in podjetja za razvoj primerne strojne in programske opreme v bližnji bodočnosti pospešili razvoj avtonomno delujočih tovornih in dostavnih vozil. Na tem področju bodo najbrž samo eni zmagovalci (Kitajci), medtem ko se Američanom zaradi 'neusahljive' ljubezni do fosilnih goriv obeta tehnološko nazadovanje na področju razvoja alternativno gnanih vozil, zato bodo veliki severnoameriški proizvajalci avtomobilov ob želji po veliki prodaji novih avtomobilov najbrž primorani k prevzemu tehnoloških platform, ki bodo izvirale iz Evrope ali Kitajske.

Pandemija korona virusa še ni in še dolgo ne bo končana, posledično lahko v bližnji bodočnosti pričakujemo nastanke novih super koncernov v avtomobilski industriji in pa čedalje večjo prisotnost in vpliv kitajske avtomobilske industrije …