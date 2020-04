Boxster z bolj nostalgično podobo

V obratu majhnega britanskega podjetja Iconic Autobody, ki ga že od začetka (2003) vodi znani britanski 'petrol head' Brian Hale, nastajajo posebne kopije Porschejevega speedsterja (1954-1955), ki so namenjene vsem, ki si ne morejo privoščiti nakupa in lastništva legendarnega originala.

Leta 1954 so pri znamki Porsche ustvarili legendarni model 356 1500 speedster, avtomobil, ki uteleša pravo športnost, s tem pa tudi zelo racionalno odmerjeno komfortno opremo in posledično izboljšane zmogljivosti avtomobila. Večino izmed približno 4.000 pretežno ročno izdelanih speedsterjev so Nemci izvozili v ZDA, kjer so jih kupci hitro razgrabili, tudi na račun zelo ugodne prodajne cene (približno 3.000 ameriških dolarjev). V današnjih časih boste za takšen športni avtomobil (1,5 litra, 55 kW/75 KM) znamke Porsche odšteli občutno več denarja (trgovci za salonske primerke (stanje I) zahtevajo približno 395.000 evrov), zato tudi za 'podrtije' (stanje IV) ne boste odšteli manj kot 140.000 evrov.

K sreči (za ljubitelje različice speedster …) pa obstaja podjetje Iconic Autobody, kjer vam bodo za nastanek zelo podobnega avtomobila vzeli občutno manj denarja (najmanj 58.000 britanskih funtov), vendar jim morate ob tem priskrbeti tudi donatorsko vozilo v obliki rabljenega primerka druge generacije Porschejevega modela boxster (tip 987, 2004-2012), ki ga premika vgrajeni 2,7-litrski 6-valjni bencinski motor (176 kW/240 KM) v povezavi s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom. Britanci ob predelavi modela boxster ne spreminjajo tovarniških tehničnih specifikacij pri vgrajenem pogonskem sklopu in podvozju, obdržijo pa tudi vgrajeno opremo v notranjosti potniške kabine, ker se ob predelavi osredotočijo predvsem na vizualne spremembe.

Posledično ima britanski 387 speedster drugačno (spremenjen naklon) vetrobransko steklo, ki je seveda izrazito nizko, obdržali pa so tudi tovarniško vgrajeno komfortno opremo in električno pomično platneno streho, skrito pod parom zaščitnih lokov, ki sta v celoti odstranljiva, vendar ju potem ni moč shraniti v avtomobilu. Povsem novi pa so številni karoserijski in ostali sestavni deli, večinoma izdelani iz poliestra (steklena vlakna), v drugačnem stilu je izvedeno tudi oblazinjenje v notranjosti potniške kabine. Nostalgično podobo pa zaokrožuje set 19-palčnih lahkih platišč v stilu originalnih platišč.

Prvo izdelano serijo (10 primerkov) takšnih avtomobilov so kupci razgrabili. Sedaj pri enem izmed britanskih trgovcev (Total Headturners) ponujajo primerek iz priloženih fotografij, ki ima za seboj približno 111.000 prevoženih kilometrov. Zanj zahtevajo 69.995 britanskih funtov.