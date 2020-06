Dober električni skuter ni poceni

Silence S01 Silence S01 Govecs Schwalbe L3e Piaggio Vespa Elettrica 70 NIU NQi GT Trinity Uranus R Čas, potreben za napolnitev akumulatorjev Akcijski radij s samo enim polnjenjem akumulatorjev

Zaradi čedalje večje popularnosti in dejstva, ki pravi, da je električni skuter eno izmed najbolj čistih in posledično eno izmed najbolj idealnih ekološko naravnanih sredstev za osebni transport ljudi v urbanih sredinah, so se nemški strokovnjaki tokrat lotili testiranja petih električnih skuterjev, ki jih v prometu lahko uporablja vsak z opravljenim in veljavnim izpitom za vožnjo osebnih avtomobilov.

Najbolj pozitiven izsledek tega testa za kupce in uporabnike je, da nobeden izmed tokrat testiranih električnih skuterjev ni 'pogrnil' na strogih nemških testiranjih, vendar se je ob tem ponovno izkazalo, da je nakup dobrega skuterja žal še vedno povezan z večjo količino odštetega denarja (v tem primeru govorimo o znesku v razponu od 6500 do 7000 evrov), ker so se trije, najdražji tokrat testirani skuterji, uvrstili na prva tri mesta v skupnem seštevku. Čast nizkocenovnih skuterjev je do neke mere rešil najbolje prodajan električni skuter na nemškem tržišču v obliki izdelka kitajske znamke NIU, ker je model NQi GT (najcenejši tokrat testirani električni skuter) s četrtim mestom v skupnem seštevku prehitel malenkostno dražji (+ 350 evrov) model (uranus R) znamke Trinity.

Silence S01

Edini bolj futuristično oblikovani električni skuter na tem testu, ki prihaja iz Španije, je presenetil Nemce z nekaterimi pametnimi rešitvami, predvsem pa so bili navdušeni nad integriranim 'Trolley' vozičkom za prevoz odstranljivega paketa solidno odmerjenih akumulatorjev. Na ta način lahko enostavno odstranite izpraznjen paket akumulatorjev (masa: 40 kg) in ga brez večjega napora dostavite do polnilnice. Istočasno pa lahko paket odstranjenih akumulatorjev uporabite tudi drugače, kot izvor električne energije za pogon pametnih telefonov in prenosnih računalnikov, omenjajo pa tudi možnost priklopa električnega ražnja …

Za odštetih 6490 evrov (nemška prodajna cena) dobi kupec električni skuter s solidno avtonomijo (90 km) in nadpovprečno odmerjenim prostorom pod sedežem, kjer lahko shranite dve čeladi, poleg tega je izdelek znamke Silence blestel tudi na področju varnosti, ker se lahko najhitreje zaustavi (50-0 km/h: 10,2 metra) izmed vseh tokrat testiranih skuterjev. Zelo dobro je tudi pospeševanje (0-60 km/h: 5,4 sekunde, največja hitrost: 95 km/h), grajajo edino prevelik obračalni krog (L/D: 5,0/4,7 metra) ter relativno dolg čas polnjenja akumulatorjev, ki znaša skoraj 9 ur.

Govecs 'Schwalbe' L3e

Doba električne mobilnosti je prinesla tudi obujeno DDR 'lastovko' (originalni simson KR51), ki po novem nastaja v obratih znamke Govecs. Najdražji (nemška prodajna cena: 6990 evrov) tokrat testirani električni skuter, ki si deli drugo mesto v skupnem seštevku z električno gnano vespo, je navdušil Nemce z najmočnejšim pogonskim sklopom, kvalitetno izdelavo in odličnimi voznimi lastnostmi, pohvalili so tudi čas polnjenja akumulatorjev, ki znaša dobre 4 ure.

Precej manj so bili Nemci navdušeni nad preveliko maso (153 kg) moderne nemške 'lastovke' (0-60 km/h: 5,3 sekunde, največja hitrost: 90 km/h), ki posledično vpliva na akcijski doseg (samo 67 km …) in povzroči oteženo manevriranje ob parkiranju. Moti jih tudi premalo udobja (ni pošteno odmerjenega prostora za shranjevanje kakšnih predmetov …) ter fiksno vgrajeni paket akumulatorjev (s to hibo mora živeti tudi večina lastnikov ostalih tokrat testiranih skuterjev …). Poleg tega ima 'Schwalbe' (lastovka) tudi predolgo zavorno pot (50-0 km/h: 12,3 metra).

Piaggio vespa elettrica 70

Kultni italijanski izdelek je pred časom dobil tudi električno sorodstvo, ki pa ni najbolj prepričalo Nemcev, čeprav so ob tem ugotovili, da gre za najlepše oblikovan skuter na tokratnem testu. Moti jih predvsem podhranjenost vgrajenega pogonskega sklopa, ki je povsem enak kot pri še bolj podhranjeni verziji električne 'ose', ki doseže samo 45 km/h. Italijani so na vespo elettrica 70 vgradili drugačen prenos pogonske moči s podaljšanim prestavnim razmerjem, posledično so se pospeški izgubili, vespa elettrica 70 pa je pridobila hitrost, ki znaša skromnih 67 km/h.

Ob nakupu takšne vespe bo za vas morda najbolje, da trgovca sploh ne sprašujete o njenih pospeških, ker so za ta tip vozila resnično porazni (0-60 km/h: 20,8 sekunde), skromna pa je tudi avtonomija s samo enim polnjenjem akumulatorjev, ki znaša približno 68 kilometrov. Italijanska 'osa' blesti predvsem na področju voznega udobja in voznih lastnosti, pohvalili so tudi kratek čas polnjenja akumulatorjev, ki znaša približno 4 ure.

NIU NQi GT

Trenutno najbolje prodajan električni skuter na nemškem tržišču, ki privablja kupce predvsem na račun bolj 'prijazne' prodajne cene (4599 evrov), atraktivnega oblikovanja in najboljše povezljivosti med vsemi tokrat testiranimi kandidati. Pohvalili so tudi vozno udobje, zmogljivosti (0-60 km/h: 10,2 sekunde, največja hitrost: 70 km/h) in solidni akcijski radij (približno 91 km).

Manj jih ne navdušil neudoben položaj sedenja v primeru, ko tak skuter uporablja višja oseba, grajajo tudi pomanjkanje prostora za odlaganje predmetov in predolg (več kot 9 ur) čas polnjenja vgrajenih akumulatorjev, ki se skrivata v dveh sklopih (en skop je nameščen pod sedežem …). Poleg tega NIU NQi GT ni ravno najbolj prepričljiv v pogledu zaviralnih sposobnosti (50-0 km/h: 11,2 metra).

Trinity uranus R

Tokrat najslabše ocenjeni električni skuter je na tem testu pogrnil zaradi nesprejemljivega trajanja polnjenja akumulatorjev, ki znaša dobrih 13 ur v primeru, ko kupec doplača 950 evrov za močnejši sklop akumulatorjev, ki mu lahko zagotovi spoštljivih 92 kilometrov akcijskega radija.

Seznam 'napak', ki so jih pri tem izdelku našli Nemci pa s tem še ni končan, ker mu očitajo slabe vozne lastnosti, nezadostno svetilnost prednjega žarometa, slabo preglednost kontrolnih merilnikov, premalo prostora za odlaganje predmetov in položaj sedenja, ki ne ustreza višjim uporabnikom. Med plusi modela uranus R (0-60 km/h: 9,4 sekunde, največja hitrost: 80 km/h, zaviranje 50-0 km/h: 11,7 metra) so omenili samo dobro nosilnost in najnižjo porabo shranjene električne energije med vsemi tokrat testiranimi skuterji.