Dobra novica za ljubitelje Italijanskih vozil

Proti koncu leta 2019 so v Torinu predstavili tako imenovani "Heritage Parts" katalog, ki je v prvi vrsti namenjen ljubiteljem in lastnikom italijanskih 'mladodobnikov', ki za njihova vozila iščejo kakšne sestavne dele. Očitno se zadeva obnese, ker so sedaj predstavili nov, nekoliko debelejši katalog.

Razlogov za takšno razmišljanje Italijanov je več. Po poročanju spletne strani Car & Classic, kjer so pred kratkim pripravili poročilo o dogajanju na tržišču starodobnih in eksotičnih vozil v obdobju zadnjega leta, se v zadnjem času čedalje več ljubiteljev klasičnih avtomobilov ogreva za nakup 'mladodobnika' (avtomobili v starosti od 20 do 30 let), ob tem pa omenjajo predvsem občutno višje (od + 25 do + 45 odstotkov ...) povpraševanje po vozilih iz osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja. Kupci ob tem iščejo predvsem bolj športno orientirane serijske modele v obliki klasičnih kupejev in predstavnikov tako imenovanih 'vročih kombilimuzin' (Hot Hatch).

Očitno so ta trend zaznali tudi v Torinu, ker so sedaj pripravili novo, razširjeno različico njihovega "Heritage Parts" kataloga, kjer se po novem nahaja 45 različnih sestavnih delov. Med njimi je tudi 21 karoserijskih sestavnih delov in 10 enot za nadzor vbrizga goriva za avtomobile kot so alfa romeo GTV/spider, alfa romeo GT, alfa romeo 147 GTA, alfa romeo 156, fiat coupé, fiat barchetta in lancia delta HF integrale evoluzione. Za ta kultni avtomobil sta sedaj na voljo oba odbijača ter pokrov motorja, vsi zunanji karoserijski blatniki in tudi zunanji karoserijski paneli vseh štirih bočnih vrat. Vsi ti novi karoserijski deli so izdelani s postopkom 'obratnega inženiringa (skeniranje muzejskega primerka vsakega izmed omenjenih serijskih modelov …). Uporabljena karoserijska pločevina je v vseh primerih izboljšana z dodatkom cinka.

Podobno različne so tudi prodajne cene. Za novo kontrolno enoto vbrizga goriva boste lahko odšteli od 366 evrov (fiat coupé) pa vse do 1.342 evrov v primeru določenih različic alfe GTV/spider. Za ta legendarni kupe in spider ponujajo tudi pokrov motorja (1.037 evrov), še dražji pa je pokrov motorja v primeru kultne delte HF integrale evoluzione, ker boste zanj lahko odšteli 1.586 evrov. Precej manj (915 evrov) denarja zahtevajo ob nakupu levega ali pa desnega prednjega karoserijskega blatnika, še manj denarja (427 evrov) boste odšteli ob nakupu prednjega odbijača za alfo 147 GTA. Med najdražje izdelke v katalogu pa spada prednji odbijač za prej omenjeno delto, zanj zahtevajo 1.624 evrov, podobno drag (1.427 evrov) je tudi zadnji odbijač.