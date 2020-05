Dobre in slabe plati pandemije

Čeprav je pandemija covida-19 v zadnjem času zelo ogrozila naš način življenja in ob tem omajala gospodarstvo so se v tujini že pojavili prvi pozitivni efekti pandemije, ki veljajo predvsem za kupce avtomobilov, istočasno pa tudi za avtomobilsko industrijo.

Po nedavno objavljeni študiji nemškega podjetja Xpxd Consulting (DAT-ova hčerinska družba) lahko nemški kupci rabljenih avtomobilov v bližnji bodočnosti pričakujejo drastičen upad (- 30 %) vrednosti rabljenih vozil, predvsem takšnih iz ponudb leasing hiš in voznih parkov z veliko prevoženimi kilometri. Za to sta zaslužna predvsem aktualna zasičenost nemškega tržišča z rabljenimi vozili in pa pomanjkanje kupcev v letošnjem aprilu, ker so kupci avtomobilov v obdobju pandemije postali veliko previdnejši in posledično manj nagnjeni k potrošnji.

Obstaja pa tudi dobra novica za proizvajalce avtomobilov, ker je v ZDA več pred kratkim (začetek meseca aprila) izvedenih študij različnih medijev in ustanov (Detroit Free Press, Cars.com, Capgemini) pokazalo, da se prebivalci svetovnih mest zaradi strahu pred okužbo z virusom covid-19 izogibajo souporabi vozil (car sharing) in javnim transportnim sredstvom, zato iz več držav že prihajajo novice o povečani prodaji osebnih vozil in rekordno visoki prodaji biciklov. Kriza, odnosno skrb za zdravje, je prinesla še eno spremembo, ker se trgovci z avtomobili v bližnji bodočnosti lahko veselijo novih kupcev iz milenijske generacije ter generacije Z. S tem je padel tudi urbani mit, ki pravi, da mlajših prebivalcev našega planeta ne zanimajo avtomobili …