Drastičen upad razpoložljive kapacitete akumulatorjev

Pred približno enim letom smo na naši spletni strani objavili novico o slabi dolgoživosti vgrajenih akumulatorjev v Nissanovem leafu, sedaj smo dobili še eno potditev razmišljanja glede velike degradacije akumulatorjev v podobno starejših električnih avtomobilih druge avtomobilske znamke.

Za nastanek te novice, ki ne bo všeč prodajalcem novih in rabljenih električnih avtomobilov, je zaslužen znani norveški strokovnjak Bjørn Nyland, ki je v teh dneh na portalu InsideEVs objavil prispevek o njegovi izkušnji za volanom približno 7 let starega, striktno električno gnanega izdelka znamke KIA (model soul EV) s približno 100.000 prevoženimi kilometri. Po končanem testu južnokorejskega električnega avtomobila je Nyland ugotovil, da so vgrajeni akumulatorji v tem avtomobilu po približno sedmih letih delovanja izgubili približno 35 odstotkov prvotne kapacitete (od 26 do 27 kWh), odnosno približno 5 odstotkov kapacitete na leto, ker ima testirana 7-letna kia v sebi akumulatorje, ki imajo samo še 17 kWh kapacitete …

O takšnem razvoju dogodkov pri tem avtomobilu pa ne poroča samo Nyland, temveč tudi številni drugi lastniki takšnega avtomobila. Ob tem se Nyland sprašuje tudi to, kako bodo na te ugotovitve odreagirali Južnokorejci, ki se pred kupci zelo radi 'napihujejo' glede njihove 7-letne garancije (odnosno 150.000 prevoženih kilometrov) na delovanje vozila, ker vozilo že izpolnjuje določene pogoje (starost & 30 odstotni upad kapacitete vgrajenih akumulatorjev …) za uveljavitev garancije. Ob tem se je izkazalo tudi to, da je za takšno degradacijo akumulatorjev zaslužen predvsem prodajni adut (hitro polnjenje) trgovcev, ki kupcu ob oglaševanju električnih avtomobilov zelo radi predstavijo vse prednosti hitrega polnjenja električnih vozil.

Ta marketinški 'strel v lastno koleno' pa na koncu povzroči veliko degradacijo vgrajenih akumulatorjev. Ob tem so zanimive tudi navedbe strokovnjakov, ki lastnikom električnih vozil ne priporočajo 100-odstotne hitre napolnitve akumulatorjev, temveč jim svetujejo, da naj prekinejo hitro polnjenje v trenutku, ko napolnjenost akumulatorjev doseže 80 odstotkov. S tem pa se lahko takoj poslovite od obljub proizvajalca glede razpoložljivega akcijskega dosega, ki so seveda podprte s številkami (število prevoženih kilometrov) ob 100-odstotni napolnitvi akumulatorjev. Zato vas bo testirana kia s 35 odstotno degradacijo akumulatorjev že po samo sto prevoženih kilometrih prosila za nov obisk električne polnilnice …

Ta primer znova nazorno kaže, da se bodo električni avtomobili s takšnimi, za potencialne kupce in aktualne alstnike povsem nesprejemljivimi lastnostmi, zelo težko uveljavili pri kupcih, ki si ne morejo ali pa si ne želijo privoščiti nakupa novega električnega avtomobila.