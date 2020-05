Dvojčki z enako modelno oznako

Volkswagen Bora Edsel Citation Chevrolet Citation Buick Century Toyota Century Lincoln Continental Bentley Continental Plymouth Duster Dacia Duster Opel Diplomat Dodge Diplomat Dodge Lancer Mitsubishi Lancer Studebaker President Nissan President Studebaker Land Cruiser

V približno 130 let trajajoči zgodovini avtomobilizma najdemo ogromno povsem enakih avtomobilov ('Badge engineering') z različnimi modelnimi oznakami, precej manj pa je avtomobilov različnih znamk z enakimi modelnimi oznakami. Predstavljamo nekaj takšnih primerov …

Bora: Maserati & Volkswagen

Prva 'burja' (bora/1971-1978) je v svetu avtomobilizma zapihala že leta 1971, ko so pri aristokratski znamki Maserati pokazali atraktivnega dvosedežnika (kupe) s sredinsko vgrajenim V8 motorjem, ki je že v osnovni verziji (4,7 litra) lahko dosegel največjo hitrost 280 km/h. Leta 1998 smo dobili povsem enako poimenovano (bora/1998-2005) Volkswagnovo 'milo sapico', ki je nadomestila tržno ne ravno najbolj uspešno (v Evropi …) jetto, vendar tudi ta 'limuzinski golf' ni prepričal veliko evropskih kupcev, trenutno boro izdelujejo samo na Kitajskem.

Citation: Edsel & Chevrolet

Leta 1957 so pri tedanji Fordovi premium znamki Edsel predstavili model citation, ki so ga kupcem ponujali v več karoserijskih različicah (2 & 4-door hardtop sedan & 2-door convertible), vendar tedaj izrazito puritanskim Američanom ni bil ravno najbolj všeč prednji del avtomobila z masko hladilnika, ki spominja na zunanje žensko spolovilo (vulva), temu primerne so bile tudi prodajne številke (približno 9.300 primerkov) modela citation in njegov rok trajanja (približno eno leto …) na proizvodnih trakovih. Občutno kasneje (leta 1979) se je pojavil tudi chevrolet citation, prvi serijski chevrolet s prednjim pogonom. Tudi ta model so ponujali v več karoserijskih različicah (3- in 5-vratna 'fastback' kombilimuzina & 2-vratni 'notchback' kupe). Do konca leta 1985 so s tem, takrat revolucionarnim (za znamko Chevrolet) modelom prepričali več kot 1,6 milijona kupcev.

Century: Toyota & Buick

Prvotni buick century se je pojavil že leta 1936 in dokončno zaključil kariero šele leta 2005, po šestih različnih modelnih generacijah. Čeprav je tako poimenovan buick vedno utelešal določeno mero prestiža, se ne more primerjati s prestižem, ki ga uteleša aristokratsko odmerjena toyota century. 'Azijski rolls-royce' se je kupcem prvič predstavil leta 1967, trenutno pa po rokodelskih načelih nastaja tretja generacija tega rafiniranega avtomobila, namenjenega samo najpomembnejšim Japoncem in Japonkam.

Continental: Lincoln & Bentley

Lincoln, trenutno edina resnično premijsko orientirana znamka iz koncerna Ford, se lahko pohvali že z desetimi generacijami prestižnih serijskih modelov z imenom continental, ker se je prvi Lincolnov continental pojavil že leta 1940, medtem ko so predstavnike zadnje generacije Lincolnovih avtomobilov s to prestižno modelno oznako predstavili leta 2017. Prvi Evropski continental se je pojavil šele leta 1951, ko so pri znamki Bentley pričeli izdelovati aristokratski 2-vratni kupe ter podobno interpretirano 2-vratno 'fastback' limuzino z zelo različnimi karoserijami, ker so te avtomobile 'oblačili' različni 'krojači pločevine'. Po zaslugi aktualnega modela continental GT pa to modelno oznako poznamo še danes.

Duster: Plymouth & Dacia

Leta 1969 so Američani dobili tako imenovano 'semi-fastback' kupe verzijo Plymouthovega modela valiant. Ta predstavnik 'kompaktnih' (dolžina: 4785 mm) ameriških avtomobilov se je lahko pohvalil z nameščenimi, nenavadnimi 'twister' logotipi, ki še vedno sodijo med najbolj prepoznane avtomobilske logotipe na tem planetu. Kariera avtomobila, ki naj bi v ZDA premamil predvsem kupce tedanjih Volkswagnovih 'hroščev', se je zaključila leta 1976. V primeru prvotnega romunskega dusterja znamke Dacia gre za nekoliko drugačno zgodbo, ker je to v bistvu samo preoblečen terensko orientirani ARO 10 (1980-2006). Pri znamki Dacia so prvotnega dusterja izdelovali od leta 1984 do leta 1993.

Diplomat: Opel & Dodge

Največji, najbolje motoriziran in najbolj prestižen model iz Oplove 'svete trojice' tako imenovanih 'KAD' (kapitän, admiral, diplomat) modelov se je pojavil že leta 1964. Oplova diplomata A in B sta zadnja serijska Opla, ki sta po prestižu še lahko tekmovala in tudi zasenčila marsikateri model znamke Mercedes-Benz. Precej manj prestižen je srednjerazredni (za ameriške pojme …) dodge diplomat, ki se je v ZDA prvič pojavil leta 1977. Kariera dveh generacij 'ameriških diplomatov' se je dokončno zaključila leta 1984.

Lancer: Dodge & Mitsubishi

V obeh primerih gre za povsem običajna avtomobila, ki so ju kupcem ponujali v številnih običajnih karoserijskih izvedbah, vendar si je status kultnega avtomobila (predvsem zaradi tekmovalnih uspehov v reli športu …) prislužil samo japonski lancer, ki se je publiki prvič predstavil leta 1973. Že pred tem je obstajal tudi ameriški lancer, ki so ga predstavili leta 1961 pri znamki Dodge, in to v dveh premium verzijah (hardtop sedan in station wagon) sicer 'nepremijskega' modela valiant. Njegova kariera se je zaključila šele leta 1989, medtem ko poklicna kariera japonskega lancerja še ni zaključena.

President: Studebaker & Nissan

Oznako president si zaslužita oba izdelka, ker gre v obeh primerih za 'nadpremijsko' orientirana avtomobila za zelo zahtevne in temu primerno bogate kupce. Prvi (leta 1927) se je na tržišču pojavil 'ameriški predsednik', ki mu pripadlo tudi nekaj tedanjih hitrostnih svetovnih rekordov, nekatere izmed njih so podrli šele po 35. letih. Nissanov president se je pojavil leta 1965, približno dve leti pred podobno prestižno toyoto century, vendar se je njegova kariera v družbi bogatih, lepih in slavnih Japonk in Japoncev zaključila že leta 2010, medtem ko karieri toyote century še ni videti konca …

Land Cruiser: Studebaker & Toyota

Po 'teorijah zarote', ki krožijo med ljudmi, je modelna oznaka (land cruiser) legendarne terensko usmerjene toyote nastala kot japonski odgovor na nekdanjo (pred spremembo v avtomobilsko znamko) modelno oznako (land rover) znamke Rover. V resnici gre za klasično 'krajo identitete', ker se je prvi studebaker land cruiser pojavil že leta 1934, ko je to modelno ime poosebljalo zelo dober gmotni položaj lastnika takšnega aristokratskega serijskega modela. Japonci so se tega imena za njihovo tržno izredno uspešno terensko vozilo domislili šele leta 1955.

Concord(e): AMC & Plymouth & Chrysler

Trije severnoameriški predstavniki običajnih avtomobilov. Najprej smo dobili originalnega concorda (1951-1952) znamke Plymouth, nato se je pojavil (1978-1983) enako okrašen izdelek znamke AMC. Na koncu (1993-2004) so Američani z modelno oznako concord okrasili še model znamke Chrysler, kjer je prejel še dodatno črko e (concorde) …