Eksperiment s srečnim zaključkom

Na začetku lanskega leta so pri znamki Audi želeli kupcem modela e-tron v ZDA dokazati uporabnost tega SUV vozila ob vleki počitniške prikolice. Žal jim to ni uspelo, so pa zato imeli več sreče ob nedavno izvedenem podobnem eksperimentu, ki so se ga tokrat lotili ob pomoči znamke Dethleffs.

Leta 2018 so pri znamki Dethleffs predstavili prvo prototipno 'samohodno' počitniško prikolico (model e.home coco), ki so jo razvili predvsem za lastnike in uporabnike električnih avtomobilov, ki se ob druženju z njihovimi 'električarji' ne želijo odpovedati čarom, ki jih prinaša lastništvo počitniške prikolice. Že leta 2018 so Nemci napovedali takrat še sanjski podvig, ker so želeli s takšno počitniško prikolico in električnim avtomobilom prečkati Alpe (pot iz Nemčije v Italijo …), in to s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev v prikolici in v osebnem avtomobilu.

Sedaj jim je to tudi uspelo, čeprav tudi ta zgodovinski podvig znamke Dethleffs, ki letos praznuje 90. obletnico obstoja, ni potekal ravno v slogu 'sprehoda po parku', temveč bolj v stilu psihološke drame, ker so morali vozniki tega unikatnega 'električnega cestnega vlakca' ob njegovi vožnji uporabljati vse znane trike in veščine, če so želeli prevoziti zastavljeno pot brez dodatne oskrbe z električno energijo. Pot, ki se je začela odvijati v nemškem mestecu Isny (Allgäu - Baden-Württemberg) je do približno 88. kilometra potekala brez težav, nato je Nemcem začel nagajati inverter (razsmernik), zato so se morali za kratek čas celo ustaviti, da so odpravili težave. Po približno 190 prevoženih kilometrih so opravili tudi prvo pošteno analizo stanja. Ob tem so ugotovili, da imajo vgrajeni akumulatorji v obeh vozilih še dovolj 'soka' (kapaciteta (kWh) vgrajenih akumulatorjev v počitniški prikolici in osebnem vozilu: 52 % / 55 %).

Pri približno 235. prevoženih kilometrih so razkrili še eno skrivnost uspeha, ker so povedali, da so se celotno pot vozili brez prižgane klimatske naprave, in to precej po polžje (največja hitrost na avtocestah: 80 km/h). Pri približno 254 prevoženih kilometrih so se že spuščali proti Italiji. Ob tem jim je veselje pokvaril močan čelni veter, ki je posledično izničil vse nemške upe o zajetno odmerjeni rekuperaciji električne energije ob vožnji po klancu navzdol. Pri 355 prevoženih kilometrih je bil psihološki pritisk na voznike te naveze (audi e-tron 55 sportback & dethleffs e.home coco) že tako močan, da je potovalna hitrost nemškega 'električnega cestnega vlakca' upadla na povprečnih, vendar zelo varnih (za potnike in ostale udeležence v prometu …) 62 km/h. Približno 5 kilometrov pred ciljem (Riva del Garda) so si Nemci lahko oddahnili, ker je je v akumulatorjih obeh vozil ostalo še dovolj 'soka' (19 % v audiju in 22 % v prikolici) za dosego cilja, ki so ga dosegli po natanko 384 prevoženih kilometrih. Ob tem so hitro izračunali tudi povprečno porabo vlečnega vozila (77 kWh) in prikolice (73 kWh).

V čem je skrivnost uspeha? Ker ima prototipni izdelek znamke Dethleffs, ki bo kupcem morda dosegljiv v naslednjih treh letih, vgrajen par 'In-wheel' električnih motorjev (skupna kratkotrajna pogonska moč: 90 kW (122 KM)) v navezi z 80 kilovatnim sklopom akumulatorjev, vlečna 'električna SUV lokomotiva' znamke Audi ni ravno trpela ob vleki, ker je morala namesto običajnih 900 kilogramov (povprečna masa običajne počitniške prikolice) vleči samo še približno 100 kilogramov dodatne mase. Brez dvojnega pogona bi bil ta podvig spet promocijski fiasko …