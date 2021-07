Električni 'Volkstraktor' za Afričane

Pri znamki Volkswagen so se pred časom pričeli ukvarjali z idejo o striktno električno gnanem traktorju. Sedaj je takšen traktor, ki ne bo nikoli označen z logotipi znamke Volkswagen, postal realnost. Zadnje testne kilometre s takšnim traktorjem pa je opravil kar Herbert Diess, sicer predsednik uprave družbe Volkswagen AG.

Električni traktor, ki je trenutno že na poti v Ruando, so lani dokončno razvili ruandski študenti tamkajšnje Visoke šole za znanost in tehnologijo (Univerza v Ruandi, nekdanji inštitut za znanost Kigali), medtem ko so za izdelavo voznega prototipa poskrbeli Nemci (Volkswagen & GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)). Med posebnostmi tega traktorja, ki je pisan na kožo Afričanov, pa omenjajo izmenljive litij-ionske akumulatorje (kapaciteta: 32 kWh), ki jih bodo Afričani v serijski proizvodnji nadomestili s cenejšimi in bolj vzdržljivimi LiFePO4 (litij-železo fosfat) akumulatorji, ter polnjenje akumulatorjev ob pomoči sonca, ker je sonce v Afriki resnično edina 'stvar', ki jo imajo Afričani v izobilju, poleg tega je sončna energija (zaenkrat še …) brezplačna.

Končni afriško-nemški izdelek z relativno skromno pogonsko močjo (20 kW / 27 KM) se lahko pohvali z dejansko kompaktnostjo (medosna razdalja: 192 cm, kolotek: 138 cm) in posledično priročnostjo, žal pa tudi z veliko neto maso (približno 2200 kg …), ki bo seveda pogubno vplivala na avtonomijo, podobno kot pri vseh ostalih električnih avtomobilih s preveliko maso (klasična bolezen vseh današnjih električnih vozil …).