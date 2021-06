V teh dneh se je avstrijski kancler Sebastian Kurz udeležil srečanja s predstavniki avstrijskega avtomobilskega kluba ÖAMTC, ki ga je organizirala avstrijska 'zelena' ministrica Leonore Gewessler, ki je pri naših severnih sosedih pristojna tudi za promet. Ključna ugotovitev avstrijskih politikov in strokovnjakov je, da o uspešnem prehodu na klimatsko nevtralna vozila ne bo odločala zvrst pogona, temveč gorivo.

Medtem, ko se večina politikov v nekaterih evropskih državah v današnjih časih oprijema elektromobilnosti kot se pijanec pregovorno oprijema plota, čeprav večina kupcev in uporabnikov avtomobilov ni prav nič navdušena nad to idejo, obstajajo tudi razumni politiki, ki jim je jasno, da medijsko opevana elektromobilnost ni edina alternativa glede prehoda na klimatsko nevtralna vozila. Eden takšnih je tudi avstrijski kancler Sebastian Kurz (ÖVP), ki je na že omenjenem srečanju s predstavniki kluba ÖAMTC izrekel naslednji stavek: „Am Weg zur Klimaneutralität ist nicht der Motor entscheidend, sondern der Treibstoff.“

S tem je mislil na to, da pogonskim sklopom na fosilna goriva še zdaleč ni odklenkalo, ker se človeštvo trenutno intenzivno ukvarja z razvojem novih, klimatsko nevtralnih sintetičnih goriv, katera ne bodo poganjala samo novih, temveč tudi obstoječe avtomobile. Kot glavno prednost takšnega ravnanja pa omenjajo dejstvo, ki pravi, da prebivalcem tega planeta po prihodu takšnih goriv ne bo potrebno menjati avtomobilov, niti ne bo potrebno izvajati modifikacij na obstoječih avtomobilih. S tem bodo klasično gnani avtomobili obdržali vse prednosti (nižja masa ob primerjavi z zavaljenimi hibridi in električarji, večji akcijski doseg in nižji nabavni in pogonski stroški …) pred modnimi hibridnimi in električnimi avtomobili.

Ta ideja seveda ni všeč nekaterim avtomobilskim proizvajalcem, ki v sedanjem času stavijo že vse kar imajo na 'ekološka' električna vozila (višek te norosti so 'ekološki' SUV modeli, ki sodijo v isto fantazijsko kategorijo kot 'pošteni lopovi' …) z izpušnimi cevmi v naših termoelektrarnah, ker igrajo nevarno igro, ki lahko v končni fazi odžene kupce in jih spravi na rob preživetja. Zato naši severni sosedje še nekaj časa ne bodo posnemali odločitve o dokončnem izgonu fosilno gnanih vozil iz njihovih cest. Vse skupaj pa itak spominja na farso (15 let star evropski predstavnik avtomobilov iz B segmenta (supermini), ki na vsak prevožen km ustvari približno 135 g CO2 (Euro III) emisij je 'umazan', sodobna 'SUV krava' (Euro 6d-TEMP), ki v enakih pogojih ustvari od 250 do 300 gramov CO2 emisij je pa 'čista'), ker politiki pač radi sprejemajo odločitve s figo v žepu …

Če bi evropski politiki res želeli storiti kaj za naše okolje, potem s svojimi odločitvami ne bi ubijali majhnih, resnično ekonomičnih in posledično tudi resnično ekoloških avtomobilov s sprejemljivimi prodajnimi cenami za večino Evropejcev. Namesto tega pa raje spodbujajo razvoj in prodajo čedalje večjih in čedalje težjih 4-kolesnih 'krav' v obliki 'eko' SUV modelov vseh oblik in velikosti, avtomobilov, ki so znani po potratnem ravnanju z gorivom ter družbeni neodgovornosti (partnerska nekompatibilnost v primeru prometne nesreče …) do drugih udeležencev v prometu. Države bi morale pri državljanih s primerno davčno politiko spodbujati nakupe majhnih vozil in dobro obdavčiti vse 'zasvojence z varnostjo' (ljudje, ki kot pomemben argument ob nakupu SUV vozil omenjajo varnost (varen za njih in smrtno nevaren za vse ostale) …), ki sedaj veselo kupujejo nove in rabljene 2,5-tonske 'športne SUV tovornjake' za vožnjo po urbanih središčih.

V tem pogledu bi se Evropejci lahko zgledovali po pragmatičnih Japoncih, ki so za prebivalce Japonske iznašli davčno zelo ugodna 'Kei Car' (lahek avtomobil) vozila. Tam lahko kupujete in vozite 'velike 4-kolesne krave' samo v primerih, ko ste lastnik parkirnega prostora, garaže ali hiše s pripadajočo zemljo. Na ta način je v mestnih središčih veliko manj velikih avtomobilov, posledično pa s tem naraste število razpoložljivih parkirnih mest. Ker imajo ti resnično ekološki urbani avtomobilčki tudi manj pogonske moči, imajo tudi nižjo porabo pogonskih goriv, s tem pa v mestih nastane manj škodljivih emisij za njihove prebivalce …