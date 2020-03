Francoski podaljševalec dosega

EP Tender ICE Tender

Iz Francije prihaja ideja glede podaljšanja akcijskega dosega električnih avtomobilov, ki ni čisto nova, ker so podobno rešitev leta 2011 predstavili že Švicarji (Rinspeed). Z idejo majhne prikolice, ki tovori dodaten paket akumulatorjev, želijo Francozi spodbuditi prodajo majhnih mestnih električnih avtomobilov.

Francosko podjetje EP Tender se trenutno ukvarja predvsem s tem, kako bi lahko aktualnim električnim avtomobilom podaljšali akcijske dosege do te meje, da postanejo takšna vozila privlačna tudi za vse tiste, ki z avtomobili dnevno prevozijo veliko kilometrov. Ob tem so razvili dve ideji. Utelešenje njihove prve ideje (majhna prikolica z vgrajenim paketom akumulatorjev s kapaciteto 36,5 kWh) je že na voljo francoskim lastnikom majhnih električnih avtomobilov, ki pa takšne prikolice trenutno ne morejo kupiti, temveč jo lahko samo najamejo. Predvsem v primerih, ko se z njihovimi električnimi avtomobili z omejenimi akcijskimi dosegi, ki po navadi zadostujejo ob običajnih dnevnih vožnjah, odpravljajo na kakšno daljšo vožnjo (stroški najema prikolice: od 30 do 40 evrov).

Ob tem so Francozi povedali, da je njihov 'EP Tender' razvit predvsem za lastnike Renaultovega modela ZOE (vgrajeni akumulatorji s kapaciteto 52 kWh mu omogočajo približno 342 km akcijskega dosega), ker bi ob priklopu takšne prikolice lahko skoraj podvojili akcijski doseg s samo enim polnjenjem akumulatorjev. Ob tem obstaja tudi možnost izgradnje sistema postaj, kjer bi uporabnik v roku dveh minut lahko odpel prikolico s praznimi akumulatorji in pripel drugo s polnimi akumulatorji, vendar je to trenutno neizvedljivo, ker bi se morala ta rešitev v okviru finančne vzdržnosti projekta prijeti pri velikem številu uporabnikov električnih avtomobilov.

Obstaja pa tudi 'ICE Tender' (masa prikolice: 265 kg), ki je trenutno še v testni fazi. V tem primeru na majhni prikolici ni dodatnih akumulatorjev, ker so nanjo namestili 35-litrski rezervoar goriva in majhen, fosilno gnani 22 kilovatni (30 KM) pogonski sklop z močjo, ki je ekvivalentna 80 kWh. Ob tem pravijo, da bi imel tako pomožno gnan električni avtomobil izredno nizko povprečno porabo v obliki že skoraj utopičnega pol litra fosilnega goriva na leto, seveda ob predpostavki, da se bo vaš električni avtomobil v enem letu večinoma (98 %) premikal samo ob pomoči električne energije.