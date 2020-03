Hitro polnjenje ni vedno hitro

Ob nakupu električnega avtomobila naj vas ne zanimajo samo informacije o akcijskem dosegu vozila s samo enim polnjenjem akumulatorjev, temveč se posvetite tudi informacijam o 'zalogi časa', ki je potrebna za solidno napolnitev akumulatorjev, ker boste na ta način ugotovili, če je objekt vašega poželenja sposoben funkcionirati tudi na daljših voznih etapah.

Strokovnjaki kluba ADAC imajo zelo jasno predstavo o tem, kakšen striktno električni avtomobil si zasluži oznako vozila za premagovanje daljših razdalj. Po njihovem je to vsak električni avtomobil, ki lahko s samo enim polnjenjem akumulatorjev prevozi najmanj 300 kilometrov, istočasno pa od takšnega avtomobila pričakujejo tudi efektivno delujoče hitro polnjenje akumulatorjev, ki vam bo ob polurnem priklopu na kakšno hitro polnilnico zagotovilo najmanj 200 kilometrov akcijskega dosega.

Odločitev o izbiri primernega električnega avtomobila bi morala biti lahka, seveda ob predpostavki, da vam prodajalci takšnih vozil ne bi prodajali megle v obliki nejasno definiranih tehničnih podatkov o dosegu in časih ždenja na polnilnicah. Zato so se pri klubu ADAC odločili za testiranje (meritve napolnjenosti akumulatorjev po 10., 20. in 30. minutah na hitri polnilnici (150 kWh)) vgrajenih polnilnih tehnologij pri petih serijskih električnih vozilih (audi e-tron 55 quattro, mercedes-benz EQC 400, renault zoe ZE 50 R135, opel ampera-e in nissan leaf e+ (62 kWh)), ki so trenutno na voljo nemškim kupcem.

Rezultati so pokazali zelo različne polnilne strategije pri proizvajalcih takšnih vozil. Najbolj jih je prepričal veliki audi e-tron, ker polnjenje akumulatorjev pri tem vozilu poteka zelo konstantno v celotnem relevantnem območju (od 10 do 80 % napolnjenost akumulatorjev). V tem pogledu je drugouvrščeni mercedes-benz EQC že nekoliko slabši, ker je konstantno in efektivno polnjenje akumulatorjev končano takrat, ko akumulatorji dosežejo 40 odstotno napolnitev, nato elektronika poskrbi za manjši 'pretok' električne energije, kar se posledično odraža v obliki podaljšanega ždenja na polnilnici ter manjšega akcijskega dosega.

Povsem neprimerni za uporabo na daljših cestnih etapah so ostali trije testirani avtomobili znamk Nissan, Opel in Renault. Kaj to pomeni v praksi? Preprosto, z velikim audijem boste po desetih minutah polnjenja na 150 kWh hitri polnilnici lahko prevozili približno 113 kilometrov, medtem ko se bo nissanov 'list' v enakem obdobju napolnil samo za 40 prevoženih kilometrov. Še bolj izrazita bo razlika po polurnem polnjenju akumulatorjev. V audiju bodo napolnjeni do te mere, da boste lahko z vozilom prevozili približno 305 kilometrov, v občutno cenejšem nissanu boste ob enakih pogojih polnjenja akumulatorjev prevozili samo približnih 124 kilometrov …