Individualnost ima svojo ceno

Na avtomobilistično sceno se je pred časom vrnila še ena, že nekoliko pozabljena britanska znamka zelo prestižnih avtomobilov, sedaj so Britanci obvestili javnost o dokončani izdelavi prvega primerka modela Graber super coupé, ki ga je kupil nam neznani japonski kupec. Tudi ostali štirje izdelani primerki (prva serija) tega aristokratskega kupeja bodo romali na Japonsko.

Za izdelavo prvega novodobnega alvisa so Britanci potrebovali skoraj dve leti, ker je aktualna pandemija prekrižala njihove načrte. Graber super coupé, čigar korenine segajo v leto 1967, je eden izmed šestih na novo rojenih modelov znamke Alvis, ki se je v zgodovino avtomobilizma zapisala s številnimi tehničnimi inovacijami, med drugim so Britanci že leta 1925 predstavili prvi tekmovalni avtomobil s prednjim pogonom, ki mu je leta 1928 sledil tudi prvi serijsko izdelan model avtomobila s prednjim pogonom, čeprav veliko ljubiteljev avtomobilizma misli, da sta nam prednji pogon podarila DKW (Audi) in Citroën.

Vsak novodobni Graber (Carrosserie Hermann Graber) super coupé (dolžina: 4660 mm, širina: 1720 mm, medosna razdalja: 2832 mm, masa avtomobila (približno): 1450 kg) nastaja v podobni maniri (ročna izdelava karoserije iz aluminija, uporaba originalnih načrtov in postopkov za izdelavo preostalih sestavnih delov) kot slavni originali (model TD21) iz šestdesetih let prejšnjega stoletja, vendar so Britanci ob tem poskrbeli za posodobitev vgrajenih pogonskih sklopov (vrstni šestvaljnik s tremi litri delovne prostornine, kupec si lahko omisli tudi vgradnjo podobno zasnovanega 4,3 litrskega atmosferskega šestvaljnika), motorne elektronike in zavornega sistema. Posledično je nova tovarniška 'restomod' različica občutno močnejša (+ 42 bhp / 31,3 kW / 42,6 KM) od originala in tudi nekoliko zmogljivejša, ker bo novodobni model TF21 zaključil pospeševanje od 0-96 km/h v 8,9 sekunde in na koncu z lahkoto dosegel hitrost v območju 210 km/h.

Za to je zaslužna zadostna količina pogonske moči (172 bhp / 128,3 kW / 174,4 KM) ter motornega navora (283 Nm pri 3750 vrt./min.) pri modificiranem vrstnem bencinskem šestvaljniku, ki se po novem lahko pohvali z večjo kompresijo (9,5 : 1), elektronskim vbrizgom goriva ter še večjo (bolj natančno) kvaliteto izdelave, ki jo omogoča uporaba aktualnih tehnologij za izdelavo pogonskih motorjev. Vgrajeni atmosferski 3-litrski pogonski motor je serijsko spojen s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom, ki dobavlja pogonsko moč do zadnjega kolesnega para 15-palčnih klasičnih koles z naperami in centralno matico. Opcijsko se kupec lahko odloči tudi za vgradnjo volanskega servo sistema, samodejnega menjalnika in klimatske naprave. Aristokratskemu poreklu primerni pa so tudi uporabljeni materiali v potniški kabini, ki potnikom ponuja okolje pravih GT avtomobilov po okusu pristnih britanskih gentlemanov.

Vse skupaj pa ni ravno poceni, ker boste za osnovno opremljen primerek tega britanskega GT avtomobila morali odšteti najmanj 323.000 britanskih funtov.