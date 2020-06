Izognite se cenenim izdelkom

Primerjava zavornih poti Razkorak med dejansko in deklarirano avtonomijo Doc Green ESA1919 GO! Mate Steap ER2 Plus Iconbit IK-1971K Maginon Street One My Tier ES200G

Ker so električni skiroji v teh časih čedalje bolj popularni (po navedbi kluba ADAC o nakupu takšnega prevoznega sredstva razmišlja že vsak tretji Nemec …) so se strokovnjaki kluba ADAC tokrat posvetili devetim modelom električnih skirojev, ki so trenutno na voljo kupcem v nemških trgovinah.

Za čedalje večjo popularnost električnih skirojev so poskrbeli predvsem proizvajalci takšnih vozil, ker se je v zadnjem času na nemškem tržišču pojavilo veliko cenejših izdelkov te vrste, vendar so Nemci na testih kmalu ugotovili, da so proizvajalci varčevali na nepravem mestu, ker letos testirani električni skiroji ne zavirajo tako uspešno kot predstavniki električnih skirojev, ki so jih pri klubu ADAC testirali v lanski jeseni. To navedbo so Nemci podprli s statistiko, ki pravi, da so predstavniki lani testiranih skirojev za popolno zaustavitev ob vožnji z 20 km/h potrebovali samo približno 2 metra zavorne poti. Letos testiranih 9 primerkov se bo ob enakih pogojih ustavilo šele po približno 3,4 metra zavorne poti (povprečje).

Resnično solidno oceno "gut" (dobro) so si prislužili samo trije (Segway-Ninebot Max G30 D, SO Flow SO6 in Velix E-Kick 20E) izmed devetih tokrat testiranih električnih skirojev, ki niso ravno poceni, ker boste za takšen električni skiro v Nemčiji odšteli od 700 do 800 evrov. Izdelek Segway-Ninebot (tip Max G30 D, nemška prodajna cena: 799 evrov) je na tem testu blestel predvsem na račun kvalitetne izdelave in priročnosti, poleg tega ponuja uporabniku najboljše vozne lastnosti in najdaljšo avtonomijo, ki po nemških ugotovitvah v praksi močno odstopa (46,2 km) od uradno podane informacije (obljubljenih 65 km …). Ocene "sehr gut" (zelo dobro) mu Nemci niso namenili, ker je pretežak in rahlo prevelik, poleg tega ni najboljši pri zaviranju (20-0 km/h: 3,4 metra).

Podobno dobro sta bila ocenjena še izdelka dveh znamk (SO Flow SO6 (704 evrov) in Velix E-Kick 20E (798 evrov)), ki sta ob primerjavi z izdelkom znamke Segway-Ninebot nekoliko slabša v večini testnih kriterijev, izstopata pa samo na račun malenkostno boljše opreme. Pet izmed tokrat testiranih električnih skirojev je prejelo samo oceno "befriedigend" (zadovoljujoče), med njimi pa sta žal tudi dva najdražja skiroja na tem testu. Za prvega (SXT Light Plus V eKFV) boste v Nemčiji lahko odšteli 1186 evrov in dobili izdelek, ki v pogledu voznih in varnostnih lastnosti ni dorasel najbolje ocenjenim izdelkom iz občutno nižjega cenovnega ranga (od 700 do 800 evrov). Še slabši priokus bodo imeli kupci izdelka znamke Go!Mate (tip Steap ER2 Plus), ker bodo za takšno 'bofl' robo odšteli sanjskih 1849 evrov in dobili električni skiro, ki se je navzlic astronomski prodajni ceni uvrstil samo na 4. mesto v skupni razpredelnici.

Med edinimi plusi tega električnega skiroja omenjajo izbiro namestitve vgrajenih akumulatorjev, ki so nameščeni na vodilnem drogu, pohvalili so tudi izvedbo vzmetenja, ker se boste z izdelkom znamke Go!Mate lahko odlično vozili po slabši vozni podlagi. V tem pogledu temu skiroju ni dorasel noben izmed tokrat testiranih skirojev. Pohvali so tudi njegovo lahkost. Dobili pa smo tudi dva absolutna poraženca tega testa v obliki izdelkov znamk Iconbit (tip IK-1971K, 399 evrov) in Maginon (tip Street One, 279 evrov), ki sta pogrnila predvsem zaradi premajhnih koles in posledične nestabilnosti ob vožnji. Poleg tega je pri izdelku znamke Maginon, ki je kot edini prejel ponižujočo oceno "ausreichend" (zadostno), med testiranjem popustil tudi eden izmed zvarov na njegovi 'karoseriji'.

Zelo zanimiva je tudi priložena tabela, ki razkriva, da se proizvajalci električnih skirojev glede zavajanja kupcev žal zgledujejo po avtomobilski industriji, ker vam bodo ob nakupu električnega skiroja tudi oni prodajali marketinške pravljice o neverjetni avtonomiji električno gnanih transportnih sredstev. Največjo laž so si tokrat privoščili pri znamki Iconbit, kjer kupcu obljubljajo 28 kilometrsko avtonomijo s samo enim polnjenjem akumulatorjev. V resnici bo vaše vožnje konec že po 18,1 kilometra. V tem pogledu lahko resnično zaupate samo najslabše tokrat ocenjenemu skiroju, ki je istočasno tudi najcenejši tokrat testirani skiro. Pri znamki Maginon pravijo, da znaša avtonomija njihovega izdelka od 8 do 12 kilometrov. Nemci so s takšnim skuterjem uspeli prevoziti 12,2 kilometra …