Japonci razvijajo hibridno tovorno ladjo

Iz Japonske prihaja novica o novem, hibridno gnanem plovilu, ki ga s skupnimi močmi razvija več japonskih industrijskih gigantov ob sodelovanju z nekaterimi ladijskimi prevozniki, ki so zadolženi za razvoj primerne programske opreme.

Dejstva, ki pravi, da je tovorni ladijski promet eden izmed največjih onesnaževalcev našega planeta, se zelo dobro zavedajo številni proizvajalci tovornih ladij in tudi ladijski prevozniki različnih dobrin, ki zaradi želje po znižanju obratovalnih stroškov (več prepeljanega tovora na eni ladji znižuje stroške za porabljeno pogonsko gorivo …) v ladjedelnicah naročajo čedalje večje tovorne ladje, ki posledično potrebujejo še bolj zmogljive pogonske sklope, ta prevozniška tekma pa na koncu poskrbi še za več ustvarjenih škodljivih emisij za ozračje našega planeta.

Zato so se pri ladjedelniški podružnici koncerna Mitsubishi Heavy Industries pred časom pričeli ukvarjati z idejo o hibridno gnani tovorni ladji, ki jo bodo še letos izdelali v ladjedelnici korporacije Honda Heavy Industries, in to za znanega naročnika (Aioi Bioenergy Corporation), kjer naj bi takšno, okolju bolj prijazno tovorno plovilo dobili v naslednjem letu. Japonci trenutno razvijajo približno 70-metrsko tovorno ladjo za prevoz biogoriva z bruto tonažo v območju 550 ton, ki jo bo premikal hibridni pogonski sklop koncerna ABB. V tem primeru bodo Japonci lahko uporabili različno gnane (zemeljski plin, običajno fosilno gorivo, sintetično gorivo, biogorivo, amonijak, vodik …) generatorje za proizvodnjo električne energije, ki bo ob pomoči vgrajenih električnih motorjev premikala par ladijskih vijakov.

Po navedbah načrtovalcev tega plovila, ki se spogleduje z okoljevarstvom, se bo to modularno zasnovano plovilo lahko pohvalilo tudi s precej boljšim izkoristkom razpoložljivega prostora za namestitev pogonskih sklopov in prostorov, ki jih ob delu in počitku potrebuje ladijska posadka. Ob tem pa razvijajo tudi ustrezen računalniško voden sistem, ki bo bdel nad delovanjem hibridnega pogonskega sklopa. Razvijajo ga v podjetju Marindows, ki je projekt družbe E5 Lab, ustanovljene s strani štirih ladijskih družb za prevoz tovora. Trenutno ni na voljo nobenih tehničnih podatkov glede razpoložljive pogonske moči in možne avtonomije, vemo samo to, da naj bi se prvo tovorno ladja te vrste splovili v naslednjem letu (2023).