Jetta s stilom

Medtem, ko se Evropa zaradi nerazumne, iz ZDA uvožene mode (vožnja z namišljenimi terenci po mestnih središčih) počasi in zanesljivo spreminja v nekakšno 'Hillbilly' pokrajino, obstajajo tudi 'svetovi', kjer jim je še jasno, kako mora izgledati elegantno oblikovan avtomobil. Recimo na Kitajskem …

Tam se je v teh dneh predstavila popolnoma nova 5-vratna kombilimuzina znamke Volkswagen, ki jo mirne duše lahko označimo za trenutno najbolj eleganten avtomobil iz Volkswagnove 'ID' družine modelov, čeprav lamando L v resnici sploh ni pripadnik te družine električnih modelov, ker gre v primeru tega kombilimuzinskega (v neresnih medijih vam bodo ob tem seveda raje prodajali marketinško pravljico o '4-vratnem kupeju' …) in klasično (fosilno) gnanega modela za zelo lično preoblikovano 'kitajsko jetto' z modelno oznako sagitar.

V bistvu je novi lamando L nekakšen spiritualni kitajski naslednik evropskega volkswagna CC (Coupé Limousine), ki v resnici ni nič drugega kot zelo elegantno oblikovana 5-kombilimuzina, zavita v celofan aktualnih marketinških blodenj (SUV Coupé ('visoko nasajena' 5 vratna kombilimuzina) / 'mestni', odnosno 'urbani' SUV / 'štirivratni kupe' / 5-vratni 'shooting brake' / 'športni terenec', ki v resnici ni prav nič športen / 'pravi GT' z 'neomejenim' številom bočnih in ostalih vrat, oblika sploh karoserije ni važna / 'športni kombi', odnosno športno dostavno vozilo / uporaba pridevnika 'kupejevski' pri 5-vratnem avtomobilu, ki si tudi pod razno ne zasluži omembe v povezavi s pravimi kupeji …), s katerimi želijo proizvajalci iz denarnic kupcev potegniti kakšen dodaten evro, ker jim pač prodajajo sanje o prestižnem kupeju, čeprav ti ljudje na koncu sploh ne dobijo poštenega kupeja (krajša medosna razdalja, samo en par bočnih vrat, 2- ali pa 2+2, lahko tudi 4-sedežna zasnova, drugačni sedeži, drugače oblikovana armaturna plošča, občutno vizualno spremenjena karoserija ob primerjavi z donatorjem platforme …) …

Nova kitajska premijska jetta je impozanten avtomobil (dolžina: 4784 mm, širina: 1831 mm, višina: 1469 mm, medosna razdalja: 2731 mm), ker je lamando L (LWB) v bistvu nekoliko 'opran' (pri napačni temperaturi …) 'arteon', ki se lahko pohvali tudi z dokaj moderno hišno tehnološko platformo 'MQB-Evo', ki so jo Nemci v Evropi vpeljali leta 2019 pri nekaterih modelih različnih znamk iz koncerna Volkswagen. Pri lamandu L izstopa predvsem prednji del avtomobila, ker je oblikovan v stilu aktualnih ID modelov s posebnostjo v obliki osvetljenega logotipa znamke Volkswagen, ostalo (elegantna bočna linija in lep ter uporaben zadek) smo lahko že videli pri nekaterih podobno oblikovanih serijskih modelih iz koncerna Volkswagen. Vse skupaj so Kitajci postavili na 18 palčna kolesa, medtem ko je notranjost potniške kabine podobna notranjosti aktualnega golfa 8.

Pod motornim pokrovom tega impozantnega (dimenzijsko …) avtomobila se skriva prav nič impozantno odmerjen 1,4-litrski 4-valjni TSI motor s 150 KM (110 kW) pogonske moči ter 250 Nm maksimalnega motornega navora. Glede na uradno informacijo o pospeševanju (0-100 km/h: 8,5 sekunde) je lamando L tudi povsem solidno motoriziran v povezavi z 7-stopenjskim DSG menjalnikom. Kasneje bodo predstavili tudi močnejšo različico z vgrajenim 1,8-litrskim (179 KM/131 kW) TSI in 2,0-litrskim TSI (220 KM/162 kW) motorjem. Ta veliki serijski model z bočno silhueto klasične 4-vratne 'fastback' limuzine (lancia beta in gamma, citroën GS in CX …) bodo kitajskim kupcem predstavili šele v letošnji pomladi, do njega pa bodo lahko po zaslugi izvoza prišli tudi prebivalci Filipinov, medtem ko v Evropi znamka Volkswagen počasi 'evtanazira' hišni program elegantnih limuzin …