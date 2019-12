Kje so zimske pnevmatike za električne avtomobile?

Bridgestone Blizzak LM500 Bridgestone Blizzak LM500 Continental E Contact, letna pnevmatika Continental E Contact, zimska pnevmatika Continental Eco Contact 6 za Volkswagnov ID3 Goodyear Efficient Grip Performance Goodyear Efficient Grip Performance Hankook Kinergy AS EV Hankook Kinergy AS EV

Trenutno živimo v časih, ko nas marketing in politika z vseh strani prepričujeta, da so električni avtomobili edini smiselni izhod iz okoljevarstvenih težav naše družbe, čeprav nam ob tem seveda radi zamolčijo določene pomanjkljivosti električnih avtomobilov. Med njimi je tudi informacija, da si večina lastnikov striktno električno gnanih vozil trenutno sploh ne more omisliti nakupa primernih zimskih pnevmatik za njihova vozila.

Težava, ki vam jo prodajalci električnih avtomobilov zelo radi zamolčijo, leži v tem, da običajne pnevmatike s klasično (fosilno) gnanih avtomobilov niso primerne za električne avtomobile, posledično so morali gumarji za takšna vozila razviti nov koncept 'Tall-and-Narrow' pnevmatik, ker ima visoka in ozka pnevmatika pozitiven učinek na avtonomijo (akcijski doseg vozila s samo enim polnjenjem akumulatorjev). Pri znamki Michelin, kjer so za električne avtomobile že razvili takšno pnevmatiko (tip Energy E-V), pravijo, da lahko namestitev njihovega gumarskega izdelka poskrbi za 6-odstotno povečanje akcijskega dosega. Razlog za ta blagodejni efekt se skriva v direktni povezavi med premerom (velikost) in kotalnim uporom pnevmatik, ki je pri večjih pnevmatikah nižji kot pri manjših pnevmatikah v primeru enako, z maso vozila obremenjenih pnevmatik. Posledično električni avtomobil potrebuje manj pogonske energije ob prenosu razpoložljive moči na vozno podlago, na ta račun se poveča tudi akcijski radij vozila. To pravilo vpliva tudi na klasične avtomobile, vendar ne v takšni meri kot na električna vozila. Ob tem morajo proizvajalci pnevmatik za električna vozila najti najboljši kompromis med kotalnim uporom in sposobnostjo pnevmatik, da uspešno prenesejo razpoložljivo pogonsko moč do vozne podlage. To je še posebej pomembno ob vožnji v hladnejših mesecih. Že pred časom so se pojavili izsledki testiranj letnih pnevmatik za električne avtomobile, ki jih je ob sodelovanju s švicarskimi novinarji opravila nemška organizacija TÜV Süd, kjer se je izkazalo, da lahko izbira napačnih letnih pnevmatik močno vpliva na akcijski doseg električnega avtomobila.

Takšni izsledki testov so že zelo dolgo znani tudi proizvajalcem posebnih letnih pnevmatik za električno gnane avtomobile, ker so letne pnevmatike za električne avtomobile po strukturi bližje pnevmatikam za dobro rejena SUV vozila kot pa pnevmatikam za normalne avtomobile. Razlog za to tiči v relativno veliki neto masi električnih vozil, to nečedno lastnost si pač delijo z modnimi SUV-ji in oblikovnimi križanci, čeprav obstaja tudi v tem pogledu razlika, ker so pnevmatike za električna vozila po navadi občutno ožje. Pri francoski znamki Michelin pravijo, da bo pnevmatika, ki je nameščena na pogonski osi električnega avtomobila, ob vožnji 'spoznala' občutno manj (-50 %) sveta kot pnevmatika na bencinsko gnanem avtomobilu, ker bo iztrošena že po približno 25.000 kilometrih. Običajna Michelinova pnevmatika na bencinsko gnanem avtomobilu lahko zdrži občutno dlje (od 50.000 do 60.000 prevoženih kilometrov). Sicer pa se s temi težavami, čeprav ne v tako velikem obsegu, ubadajo tudi lastniki dizelsko gnanih vozil. V obeh primerih je za prezgodnjo obrabo pnevmatik kriva prevelika razpoložljiva količina motornega navora pri nizkih vrtljajih. To je pokazal tudi pred časom izvedeni švicarski test Oplove ampere-e (150 kW/204 KM) z nameščenimi letnimi pnevmatikami (Goodyear EfficientGrip Performance, Nokian Weatherproof in Nankang Noble Sport NS-20) treh različnih proizvajalcev. Na tem testu so se najbolje izkazale pnevmatike znamke Goodyear, medtem ko je namestitev štirih pnevmatik znamke Nankang na amperi-e povzročila približno 20 kilometrsko znižanje akcijskega dosega s samo enim polnjenjem akumulatorjev. Še slabše se je ampera-e obnašala v primeru, ko so nanjo namestili celoletne pnevmatike znamke Nokian. V tem primeru je akcijski radij upadel za 34 kilometrov.

Splošno ogrožanje varnosti v prometu pa prinaša spoznanje, da trenutno na tržišču sploh ni posebnih univerzalnih zimskih pnevmatik za električne avtomobile, razen v dveh primerih, ki sta bolj specifične narave. V prvem primeru gre za izdelek znamke Continental (tip Ice Contact 3), ki je na Norveškem že pravi hit, skoraj povsod drugod po Evropi pa takšnih zimskih pnevmatik z žebljički (spikes) ne smete uporabljati. Druga svetla izjema je BMW i3, ker si za ta serijski električni model lahko omislite zimsko pnevmatiko znamke Bridgestone (tip Blizzak LM500). V tem primeru gre za specifičen gumarski izdelek z večjo vsebnostjo silike ter drugačnim profilom ter spremenjenimi lamelami. Ostali proizvajalci pnevmatik pa zaenkrat še niso odkrili te nove kategorije zimskih pnevmatik. Pri znamki Continental so že leta 2011 predstavili prototip zimske pnevmatike za električne avtomobile, vendar se zaradi izredno slabega povpraševanja takrat niso odločili za serijsko proizvodnjo pnevmatike z oznako e Contact. Leta 2018 so se 'zbudili' tudi pri znamki Goodyear in predstavili posebno zimsko pnevmatiko Efficient Grip Performance, ki pa zaenkrat še ni na dosegu kupcev. Očitno so na to še najbolje pripravljeni pri južnokorejski znamki Hankook, ker bodo leta 2020 predstavili prvo posebno celoletno pnevmatiko (tip Kinergy Allseason EV) za električne avtomobile v Evropi, ker bo namenjena tudi hitrejšim električnim avtomobilom. Trenutno je ta pnevmatika za počasnejše električne avtomobile že pravi hit v ZDA. Na zimske razmere so se pripravili tudi pri nekaterih proizvajalcih električnih avtomobilov, ki se očitno zavedajo trenutnega neobstoja primernih zimskih pnevmatik za njihove 4-kolesne izdelke. Pri znamki Volkswagen, kjer je v igri model ID.3, so se ob tem povezali z znamko Continental in ustvarili 'elektro' različici njihovih modelov letnih (Eco Contact 6) in zimskih (Winter Contact TS 850 P) pnevmatik. Takšni pnevmatiki imata drugačno mešanico gume, modificirana profila ter močnejše nosilne bočne stene. Tudi v tem primeru je za to kriva večja masa električnih avtomobilov.

Vsem ostalim, ki se trenutno vozijo z električnimi avtomobili brez nameščenih primernih zimskih pnevmatik, pa Nemci odsvetujejo vožnjo v hladnejših mesecih …