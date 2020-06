Koncept, ki ne garantira prijaznosti do okolja

V teh dneh smo s strani nemškega kluba ADAC dobili novo potrditev sumov glede lažnega okoljevarstva nekaterih aktualnih priključno hibridnih modelov avtomobilov, ker lahko z vožnjo takšnih namišljenih okoljevarstvenikov v resnici pokurite še več fosilnega goriva in ustvarite še več škodljivih emisij.

Ko ljudje pomislijo na priključne hibridne avtomobile, jih po navadi samodejno povežejo z okoljevarstvom, čeprav so se v tujih medijih že večkrat pojavili zelo kritični članki na to temo. Podobno kritično so se sedaj do te teme opredelili tudi strokovnjaki kluba ADAC, ki so tokrat v realnih voznih pogojih testirali 10 zelo priljubljenih priključnih hibridnih avtomobilov in na koncu prišli do občutkov z mešanimi okusi, ker se je izkazalo, da si sedem izmed tokrat desetih testiranih avtomobilov sploh ne zasluži naziva ekološko prijazno vozilo, da o kakšnih davčnih olajšavah in državnih premijah za spodbujanje kupovanja takšnih, z gorivom in energijo potratnih vozil niti ne govorimo …

Vsakega izmed desetih testiranih avtomobilov različnih proizvajalcev so Nemci večkrat testirali v treh različnih voznih ciklih (vožnja z bencinskim ali dizelskim motorjem, 50 odstotna hibridna vožnja in striktno električno gnana vožnja) in na koncu ob primerjavi s klasično, samo fosilno gnanim sorodstvom ugotovili, da so po testnih kriterijih resnično okoljevarstveni samo trije testni udeleženci v obliki priključno hibridnih vozil znamk Volvo (XC40 T5 Twin Engine), Peugeot (508 SW 1.6 Hybrid) in Mercedes-Benz (GLE de), ostalih sedem tokrat testiranih priključnih hibridnih avtomobilov se vam bo po nakupu oddolžilo s povečano motorno žejo in posledično še večjo količino ustvarjenih škodljivih emisij (ob primerjavi s klasično, samo fosilno gnanim sorodstvom).

Najbolj zavidljiv napredek v pogledu negovanja pravih ekoloških vrednost zagovarja in dokazuje izdelek (XC40 T5 Twin Engine) znamke Volvo, ker je ob direktni primerjavi z običajnim sorodstvom (XC40 T5) dejansko manj potraten z gorivom, posledično boste že ob vožnji z vgrajenim bencinskim motorjem ustvarili 8,3 odstotka manj CO2 emisij, odnosno 25,2 odstotka manj emisij v hibridnem (50%) pogonu. Takšen volvo se lahko pohvali tudi s procentualno najvišjim odmerkom (38,1) znižanja škodljivih CO2 emisij med vsemi testiranimi avtomobili. Na drugem, povsem nasprotnem koncu lestvice najdemo bavarsko 'lifestyle-lokomotivo' z oznako X5 xDrive45e, ki sodi med tokratni 'Trio Fantastikus' (družbo mu delata še BMW 330e in mercedes-benz B250e), ker so to avtomobili, ki ob vožnji niti pod razno niso sposobni ustvariti manj CO2 emisij od klasično gnanih sorodnikov.

Vmes so se uvrstili še štirje avtomobili (hyundai IONIQ Plug-In Hybrid, kia optima SW 2.0 GDI PHEV, volkswagen passat variant GTE DSG in BMW 745e) z delno izraženo voljo do manjšega ustvarjanja CO2 emisij, ki je pri večini (izjema je samo izdelek znamke Hyundai) izmed te četverice izražena samo takrat, ko se ti avtomobili premikajo samo ob pomoči elektrike. Posebej so omenili passata GTE DSG, ker je njegova povprečna poraba fosilnega goriva višja (+ 1 liter na 100 km) kot pri nehibridnem passatu 2.0 TDI DSG. Zato v tem primeru in primeru omenjenega 'Tria Fantastikus' lahko rečemo, da gre za predstavnike vozil, ki so nastali predvsem ob pomoči metode 'pesek v oči' uradnikom ter kupcem, ker lastnikom obljubljajo nekaj (okoljevarstvo & varčevanje pri izdatkih za fosilno pogonsko gorivo), česar sploh niso sposobni izpolniti …