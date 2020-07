Kultura 'samomorilcev' na naših cestah cveti …

Nemški in avstrijski strokovnjaki so v teh dneh predstavili novo črnogledo študijo glede povezav med 'stranskimi dejavnostmi' in vožnjo različnih transportnih sredstev, ker je to zelo verjeten scenarij za nastanek lažje ali pa hujše prometne nesreče.

Kako v današnjih časih prepoznate potencialnega 'samomorilca' na cesti? Po nemškem in avstrijskem opisu je to lahko vsak voznik skiroja, kolesar, voznik skuterja ali pa motorist, ki si med vožnjo in upravljanjem omenjenih vozil s samo eno roko zelo rad privošči kakšen osvežujoč požirek tekočine, morda poje kakšen sendvič, odpre nov zavojček osvežilnih robčkov ali pa se ukvarja s svojim pametnim telefonom. Takšne 'stranske dejavnosti' voznikov med vožnjo dvokolesnikov so dober recept za nesrečo, ker lahko neosredotočenost na upravljanje vozila povzroči občutno poslabšanje voznih lastnosti in cestne lege dvokolesnika, ki se lahko (odvisno od situacije) zaključi celo z najslabšim možnim izidom za voznika.

Nemci in Avstrijci so ob tem poudarili, da je odvračanje, odnosno preusmerjanje voznikove pozornosti med vožnjo avtomobila ali pa dvokolesnika na 'stranske aktivnosti' povsem nedopusten vedenjski vzorec, ki bo v prometu vedno pripeljal do nastanka niza napak, ki se lahko končajo s tragično prometno nesrečo. V prid tej trditvi so Nemci in Avstrijci predstavili nekaj zanimivih statističnih podatkov, pridobljenih ob sodelovanju s prostovoljci, ki so testiranja izvajali na zaprtem poligonu. Ob tem so testnim voznikom skirojev, koles, skuterjev, motorjev in avtomobilov naročili oponašanje vsakodnevnih prizorov (uporaba GSM in pametnih telefonov med vožnjo, pitje in hranjenje, vse kar je povezano z odvračanjem voznikove pozornosti …) Iz nemškega javnega prometa, ki jih žal poznamo tudi pri nas.

Ob tem lahko seveda potegnemo tudi nekaj vzporednic z vožnjo avtomobila, kjer so voznikove 'stranske dejavnosti' med vožnjo zaradi dobre založenosti z IT in ostalo opremo lahko še bolj izrazite. Ob tem so Nemci skupaj z Avstrijci prišli do šokantne ugotovitve, ker je testni scenarij, ki je vključeval voznikovo 'stransko aktivnost' ob povezavi s posledično 'poljubno dolgim' izletom na nasprotni vozni pas, ker bi v realnosti preživel samo eden izmed desetih testnih voznikov, ker je bil njihov reakcijski čas po vrnitvi v realnost (prenehanje ukvarjanja s 'stransko dejavnostjo' in ponovna osredotočenost na vožnjo …) enostavno predolg in se niso mogli izogniti nastavljeni testni cestni oviri. Najbolj nevarno početje med vožnjo, odnosno upravljanjem avtomobila, je pisanje ali pa branje SMS in ostalih sporočil na pametnem telefonu. Ob tem se nam seveda zastavlja vprašanje, zakaj v to kategorijo nevarnega početja med vožnjo ne uvrstijo tudi interakcije voznika s podobno delujočimi 'infotainment' napravami, ki nam jih proizvajalci 'velikodušno' vgrajujejo v avtomobile, ker delujejo po podobnih principih kot pametni telefoni …

Med testi se je pokazalo, da je več kot ena tretjina vseh testiranih voznikov ob vožnji in ukvarjanju s pametnim telefonom najmanj enkrat prevozila sredinsko označbo voznega pasu, 20 odstotkov izmed vseh testiranih voznikov se je ob tem na nasprotnem voznem pasu znašlo celo večkrat. Med njimi so bili tudi takšni, ki so na nasprotnem voznem pasu vztrajali približno 4 sekunde, rekorder je voznik, ki je na nasprotnem voznem pasu zaradi interakcije s pametnim telefonom vztrajal 10 sekund in ob tem povsem na slepo prevozil 130 metrov. Ker se je to zgodilo na zaprtem poligonu brez ostalih udeležencev v prometu, je neslavni rekorder tokrat preživel …