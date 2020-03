Kvaliteta ni poceni

Atera Casar L Farad Zeus 480 L G3 Reef 580 Hapro Trivor 440 Jetbag 80 Family Kamei Oyster 450

Pri nemškem klubu ADAC in potrošniški organizaciji Stiftung Warentest so se tokrat ukvarjali s testiranjem desetih strešnih kovčkov, ki premorejo dovolj prostornine za hrambo smuči in ostale dopustniške opreme.

Sklepna nemška ugotovitev je, da boste za soliden strešni kovček (lep primer tega je izdelek znamke Norauto (tip Bermude 400 (dobite ga v trgovski mreži podjetja ATU)) odšteli najmanj 300 evrov, vendar boste morali ob tem živeti z varnostnimi pomanjkljivostmi in tudi z 'Handhabung' (rokovanje, montaža, navodila za uporabo, polnjenje in praznjenje kovčka, varovanje vsebine) pomanjkljivostmi. Posebnost tokratnega testiranja strešnikov kovčkov pa razkriva dodatna tabela, ker so se Nemci tokrat poglobili tudi v aerodinamiko strešnih kovčkov in posledični dvig povprečne porabe goriva pri avtomobilu z nameščeno strešno 'trugo'.

Na splošno velja pravilo, da vam bo nameščeni strešni kovček ob avtocestnih vožnjah s hitrostjo 130 km/h povečal povprečno porabo bencinskega goriva za približno 2 litra. Če želite ob tem pokuriti še več fosilnega goriva, potem si morate omisliti modnega 'SUV-čka', ker so pri klubu ADAC že pred časom ugotovili, da znaša razlika v povprečni porabi pri povsem enako motoriziranem golfu in tiguanu pri 130 km/h približno 2 litra bencina. Če k temu prištejete še nameščeni strešni kovček na 'urbanem terencu', potem boste na vsakih sto prevoženih kilometrov s konstantno hitrostjo 130 km/h z lahkoto pokurili dodatne 4 litre bencinskega goriva. Te ugotovitve v določeni meri podpira tudi pritaknjena razpredelnica, ker so Nemci opravili test ob uporabi dizelsko gnanega družinskega enoprostorca (VW touran 2.0 TDI), ki je bolj aerodinamičen kot kakšen 'visoko nasajen' SUV.

Vsi tisti kupci, ki ob nakupu strešnega kovčka stavijo predvsem na njegovo solidno konstrukcijo, bodo najbolj zadovoljni z izdelkom znamke Mont Blanc (tip Altitude 450), istočasno je ta kovček odličen tudi v pogledu ohranjanja prvotnih voznih lastnosti avtomobila, ki jih z namestitvijo strešnega kovčka in posledično višjega težišča avtomobila seveda lahko občutno poslabšamo. Vendar pa ta izdelek ni navdušil Nemcev (ocena 3,5) ob testiranju njegovih varnostnih lastnosti, in to navzlic visoki prodajni ceni (470 evrov). Kljub tem gre za enega izmed šestih tokrat testiranih kovčkov z oceno 'gut' (dobro). V to skupino se je uvrstilo še pet dodatnih strešnih kovčkov (Thule Motion XT L, Kamei Oyster 450, Atera Casar L, Hapro Trivor 440 in Norauto Bermude 400 (ATU)). Ljubitelji varnosti bodo najbolj zadovoljni z izdelkom znamke Kamei (tip Oyster 450), ki je uvrščen na odlično drugo mesto v skupnem seštevku. Vendar je to istočasno tudi najdražji (nemška prodajna cena: 630 evrov) testirani strešni kovček.

V pogledu dveh varnostnih postavk ('Fahrsicherheit' (varnost pri vožnji, losov test izogibanja oviri, zaviranje pri 100 km/h do popolne zaustavitve, vožnja po slabši vozni podlagi) in 'Crashsicherheit' (varnost v primeru nesreče, ki jo simulirajo s simulacijo naleta drugega vozila od zadaj pri hitrosti 30 km/h)) jo je najslabše odnesel izdelek znamke Farad (tip Zeus 480 L), ki je posledično kot edini tokrat testirani strešni kovček prejel oceno 'ausreichend' (zadostno). Omenjajo pa tudi njegove slabe 'Handhabung' (rokovanje, montaža, navodila za uporabo, polnjenje in praznjenje kovčka, varovanje vsebine) lastnosti. Ob tem so opazili tudi tipičen primer marketinškega zavajanja kupcev, ker si Zeus 480 L v resnici zasluži samo oznako Zeus 400 L (prostornina strešnega kovčka je v resnici za 17 odstotkov nižja od deklarirane).

Nemci opozarjajo uporabnike na še en zamolčan podatek s strani proizvajalcev karavanov, oblikovnih križancev in SUV avtomobilov, ki so po navadi opremljeni z obligatornim parom strešnih sani, odnosno strešnih nosilcev, ker vam takšen pripomoček na strehi lahko privzdigne povprečno porabo tudi v primeru, ko na strehi ni nameščenega strešnega kovčka. Ob tem omenjajo povprečne 0,4 decilitre goriva na vsakih 100 prevoženih kilometrov. Meritve iz priložene tabele pa kažejo, da boste pri 130 km/h z nameščenim strešnim kovčkom z vašim dizelskim vozilom porabili nekoliko več (od 0,94 do 1,29 litra) pogonskega goriva, vse skupaj pa bo odvisno od aerodinamičnih lastnosti otovorjenega vozila in nameščenega strešnega kovčka.