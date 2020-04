Lastniki BMW-jev imajo največ možnosti za preživetje

Testna flota

Novinarji britanske revije What Car? so pred kratkim preverjali delovanje 20 različnih infotainment sistemov, vgrajenih v aktualne modele različnih avtomobilskih znamk. Delovanje vsakega izmed testnih 'infotainment' kandidatov so preverjali med vožnjo in ob tem pridno beležili čase, potrebne za izvršitev 6. zadanih nalog.

K testiranju jih je prisilila črna statistika iz britanskih cest, ki pravi, da je bilo leta 2018 za eno četrtino (25 %) vseh smrtnih žrtev na britanskih cestah usodno predvsem odvračanje voznikove pozornosti nad dogajanjem v okolici, medtem ko vozi avtomobil. Zato so britanski novinarji že na začetku izpostavili dejstvo, ki pravi, da ima resnično varen avtomobil zelo malo zaslonov, stikal in gumbov, ki so seveda razvrščeni tako, da jih lahko voznik uporabi 'na slepo' (samo z dotikom prstov) brez pogleda na centralno kontrolno ploščo ali vgrajeni zaslon, ker se pač zavedajo, da boste v vsaki sekundi, ki jo porabite za ukvarjanje z zapletenim infotainment sistemom, pri hitrosti 50 km/h na slepo prevozili od 14 do 15 metrov. Tako pridemo do znanega paradoksa, ker vas bodo policisti oglobili, če se med vožnjo preveč ukvarjate z vašim pametnim telefonom, ki deluje zelo podobno kot v vaš avtomobil vgrajeni infotainment, vendar vas ob njegovi uporabi ne bodo preganjali, niti oglobili, čeprav ima uporaba obeh podobno delujočih IT naprav na koncu lahko enako usodne posledice. Je to sindrom sodobne družbe v obliki dvojne morale ali malomarna napaka organov, ki predpisujejo zakone?

Testni scenarij

1. Povečanje temperature ozračja v potniški kabini za 2 stopinji Celzija.

2. Bolj intenzivno (za 2 stopnji) delovanje ventilatorja, ki skrbi za prezračevanje v potniški kabini.

3. Vnos končne destinacije v vgrajeni satelitski navigaciji in pogled na povečano (zoom) satelitsko mapo.

4. Prekinitev delovanja satelitske navigacije.

5. Menjava radijske DAB postaje.

6. Uporaba glasovnega ukaza ob uporabi tipke na volanskem obroču (v slučaju, ko je vgrajena …) ob iskanju najbližje servisne delavnice.

Britanci so v vsak testni avtomobil z vgrajeno infotainment napravo posadili dva človeka in med vožnjo avtomobila merili reakcijski čas za vsako izmed šestih omenjenih testnih nalog. Rezultati so pokazali, da vam bo upravljanje vgrajenega infotainment zaslona v slučaju, ko boste opravljali nalogo, ki jo predvideva testni scenarij številka 2, vzelo dvakrat več časa kot ob uporabi fizičnega stikala v avtomobilih brez infotainment sistema. Za toliko časa se bo posledično podaljšala tudi vaša vožnja 'na slepo'. Približno osemkrat dlje (ob primerjavi s fizičnim gumbom) bo trajala tudi menjava radijske postaje. So pa pohvalili dobro delujoče sisteme za glasovno upravljanje ob iskanju servisnih delavnic, ker boste ob uporabi zaslona za isto stvar potrebovali desetkrat več časa.

Britanski test je pokazal, da boste najbolj zamotan in počasno delujoči infotainment sistem našli v izdelku znamke MG (model ZS EV z vgrajenim 8-palčnim zaslonom, ocena: 12/30 točk), absolutni zmagovalec testa v pogledu preglednega in hitrega delovanja infotainment sistema je BMW serije 3 z vgrajenim 'Live Cockpit Professional' sistemom, ki je zbral 28 od možnih tridesetih točk.

Končne ocene

1. BMW serija 3 z vgrajenim sistemom Live Cockpit Professional (28/30 točk)

2. Mercedes-Benz CLA z vgrajenim 10,25 palčnim zaslonom (27/30 točk)

3. Porsche panamera E-Hybrid s parom IT sistemom (Connect Plus & Porsche Communication Management)

4. Audi Q3 sportback s sistemom Virtual Cockpit Plus (26/30 točk)

5. Mazda 3 s sistemom Mazda Connect (8,8 palčni zaslon) (25/30 točk)

6. Volkswagen passat GTE s sistemom Composition Media system (24/30 točk)

7. Ford fiesta s parom IT sistemov (Sync 3 & FordPass Connect) (23/30 točk)

8. Hyundai ioniq s sistemom Bluelink (10,25 palčni zaslon) (22/30 točk)

9. Vauxhall/Opel corsa z 10 palčnim zaslonom (Multimedia Navi Pro) (22/30 točk)

10. Škoda kamiq z 9,2 palčnim zaslonom, sistemom za glasovne ukaze in navigacijo Amundsen (21/30 točk)

11. Jaguar XE z vgrajenim Touch Pro Duo sistemom (10 palčni zaslon) (21/30 točk)

12. Volvo S60 s sistemom Sensus (20/30 točk)

13. Toyota corolla (sistem Touch 2 media & Apple CarPlay & Android Auto) (20/30 točk)

14. Nissan juke s sistemom Nissan Connect (19/30 točk)

15. Honda CR-V s sistemom Honda Connect in Garmin navigacijo (18/30 točk)

16. Lexus RX z vgrajenim 12,3 palčnim zaslonom (18/30 točk)

17. Peugeot 508 SW s 10 palčnim zaslonom, 3D navigacijo in sistemom za glasovno upravljanje (17/30 točk)

18. Skoda citigo-e iV z držalom za pametni telefon in barvnim zaslonom (16/30 točk)

19. Fiat 500X s sistemom Uconnect Live (7 palčni zaslon) (14/30 točk)

20. MG ZS EV z 8 palčnim zaslonom (12/30 točk)