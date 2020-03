Legendarni McQueenov buggy ima novega lastnika

Na Floridi, kjer se je pred kratkim odvijal letošnji prestižni izbor najlepših starodobnih in eksotičnih avtomobilov (The Amelia Island Auction), se je v sklopu tega dogodka odvijala tudi dražba avkcijske hiše Bonhams. Tokrat se je med avtomobili, ki so iskali nove lastnike, znašel tudi legendarni dune buggy iz filma Afera Thomasa Crowna.

V tem filmu iz leta 1968, kjer imata glavni vlogi milijonarski ropar bank Thomas Crown (igra ga Steve McQueen - alias 'King of Cool') in zavarovalniška detektivka Vicki Anderson (Faye Dunaway) lahko v filmskih prizorih občudujemo tudi tri resnične ikone is sveta avtomobilizma (rolls royce silver shadow coupe, ferrari 275 GTS/4 NART spider in pa con-ferr meyers manx dune buggy …), ker je imel McQueen zelo pomembno vlogo pri izbiri filmskega voznega parka.

Na začetku snemanja filma so njegovi ustvarjalci ob snemanju določenih filmskih kadrov želeli uporabiti klasičnega jeepa, vendar se McQueen ni strinjal z njihovo odločitvijo. Namesto terenskega vozila si je McQueen za filmsko vlogo raje omislil atraktivni avtomobil za prosti čas (dune buggy iz leta 1967), ki ga je takrat v Kaliforniji promoviral njegov kreator Bruce Meyers, ker je dune buggy perfektno utelešal karakter glavnega filmskega junaka v obliki 'self-made' milijonarja, ki je v filmu že sit tega, da je del visoke ameriške družbe.

Vendar McQueen ob tem ni bil zadovoljen z izplenom možne pogonske moči (od 40 (29 kW) do 125 KM (92 kW)), ki jo v tedanjih časih lahko mobiliziral vgrajen 'hroščev' pogonski sklop, večina izdelanih buggyjev znamke Manx je lahko mobilizirala od 75 (55 kW) do 100 KM (73 kW) pogonske moči. Posledično se je McQueen takrat obrnil na podjetje Conn-Ferr, kjer sta Pete Condos in Eckley Turr poskrbela za temeljite spremembe na serijskem izdelku znamke Manx. Ob tem sta seveda zamenjala slabotni Volkswagnov motor in ga nadomestila s podobnim izdelkom znamke Chevrolet v obliki 2,7-litrskega bokserskega 6-valjnika iz modela corvair, ki so ga spojili z 4-stopenjskim ročnim menjalnikom znamke Volkswagen.

Takšen pogonski sklop je lahko ustvaril približno 140 KM (103 kW) pogonske moči, čeprav se je McQueen, ki je vozilo po koncu snemanja odkupil, hvalil, da lahko mobilizira približno 230 KM (169 kW). Izredno lahek (masa avtomobila: približno 450 kg) con-ferr meyers manx dune buggy se lahko pohvali tudi s spremenjeno zunanjo podobo prednjega dela avtomobila, občutno širšimi pnevmatikami znamke Firestone, parom vgrajenih sedežev iz športnega datsuna fairlady ter posebnostjo v obliki dveh fizično ločenih ročic ročnih zavor, ker je ta rešitev McQueenu omogočila bolj vizualno atraktivno vožnjo po pesku.

Sedaj ima ta legendarni dune buggy novega, nam neznanega lastnika, ki je zanj na nedavno izvedeni dražbi odštel točno 456.000 ameriških dolarjev.