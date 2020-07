Malo odštetega denarja, malo prejete varnosti …

31. julija 2020 se bo v švicarskih kioskih pojavila avgustovska številka domače avtomobilske revije auto-illustrierte, ki bo bralcem tokrat postregla tudi z rezultati nedavno opravljenega primerjalnega testa treh resnično različnih letnih pnevmatik.

Tokratni test letnih pnevmatik v dimenzijah 225/45 R17 W, ki so ga Nemci (TÜV SÜD) in Švicarji (auto-illustrierte) opravili na francoskem testnem poligonu znamke Goodyear (Mireval), izstopa predvsem zaradi zanimivih gumijastih 'testnih zajčkov', ki so sodelovali na tem testu, ker so se strokovnjaki tokrat odločili, da ob uporabi Volkswagnovega golfa VIII (110 kW/150 KM) primerjajo tri resnično različne letne pnevmatike. Prvo testno kandidatko (tip STREAX) so našli pri nemški znamki King-Meiler, kjer kupcem ponujajo v Nemčiji obnovljene pnevmatike, in to po resnično nizkih cenah. Nekoliko dražje 17-palčne letne pnevmatike so dobili pri kitajski 'Low-End' znamki Goodride (tip SA37 Sport). Obe 'gumijasti simpatiji' kupcev letnih pnevmatik, ki ob nakupu takšnih pnevmatik varčujejo na nepravem mestu, so tokrat postavili ob bok referenčni letni pnevmatiki znamke Goodyear (tip EfficientGrip Performance 2).

Ključna ugotovitev nemških in švicarskih strokovnjakov je, da naj se razumni ljudje ob nakupu primernih pnevmatik za njihove avtomobile izognejo nizkocenovnim pnevmatikam, ker so primerne kvečjemu za kakšne 'ljubitelje adrenalina', predvsem zaradi nezadostnih varnostnih rezerv ob vožnji po mokrem in suhem. To potrjujejo tudi izsledki testa, ki se je za eno izmed testiranih pnevmatik (obnovljena pnevmatika znamke King-Meiler) končal resnično pogubno, ker so izsledke tega testa dobili tudi nemški uradniki, ki so v Nemčiji do nadaljnjega ustavili prodajo modela STREAX. Razlog za takšno odločitev leži v novem testnem postopku, kjer preizkušajo tudi navedbe proizvajalcev pnevmatik glede največje dovoljene hitrosti, ki jih lahko dosežete s primerno označenimi pnevmatikami. V primeru testnih pnevmatik gre za izdelke iz razreda W, ki naj bi v praksi preživeli divjanje z 270 km/h, vendar izdelku znamke King-Meiler to ni uspelo, ker ga je na testnih valjih pri hitrosti 270 km/h razneslo že po 16. sekundah …

Ta novi test, ki je izveden tudi po ECE normah, poteka v dveh fazah. Najprej je testna pnevmatika na valjih podvržena 34-urnemu maratonu vrtenja pri nam neznanih hitrostih, nato sledi 20-minutni test, ki simulira rotiranje pnevmatike v hitrostnem območju od 240 do 270 km/h. Obe preostali testni pnevmatiki sta takšen test opravili z odliko. Nadaljnje razloge za izogib cenenim pnevmatikam pa ponujajo tudi nekatere statistične številke na tem testu. Ko so testirali, kako se testni golf VIII ustavlja (100-0 km/h) na suhi vozni podlagi se je v najcenejše pnevmatike (King-Meiler STREAX) obuti golf ustavil šele po 38,5 metra, občutno boljše (36,8 metra) v tem pogledu so kitajske pnevmatike znamke Goodride, za referenco (36 metrov) pa so znova poskrbele 'High-End' pnevmatike znamke Goodyear. Še bolj občutne (več kot 5 metrov …) so razlike v dolžinah ob zaustavljanju vozila na mokri vozni podlagi (80-0 km/h), kjer je znova blestela samo pnevmatika znamke Goodyear (35,1 metra), medtem ko sta poceni pnevmatiki v tem pogledu pogoreli (King-Meiler: 40,5 metra / Goodride: 40 metrov).

Podobna spoznanja so dobili tudi na okroglem testnem krogu, ki so ga pred tem dobro namočili. Ob tem je najhitrejši čas (14,33 sekunde) postavil golf, obut v pnevmatike znamke Goodyear. Sledil mu je golf z nataknjenimi obnovljenimi pnevmatikami, ki je dosegel nekoliko slabši čas (14,77 sekunde), res samo malenkostno slabši (14,79 sekunde) je bil golf s kitajskimi pnevmatikami. Letna pnevmatika znamke Goodride je blestela samo v eni disciplini, znani kot 'aquaplaning', kjer so se testne pnevmatike srečale z 8. milimetri vode na vozni površini. 'Splavala' je šele pri hitrosti 82,4 km/h. Malenkostno slabša (79,3 km/h) v tem pogledu je pnevmatika znamke Goodyear, najslabša (78,2 km/h) pa je pnevmatika znamke King-Meiler.