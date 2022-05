Med zmagovalci je tudi najcenejši izdelek

Cube Kid 200 Street Puky Skyride 20-3 Alu Light Decathlon City Bike 20 Zoll D4 Rock

V največjem nemškem avtomobilskem klubu so se tokrat ukvarjali s testiranjem dvanajstih otroških koles (velikost nameščenih platišč in pnevmatik: 20 palcev). Nemci ob zaključku tega vzporednega testa niso našli veliko razlogov za zadovoljstvo, ker je na testiranjih pogrnilo 5 izmed dvanajstih testiranih otroških koles.

Tudi tokrat so Nemci za ocenitev testnih kandidatov uporabili 5 testnih kriterijev (občutek pri vožnji, primernost kolesa za otroke, priročnost, varnost in dolgoživost izdelka, uporaba škodljivih sestavnih materialov). Na koncu so najbolje ocenili izdelek znamke Puky (model Skyride 20-3 Alu Light, nemška prodajna cena: 460 evrov), ker je primerno lahek (masa: 12 kilogramov) za otroka, poleg tega je ta model z lahkoto opravil vse teste. Hvalijo pa tudi zasnovo nosilnega okvirja, ker lahko otrok na takšno otroško kolo zleze z lahkoto (seveda to velja tudi za obraten postopek …) in pa prestavna razmerja pri pritaknjenem 3-stopenjskem 'menjalniku'. Podobno dobro (ocena 'gut' (dobro)) so ocenili tudi izdelek znamke Cube (model Kid 200 Street, 480 evrov). Pri tem izdelku hvalijo predvsem njegovo robustnost.

Za pravo presenečenje na tokratnem primerjalnem testu je poskrbel izdelek znamke Decathlon (model City Bike 20 Zoll D4 Rock), ker gre v tem primeru za najcenejši tokrat testirani otroški bicikel, ki vas bo ob nakupu v Nemčiji 'ožel' samo za 270 evrov. Kot zanimivost velja omeniti tudi to, da ima ta, tokrat najcenejši testirani izdelek za otroke, tudi najboljšo svetlobno opremo (prednja in zadnja luč). Obstaja pa tudi pet različnih izdelkov znamk Bulls, Raymon, S-Cool, Winora in Woom, ki se jim je ob obisku trgovine s kolesi najbolj pametno izogniti, ker so prejeli najslabšo možno oceno 'mangelhaft' (pomanjkljivo) glede njihovih zaviralnih sposobnosti, omenjajo pa tudi razpoke pri nosilnih okvirjih in nekaterih drugih sestavnih delih, ki so se pojavile ob testiranju trpežnosti otroških koles.

Nemci opominjajo starše, da naj ob nakupu otroških koles poskrbijo tudi za primerno zaščito otrok v obliki otroških kolesarskih čelad, pred nakupom pa naj otroci opravijo tudi obvezne testne vožnje.