Mestno-funkcionalno vozilo

Med letošnjimi ženevskimi novostmi se bo v kratkem znašel tudi novi konceptni izdelek nemškega podjetja e.GO Mobile AG, kjer si kratico CUV, ki pri neresnih znamkah simbolizira 'Coupe Utility Vehicle', tolmačijo na dva povsem drugačna in veliko bolj razumna načina.

Za osnovo njihovega CUV ('City Utility Vehicle' ali 'Clean Utility Vehicle') prototipa so Nemci uporabili njihov edini serijski model z modelno oznako life, ki ga že od lanskega marca izdelujejo na območju mesta Aachen. V primeru striktno električno gnanega serijskega modela life (različica 60) gre za simpatičnega 4-sedežnega mestnega malčka (dolžina: 335 cm, širina: 175 cm, višina: 158 cm, medosna razdalja: 220 cm, neto masa vozila s paketom vgrajenih akumulatorjev: od 1150 do 1210 (life 60) kg), ki je prvenstveno namenjen prebivalcem mestnih središč.

Sedaj so na osnovi različice life 60 izdelali bolj terensko orientiran prototip, ki naj bi nastal v omejeni seriji. Posledično je takšen prototipni model life opremljen z vso pripadajočo 'SUV Cross' ikonografijo v obliki dodanih črnih plastičnih obrob na karoseriji, strešnih sani, dodatnega para prednjih meglenk in bolj robustno izraženih odvijačev. Za piko na i pa poskrbijo še nameščena 17-palčna lahka platišča s setom nameščenih terenskih pnevmatik ter privzdignjeno podvozje. Tako modno in v duhu današnjega časa olepšan e.GO life concept cross (dolžina: 341 cm, širina: 182 cm, višina: 166 cm, medosna razdalja: 220 cm, neto masa vozila s paketom vgrajenih akumulatorjev: 1280 kg) se lahko pohvali tudi z večjim paketom vgrajenih akumulatorjev ter povečano zalogo pogonske moči (72 kW/98 KM). Omenjajo pa tudi par vgrajenih športnih sedežev.

Čeprav ima ta 'mestni (urbani) terenec' (še ena 'svetlo modra' iznajdba marketinga …) trenutno status prototipa, bodo Nemci v Ženevi pričeli z zbiranjem naročil za izdelke iz omejene serije, ki naj bi nastala v letu 2021.