Moderna 'veverica'

FIAT Panda 4x4 CAP-FIAT 500 Scoiattolo

Na spletu sta se v teh dneh pojavili dve zanimivi fotografiji trenutno samo virtualno obstoječega fiata 500 z dodatno oznako 'Scoiattolo' (veverica), ki potrjujeta že znano dejstvo, ki pravi, da so majhni terensko orientirani avtomobili lahko neverjetno prikupni.

Na to karto igra tudi tržno izredno uspešni suzuki jimny, ki ga poznajo po celem svetu. Obstaja pa tudi legendarna panda 4x4 (1983-1998), lahek terensko prehodni avtomobil, ki ima v določenih regijah sosednje Italije že dolgo kultni status, ker se s takšno SUV pando lahko pripeljete skoraj kamorkoli. Sedaj je pred nami rahlo utopični fiat 500 'Scoiattolo', ki ga je na njegovem Instagram profilu predstavil oblikovalec s preprostim imenom moaoun. Ta človek očitno dobro pozna italijansko SUV zgodovino, ker je za terensko orientiranega fiata 500 uporabil dodatno modelno oznako 'Scoiattolo', ki je dobro znana samo pravim poznavalcem italijanske avtomobilske industrije, podobno kot oznaki 'Cavaletta' in 'Minimaxi', ki ju povezujemo z nekdanjimi prostočasnimi različicami prvotnega fiata 500 in fiata 126, sicer spiritualnega naslednika originalnega fiata 500.

Za nastanek prvotne Fiatove 'veveričke' je zaslužna predvsem malo znana italijanska karoserijska delavnica z imenom Carrozzeria Arrigo Perini (CAP), kjer so prvi prototip takšnega prostočasnega avtomobila izdelali že leta 1966, kot odgovor na tedanji mini moke. Leta 1969 so izdelavo tega majhnega terensko orientiranega avtomobilčka na osnovi prvotnega fiata 500 odobrili tudi v Torinu. Po informacijah iz vrst poznavalcev, so Italijani do zaključka proizvodnje (1973) naredili približno 300 primerkov avtomobilčka, ki deluje kot oblikovalski projekt 5- letnega otroka. Leta 1970 smo dobili tudi fiat moretti 500 'Minimaxi', ki se je kasneje prelevil v model 126 'Minimaxi'. Zadnji primerek podobno zasnovanega majhnega prostočasnega avtomobila se je pojavil leta 1976 v obliki prototipnega fiata 126 'Cavaletta' (kobilica).

Moderni fiat 500 'Scoiattolo' deluje veliko bolj resno, predvsem zaradi drugačnega podvozja, robustnega prednjega odbijača, dodatne zaščite karoserije in pošteno odmerjenih terenskih pnevmatik. Transformacijo modela 500 v pošteno terensko vozilo pa podkrepi tudi par nameščenih bočnih karoserijskih stopnic, strešne sani in modificiran zadek brez tretjih karoserijskih vrat. Glede na velikost rezervnih pnevmatik v zadku pa lahko sklepamo, da takšen fiat ni ravno najboljši družinski avtomobil, ker zadaj ni prostora za dodatne potnike. FIAT 500 'Scoiattolo' je trenutno samo produkt domišljije, zato je nastanek takšne serijske različice skoraj nemogoč …