Moderni starodobnik

Iz Kalifornije prihaja novica o novem električnem avtomobilu 'start up' znamke Olympian Motors, ki želi s svojo izrazito 'vintage' zunanjo podobo privabiti predvsem petične kupce, ki cenijo individualnost ob povezavi s klasičnim rokodelstvom in kopico vgrajenih modernih tehnologij.

Olympian 01 je trenutno možno občudovati samo v virtualni obliki, ker je ta, skoraj petmetrska (dolžina: 496 cm) 4-vratna 'fastback' limuzina zaenkrat še zelo oddaljena od realnosti. Za odštetih 100.000 ameriških dolarjev (predvidena prodajna cena osnovno opremljene verzije) naj bi kupec prejel dokaj impozanten in striktno električno gnan avtomobil (širina: 189 cm, višina: 164 cm, medosna razdalja: 276 cm) z neto maso v območju dveh ton, ki se lahko pohvali tudi z odsotnostjo obeh strešnih B stebričkov za lažji vstop in izstop potnikov.

Za zadostno vzvojno trdnost takšne zasnove, ki je v preteklosti že povzročala težave (lep primer tega so nekateri podobno zasnovani avtomobili francoske aristokratske znamke Facel Vega …), bo poskrbela intenzivna uporaba ogljikovih vlaken in titana pri izdelavi nosilne šasije, karoserije in ostalih komponent, medtem ko je notranjost potniške kabine oblikovana v minimalističnem slogu (brez današnje modne, vendar izrazito ceneno delujoče 'IT krame' v obliki 2D zaslonov …), čeprav se konstruktorji in oblikovalci ob tem niso odrekli najboljšim materialom in sodobnim tehnologijam, ki pa so večinoma skrite očem potnikov. Ob tem omenjajo projekcijski 'Head-up' zaslon za voznika in tehnologijo prepoznavanja glasovnih ukazov, dobro pa bo poskrbljeno tudi za varnost potnikov (vgradnja devetih zračnih blazin). Kot posebnost tega avtomobila pa velja omeniti tudi 4-delni set platišč z naperami in centralno matico.

Za samodejno premikanje te, zaenkrat samo virtualne limuzine, ki je oblikovana v stilu ameriških avtomobilov iz štiridesetih let prejšnjega stoletja, bo poskrbel vgrajeni električni pogonski sklop s 310 KM (228 kW) pogonske moči in 414 Nm motornega navora, ki bo v navezi s samodejnim menjalnikom ('Single Speed Automatic') dovajal razpoložljivo pogonsko moč samo do zadnjega kolesnega para. Američani obljubljajo kupcem bliskovito pospeševanje (0-96 km/h: 5,7 sekunde) in končno hitrost v območju 260 km/h. Vgrajeni sklop litij-ionskih pogonskih akumulatorjev (kapaciteta: 82 kWh) pa naj bi vozilu zagotovil vozno avtonomijo v območju petstotih kilometrov.