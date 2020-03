Najbolj zanesljive avtomobile še vedno izdelujejo pri azijskih znamkah

Iz Velike Britanije prihaja novica o novi raziskavi glede zanesljivosti starih avtomobilov, ki so jo ponovno izvedli novinarji britanske revije What Car? Kot po navadi so med deseterico najbolj zanesljivih avtomobilskih znamk zastopani 4. azijski proizvajalci avtomobilov, ki so letos v družbi treh (FIAT, Peugeot in Škoda) evropskih proizvajalcev avtomobilov.

V letošnji raziskavi je sodelovalo približno 18.000 britanskih lastnikov in lastnic avtomobilov. Ob tem so ugotovili, da ima približno ena tretjina britanskih rabljenih avtomobilov v starosti od 5 do 15 let največ težav z delovanjem vgrajenih električno gnanih sestavnih komponent in akumulatorjev, nato sledijo okvare podvozja in zavornega sistema. Na vrhu zadnje britanske lestvice najbolj zanesljivih vozil kraljuje izdelek znamke Lexus (model iz serije CT), ki se lahko pohvali z 99,5 odstotno zanesljivostjo delovanja, ker se je nad njim pritožilo samo 4 odstotke njegovih lastnikov, predvsem zaradi težav z akumulatorji. Drugo in tretje mesto na tej lestvici sta zasedla suzuki swift (98,6%) in hibridna toyota auris (98,5 %).

Povsem drugačno zgodbo o zanesljivosti so novinarjem povedali lastniki dizelsko gnanih audijev A3, ki trpijo predvsem zaradi težav z vgrajenimi dizelskimi pogonskimi sklopi (tako je odgovorilo 22 odstotkov izmed vseh vprašanih …), ki vas bodo lahko olajšale za soliden kupček denarja (od 500 do 1500 britanskih funtov), 37 odstotkov ostalih lastnikov tega modela se pritožuje nad preostalimi težavami, posledično je dizelsko gnani audi A3 (2003 - 2013) pristal na prvem mestu (40 odstotna zanesljivost delovanja) najmanj zanesljivih rabljenih avtomobilov. V njegovi družbi sta tudi dizelsko gnani ford focus (2004 - 2011) in Vauxhallova (Opel) zafira (2005 - 2016).

10 najbolj zanesljivih serijskih modelov avtomobilov v starosti od 5 do 15 let

1. Lexus CT (2011 - ): 99,5 %

2. Suzuki swift (2010 - 2017): 98,6 %

3. Toyota auris hybrid (2013 - ): 98,5 %

4. Honda civic (2012 - 2017): 97,8 %

5. Peugeot 107 (2005 - 2014): 97,8 %

6. Lexus RX (2009 - 2016): 97,7 %

7. Toyota RAV4 (2013 - 2019): 97,6 %

8. Fiat panda (2012 - ): 96 %

9. Škoda yeti diesel (2009 - 2017): 96 %

10: Honda CR-V (2012 - 2018): 95,9 %

10 najmanj zanesljivih serijskih modelov avtomobilov v starosti od 5 do 15 let

1. Audi A3 diesel (2003 - 2013): 40 %

2. Ford focus diesel (2004 - 2011): 46,5 %

3. Vauxhall (Opel) zafira (2005 - 2016): 51,7 %

4. Audi A6 (2004 - 2011): 52 %

5. BMW X5 (2007 - 2013): 54,5 %

6. Peugeot 3008 (2009 - 2017): 56,1 %

7. BMW serija 3 kupe / kabriolet (2006 - 2013): 57 %

8. Renault grand scenic (2009 - 2012): 58,1 %

9. Volkswagen golf diesel (2003 - 2009): 59,4 %

10. Mazda 6 (2007 - 2012): 59,8 %