Najlepše štirikolesne miniature leta 2019

Minichamps Mercedes-Benz AMG GT-R Ringtaxi (1:87) Brekina FIAT 690 Millepiedi (1:87) Schuco BMW Isetta (1:43) Almost Real Models Land Rover Defender Camel Trophy (1:43) Schuco VW T1 Schwäbisch Hall (1:43) Schuco Porsche 356 Gmünd (1:43) Schuco Zündapp KS 601 „Schwarzer Elefant“ (1:10) Schuco Fortschritt RS 09 GT 124 (1:32) Schuco VW T1 Renntransporter (1:18)

Tudi letos so bralci nemške strokovne revije Modell Fahrzeug izbirali najlepše predstavnike štirikolesnih avtomobilskih miniatur, in to v skoraj vseh možnih merilih, od razmerja HO (1:87), ki je pisano na kožo ljubiteljem miniaturnih železnic, pa vse do premijskega razmerja 1:8 v primeru miniaturnega 'hrošča' znamke Legrand.

Cena 'izleta' v deželo najlepših avtomobilskih miniatur bo tudi tokrat odvisna predvsem od debeline vaše denarnice, ker si najcenejšo letos nagrajeno miniaturo (porsche 911 / Schuco (1:87)) lahko omislite že za 10 evrov, občutno dražji (698 evrov) je miniaturni 'hrošč' kabriolet v merilu 1:8, ki nastaja v obratih znamke Legrand. Omenili pa so tudi splošnega zmagovalca letošnjega izbora, ki ga izdeluje znamka NZG. Njihov miniaturni vlačilec mercedes-benz actros v različici 'Eurolohr-Autotransporter' je izdelan v merilu 1:18.

Bralci pa niso nagrajevali samo najlepših miniatur, temveč so odločali tudi o dobitniku nagrade na področju inovacij. Letos so jo prejeli zaposleni pri nemški znamki Schuco, ker so izdelali miniaturno kopijo legendarnega porscheja (porsche 356 'Gmünd' v merilu 1:43), zraven so priložili še miniaturno kopijo lesene šablone, na kateri so Porschejevi delavci v realnosti (leta 1949) ob uporabi kladiv oblikovali aluminijaste karoserijske dele za prve serijske porscheje. Gre za model iz kolekcije 'Traumwerk', ki jo je pred časom predstavil Hans-Peter Porsche. Ta model majhnega porscheja je kupcem na voljo tudi brez dodane lesene šablone.

Letos smo dobili tudi nove zmagovalce po kategorijah. V kategoriji 'Pkw aktuell' (aktualna osebna vozila) je slavil mercedes-benz AMG GT-R 'Ringtaxi' (1:87) znamke Minichamps. Fiatov tovornjak z oznako 690 'Millepiedi' (1: 87), ki ga izdeluje znamka Brekina, je zmagovalec v kategoriji 'Nutzfahrzeuge' (gospodarska vozila), medtem ko je mala BMW-jeva isetta (Schuco, 1:43) s primerno odmerjenim enokolesnim priklopnikom zmagovalec kategorije 'Großserie Klassik' (velikoserijski klasik). Obstaja pa tudi kategorija 'Großserie aktuell' (aktualni velikoserijski avtomobili), kjer je zmagal izdelek (land rover defender 'Camel Trophy' v merilu 1:43) znamke Almost Real Models.

Med letošnjimi nagrajenci je tudi Volkswagen reklamni 'Bulli' T1 'Schwäbisch Hall' (Schuco) iz kategorije '1:43 Nutzfahrzeuge'. Takšen miniaturni volkswagen je zmagal tudi v kategoriji klasičnih avtomobilov v merilu 1: 18 (1:18 Klassik) in tudi v kategoriji daljinsko vodenih modelov, kjer so bralci okronali občutno večji (merilo 1:10) izdelek japonske znamke Tamiya. Nagradili pa so tudi eno dvokolesno miniaturo iz kategorije 'Zweiräder' v merilu 1:10. Letos je bralce prepričal izdelek (zündapp KS 601 'Schwarzer Elefant' - 'črni slon') znamke Schuco. Nagrajen je tudi en traktor (fortschritt RS 09 GT 124), sicer predstavnik kmetijsko orientirane kategorije (Landwirtschaft, 1:32), ki nastaja v obratih znamke Schuco.

Med tokrat nagrajenimi tovornjaki najdemo še tri tovrstne miniature. V kategoriji modelov z neopredeljenim merilom je zmagal izdelek (mercedes-benz LPK 2232, 1:50) znamke Golden Oldies Line, ljubiteljem železnice (1:87 Modellbau) se je z letošnjo zmago poklonil legendarni kaelble 'DB Zugmaschine' K 631 ZR 52, ki ga izdeluje Weinert Modellbau, medtem ko je zmagovalec kategorije '1:24/25 Nutzfahrzeuge' ponovno izdelek (unimog RW1 'Schlingmann') znamke Mercedes-Benz, ki ga izdeluje znamka Revell. Med zmagovalci sta tudi porsche 917 K Le Mans 'Nr. 23' (Profil 24) in lamborghini miura jota SVJ (Italeri). Prvi je zmagal v kategoriji '1:43 Modellbau', drugi je zmagovalec '1:24/25 Modellbau Pkw', kjer najdemo predvsem plastične makete osebnih avtomobilov.

Splošni zmagovalec v kategoriji daljinsko vodenih avtomobilov (RC-Fahrzeugen) je ferrari F40 v merilu 1:14, ki ga izdeluje podjetje Jamara, medtem ko je Volkswagnov 'hrošč' 'Schrottplatz' (Scalextric, 1:32) zmagovalec med resnično uveljavljenimi 'električnimi avtomobili' v naših življenjih, ker je pač predstavnik priljubljenih 'slot-car' vozil. Podobno velja tudi za audi S1 'Monte Bodykit' znamke Beemax, ki je letos kraljeval v kategoriji večjih (1:24) 'slot-car' vozil. 'Top-Marke 2019' (najboljše znamke) leta 2019 iz sveta avtomobilskih miniatur so znamke Wiking (zbirateljstvo), Revell (izdelava maket), Tamiya (RC) in Carrera (Slotracing).