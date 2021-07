Namenski križanec

Stefan Klein (levo) in Anton Zajac (desno)

Točno 75 let po prvi predstavitvi letečega avtomobila smo očitno bližje spreminjanju znanstvene fantastike v realnost, ker so v teh dneh na Slovaškem opravili prvi uspešni daljši polet z letečim avtomobilom, ki ga je zasnoval slovaški podjetnik Stefan Klein.

12. julija leta 1946 so v ZDA prvič predstavili 'ConvAirCar' (convair model 118, znan tudi kot 'Hall Flying Automobile'), ki je 15. novembra leta 1947 tudi prvič uspešno poletel, drugi testni polet (18. november leta 1947) pa ni bil več tako uspešen, ker je takšnemu namenskemu in posledično tudi oblikovnemu križancu med drugim testnim poletom zmanjkalo pogonskega goriva, zato je moral testni pilot Reuben Snodgrass takrat zasilno pristati. Ob tem je uničil prvotni prototip. Drugi izdelani prototip je poletel 29. januarja leta 1948, vendar so tedanji vodilni družbe Convair (Consolidated Vultee Aircraft) že izgubili interes za takšno novotarijo, posledično je vse skupaj utonilo v pozabo.

Sedaj je pred nami podoben izdelek slovaške družbe Klein Vision, ki je v teh dneh opravil prvi uspešen daljši polet (čas poleta: približno 35 minut) z dolžino 90 kilometrov (približno) med letališčema v Žlindri in Bratislavi na Slovaškem. Slovaški 'AirCar', katerega prednji del je oblikovan v stilu aktualnih superšportnikov, se lahko pohvali s trikom (zložljiva krila in raztegljiva karoserija v predelu zadka), ki ga ob pritisku na samo en gumb spremeni v letalo, ter relativno obsežno zgodovino testiranj (približno 40 ur) v zraku, ker so Slovaki pred zadnjim uspešnim poletom izvedli 141 testnih poletov.

Za samodejno premikanje tega 'šišmiša' skrbi vgrajeni BMW-jev pogonski sklop s 118 kW (160 KM) pogonske moči, ki ob poletih premika tudi potisni propeler na zadku. Na ta način lahko 'AirCar' na približno 2500 metrih (približno 8000 čevljev) višine doseže največjo hitrost 190 km/h (približno 103 vozle). Sedaj so se Slovaki lotili razvoja hitrejšega izdelka, ki naj bi dosegel največjo hitrost v območju 300 km/h (približno 162 vozlov) in imel doseg v območju 1000 kilometrov. Kako pa je z varnostjo za potnike v takšnem vozilu? Slovaki ob predstavitvi niso omenjali zračnih blazin, so pa omenili vgradnjo reševalnega padala, vendar ne za potnike, temveč za vozilo.