Naraščanje števila mrtvih pešcev

Iz ZDA prihaja novica o nedavno izvedeni raziskavi inštituta IIHS, ki potrjuje že zdavnaj znane ugotovitve resnih ljudi glede tega kako smrtno nevarna so lahko modna SUV vozila in podobno modni poltovornjaki ob neželenih srečanjih s pešci in kolesarji.

Čedalje večja popularnost družbeno povsem neodgovornih tipov avtomobilov (kako po nepotrebnem zapraviti čim več pogonskega goriva ali električne energije ob vožnji avtomobila po asfaltu in ob tem še dobro ogrožati vse ostale udeležence v prometu? Preprosto, kupite si modnega SUV-čka ali pa modni poltovornjak …) kot so SUV vozila in pa 'Double Cab' poltovornjaki je v ZDA že pripeljala do občutnega povečanja mrtvih in težko poškodovanih pešcev ob prometnih nesrečah. Takšna je najpomembnejša ugotovitev raziskovalcev ameriškega inštituta IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), ki so si pri svojih ugotovitvah pomagali s statističnimi podatki zvezne države Severna Karolina in pa zvezne baze podatkov FARS (Fatality Analysis Reporting System), ki je aktivna že od leta 1975, ko so Američani pričeli zbirati statistične podatke o prometnih nesrečah na celotnem območju ZDA.

Za večjo vpletenost takšnih in podobnih vozil (veliki kombiji in enoprostorci) so krive predvsem že groteskno odmerjene karoserijske mere takšnih vozil, ki postajajo čedalje večja in posledično tudi čedalje težja, s tem pa tudi manj pregledna in priročna. Če ob tem upoštevate še dva pomembna faktorja (čedalje bolj debeli karoserijski A stebrički in čedalje višja oddaljenost motornih pokrovov od vozne podlage), potem vas usodnost te kombinacije, ki prinaša občutno poslabšanje preglednosti iz vozila ob morebitnem srečanju s pešci, sploh ne sme presenetiti. Še posebej ranljivi pa so otroci, ker jih kakšna dobro rejena 'SUV krava' ob trčenju po navadi zadane v predelu glave in zgornjega dela telesa, posledično so otrokove možnosti za preživetje takšnega trčenja zelo slabe, slabše možnosti za preživetje pa imajo tudi odrasli.

To potrjuje tudi statistika, ki pravi, da je leta 2020 na ameriških cestah umrlo 6519 pešcev, 59 odstotkov več kot leta 2009, ko 'Wannbe' terenska vozila in veliki poltovornjaki še niso bili tako razširjeni v javnem prometu kot so sedaj. Možnost, da v križišču ob zavijanju na levo zadenete kakšnega pešca, je najbolj izrazita ob vožnji s poltovornjaki (+ 42 % ob primerjavi z normalnim osebnim avtomobilom) ter pri SUV vozilih (23 %), še višja (80 %) pa je možnost, da ob vožnji z modnim poltovornjakom ob robu ceste zadenete kakšnega pešca. Nekoliko manjša (61 %) je verjetnost, da se vam bo to zgodilo ob vožnji s SUV modelom, še manjšo (45 %) nevarnost za pešce pa predstavlja vožnja enoprostorcev in potniških kombijev. V razmislek vsem uporabnikom in lastnikom, ki cenijo SUV vozila zaradi njihove lastne varnosti (rabljena 8-kolesna 'Patria AMG/M/R-Line' bi bila še bolj varna za dostavo otrok v šole …), vam ponujam anekdoto mojega znanca, ki je pred nekaj leti v vinjenem stanju prevozil rdečo luč v križišču in se bočno zaletel v vozilo, ki je v križišče pripeljalo pravilno.

Ker je znanec ob tem upravljal običajen osebni avtomobil (nič 'visoko nasajenega' …) iz evropskega C segmenta je nesrečnega predstavnika evropskega B segmenta, v katerem sta bili dve mladi ženski, zadel v bočna vrata, in to v predelu, kjer je imela '4-kolesna žrtev' bočnega naleta vgrajene serijske ojačitve (prečke), zato je ta zaščita lahko opravila svoje delo. Če bi moj znanec takrat upravljal kakšno visoko 'SUV kravo' bi njegov avtomobil ob trčenju po vsej verjetnosti zgrešil ojačitve v vratih avtomobila, ki ga je zadel. S tem pa nesrečni mladi ženski ne bi prejeli samo lažjih poškodb, kot sta jih dobili ob trčenju z normalnim avtomobilom, najbrž bi ju moj znanec enostavno ubil. Dragi lastniki in lastnice velikih SUV avtomobilov, ste pripravljeni živeti s to možnostjo, da boste zaradi želje po izraziti 'zaščiti vaše zadnjice' ob tem morda ubili nekoga v prometu? Pa morda bi bilo dobro, da zaradi vaše izrazite skrbi za vaše zdravje pričnete tudi v vsakodnevnem življenju (kot pešci) nositi zaščitne čelade in neprebojne jopiče …