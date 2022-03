Neekološka rešitev za 'ekološke' avtomobile

Webasto range plus air top 2000 STC

To, da striktno električno gnani avtomobili ne marajo zime, vemo že dolgo, ob tem pa lastniki velikih in za potnike zelo prostornih električno gnanih avtomobilov pozabljajo še na eno starodavno modrost, ki pravi, da večja ko je potniška kabina, več energije bo potrebne za njeno ogrevanje.

V zadnjem času smo priča številnim marketinškim pogruntavščinam, ki resne ljudi vedno dobro nasmejejo. Med njimi so tudi tako imenovani 'limuzinski kombiji' (v resnici gre samo za potniške kombije …), ki niso nič drugega kot 'Wannabe pomembneži' v delovnih oblekah, ki so po nekih čudnih principih elegance ugotovili, da so delovni pajaci pač najbolj idealna oblačila za obisk kakšnega opernega plesa, podobno kot kakšni 'premijski delovni čevlji' ali pa planinski gojzarji … Vse skupaj poganja izkrivljena in slaboumna marketinška logika, po kateri je tudi tisto (po navadi gre za blato …), kar ob obisku WC-ja pade iz zadnjice kakšnega cesarja, nekaj neverjetno 'premijskega', sploh če ob tem nosi še kakšne magične logotipe v obliki 'merka', 'vetrnice' ali pomanjkljivih 'olimpijskih krogov'.

Tega, kako pogubno na porabo razpoložljive električne energije vpliva ogromna (ob primerjavi s kabinami običajnih (kupeji, limuzine in kombilimuzine …) osebnih avtomobilov) potniška kabina pri modelu kot je eVito/EQV znamke Mercedes-Benz se seveda zavedajo tudi pri znamki Webasto, kjer so v teh dneh za omenjeni, striktno električno gnan potniški kombi predstavili njihovo ogrevalno rešitev (model range plus air top 2000 STC), ki ogreva kabino samo ob uporabi dizelskega goriva, seveda ob podpori električnega sistema (12V/24V). Vse skupaj (rezervoar za dizelsko gorivo in grelnik) vam lahko vgradijo med prednjo in zadnjo osjo, in to na območju, kjer je pri klasično (fosilno) gnanem vitu nameščen izpušni sistem. Poleg tega bo vaš vito ob predelavi deležen tudi nove odprtine na njegovem boku, kjer lahko uporabnik dolije klasično dizelsko gorivo, odnosno težje dostopno hidrirano rastlinsko olje (HVO - Hydrotreated Vegetable Oil).

V vgrajeni dodatni rezervoar v karoserijskem dnu lahko uporabnik natoči približno 8 litrov fosilnega goriva, s to količino lahko zagotovi potnikom približno 40 ur dodatnega ogrevanja potniške kabine. Vse skupaj lahko uporabnik upravlja preko posebne aplikacije na njegovem pametnem telefonu, možna pa je tudi vgradnja dodatnih fizičnih stikal na območju armaturne plošče. Dodatni grelec lahko ob tem sesa in ogreva zunanji zrak ali pa v predelu zadka srka in ogreva notranji zrak. Vse skupaj pa sploh ni poceni, ker boste v Nemčiji za vgradnjo (približno 10 ur dela) takšnega neeokološkega ogrevalnega sistema v vaš 'okoljevarstveni' električni vito odšteli približno 3.200 evrov. Sedaj čakam samo še na to, da se na spiskih dodatne opreme za električne avtomobile pojavi še manjši priklopnik z nanj nameščenim generatorjem električne energije ('Range Extender'), ki ga poganja fosilno gorivo …