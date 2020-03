Nemška rešitev za čiste javne prevoze

V teh dneh so zaposleni v nemškem zagonskem podjetju CM Fluids predstavili njihov koncept čistega hibridnega pogonskega sklopa, ki je primeren predvsem za vgradnjo v mestne avtobuse in podobna transportna sredstva na področju javnih prevozov.

Zagonsko podjetje CM Fluids je nastalo predvsem zaradi želje njegovih ustanoviteljev po povečani promociji v javnosti pogosto podcenjenih ekoloških potencialov biogoriv, ker bo imel biometan po njihovem mnenju v prihodnosti pomembno vlogo pri trajnostni oskrbi z energijo. Zato so Nemci razvili nov GEV pogonski sklop za avtobuse, kjer so združili prednosti električnega in klasičnega (fosilna goriva) pogona. Po njihovem mnenju je to optimalna rešitev glede zagotavljanja ekonomičnosti in ničnih CO2 emisij na področju javnih prevozov.

Njihov CMF Drive je sestavljen iz električnega pogonskega sklopa in generatorja električne energije, ki deluje na biometan. Nemci ob predelavi klasičnega avtobusa odstranijo fosilno gnani pogonski motor in klasično pogonsko os, ki je po navadi speljana k zadnjemu kolesnemu paru. Nato v vozilo vgradijo električni motor, ki je spojen z zadnjo osjo, ter manjši pogonski sklop, ki deluje ob pomoči biometana. Za polnjenje vgrajenih električnih akumulatorjev naj bi prvenstveno (ob uporabi rekuperacije) poskrbel kar električni motor, vendar se bo ob tem lahko zanesel tudi na pomoč plinsko gnanega motorja. Ostalih tehničnih informacij pa trenutno še ni na voljo.

Pri tem projektu, ki trenutno še ni navdušil kakšnega večjega proizvajalca mestnih in primestnih avtobusov, je sodelovalo tudi nekaj zvenečih imen (Laurel & Weiss Engineering, Ziehl-Abegg, Webasto, Truck-Ing., SAG, FPT, Sterki-htp in KW-GENERATOR.COM).