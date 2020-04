Nemški Američan

V Nemčiji so v teh dneh zagnali proizvodnjo novega, striktno električno gnanega lahkega dostavnega vozila znamke TME (Tropos Motors Europe), ki ima ameriško poreklo, ker gre v tem primeru za že znani izdelek severnoameriškega podjetja Tropos Technologies Inc. iz njihove kategorije e-CUV modelov.

Originalni ameriški izdelek, ki nosi oznako metro, so kupci v ZDA spoznali že leta 2017, medtem ko je za njegov prihod v Evropo zaslužno predvsem nemško podjetje MOSOLF Group, kjer bo potekala tudi njegova serijska proizvodnja. Na začetku naj bi Nemci v mestu Herne (Porurje) vsako leto izdelali najmanj po 3000 takšnih lahkih dostavnih vozil, s katerimi želijo privabiti predvsem javne komunalne službe, dostavna podjetja, kmete in pa male podjetnike. Trenutno sta nemškim kupcem izdelkov znamke Tropos na voljo samo dve različici modela able, ki se ločita predvsem po vgrajenem sklopu akumulatorjev.

Izrazito kompaktni able ST (dolžina: 370 cm, širina: 140 cm, višina: 190 cm, nosilnost: 565 kg) in okretni (rajdni krog: 396 cm) je namenjen manj zahtevnim uporabnikom v urbanih okoljih, ker so za njegovo samodejno premikanje uporabili sklop običajnih 72-voltnih svinčenih akumulatorjev (AGM Gel Lead Acid) s kapaciteto 8,64 kWh, ki različici ST zagotovi približno 80 kilometrov akcijskega dosega s samo enim polnjenjem akumulatorjev, in to pri povprečni hitrosti 35 km/h. Na izrazito urbano naravnanost takšnega vozila pa opozarja tudi podatek o največji končni hitrosti, ki znaša samo 40 km/h.

Oblikovno in tehnološko povsem enaka različica able XR je občutno hitrejša (največja hitrost: 85 km/h), izboljšan pa je tudi akcijski radij, ki znaša 105 kilometrov v primeru šibkejšega paketa vgrajenih 86-voltnih litij-ionskih akumulatorjev (kapaciteta: 13 kWh) ali pa 260 kilometrov v primeru večjega paketa vgrajenih litij-ionskih akumulatorjev (kapaciteta: 26 kWh). Tudi able XR se lahko pohvali s 565 kg uporabne nosilnosti. V obeh primerih so za samodejno premikanje uporabili 10 kilovatni (13 KM) električni motor, ki vedno poganja samo zadnji kolesni par.

Model able ST (nemška prodajna cena brez vseh dajatev: 18.000 evrov) je že v osnovi povsem solidno založen z varnostno in komfortno opremo, ker bo kupec za odšteti denar deležen tudi vgradnje infotainment sistema z zaslonom na dotik, USB izhoda in Bluetooth® povezave v povezavi z vzvratno kamero. Poskrbljeno pa je tudi za ogrevanje potniške kabine. Še več vgrajene opreme bodo deležni kupci različice XR (nemška prodajna cena brez vseh dajatev: 24.000 evrov), ker bodo dobili tudi sistem ABS v povezavi s servo zavorami, dodatno vgrajene zaščitne prečke v paru bočnih vrat in tudi nekoliko močnejšo vozno šasijo.

Kot posebnost pa velja omeniti tudi funkcijo „Easy Swap“, ki uporabniku omogoča hitro in ne preveč zakomplicirano menjavo tovornih nadgradenj.