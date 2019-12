Nemško mnenje glede razpoložljivih električnih avtomobilov

V zadnji izdaji avtomobilskega kataloga revije »Auto, Motor und Sport«, ki je izšla v teh dneh, so se Nemci posebej posvetili striktno električno gnanim serijskim avtomobilom, ki so trenutno že na voljo kupcem v Nemčiji. Trenutno je Nemcem in Nemkam na voljo 34 takšnih avtomobilov.

Najbolj zanimivi pri opisih električnih avtomobilov pa niso njihovi tehnični podatki, ki jih itak lahko pridobite na spletnih straneh proizvajalcev, temveč 'PRO et CONTRA' mnenja nemških novinarjev, ki razkrivajo pluse in minuse takšnih vozil. S tem novinarji revije »Auto, Motor und Sport« nadaljujejo tradicijo, ker lahko takšne hitre ocene avtomobilov najdete v številnih do sedaj izdanih katalogih te cenjene avtomobilistične revije. Tokrat bomo spoznali čedne in manj čedne lastnosti desetih serijskih modelov različnih znamk.

Audi e-tron (80.900 evrov)

+ : prostorna notranjost potniške kabine

+ : kvaliteta izdelave

+ : udobje za potnike

+ : odziven volanski mehanizem

+ : suverenost pogonskega sklopa

- : prevelike dimenzije (dolžina: 4901 mm), posledično lahko takšnega SUV audija opišemo kot 'poseg v prostor', ne pa kot avtomobil

- : nepregledna karoserija

- : prevelika masa (2565 kg)

- : preveč predragih dodatkov (oprema)

BMW i3 (od 38.000 do 41.600 evrov)

+ : kompaktno odmerjene dimenzije

+ : agilen in odziven avtomobil

+ : majhen obračalni krog

+ : precizen volanski mehanizem

+ : suveren pogonski sklop

- : utesnjen dostop do zadnje klopi

- : povprečno udobje

- : visoka prodajna cena

Citroën c-zero (21.800 evrov)

+ : udobni sedeži

+ : majhen obračalni krog

+ : dobra priročnost zaradi kompaktnih dimenzij

- : utesnjen prostor za zadnja potnika

- : omejeno udobje

- : visoka prodajna cena

- : pomanjkanje asistenčnih sistemov

DS3 crossback (38.390 evrov)

+ : izredno tiho delovanje pogonskega sklopa

+ : kvalitetna notranjost (izdelava in uporabljeni materiali)

- : komplicirano upravljanje vozila

- : pogonski sklop z malo temperamenta

E.Go life (od 15.900 do 19.900 evrov)

+ : nizka prodajna cena

+ : majhna masa (od 880 do 950 kg)

+ : resnično kompaktne dimenzije (dolžina: 3348 mm)

+ : majhen obračalni krog

- : pomanjkanje asistenčnih sistemov

- : špartanska opremljenost

- : prelahkoten volanski mehanizem

Honda e (od 33.850 do 36.850 evrov)

+ : kompaktne dimenzije (dolžina: 3895 mm)

+ : dobre vozne lastnosti

+ : majhen obračalni krog

+ : agilen avtomobil

- : visoka prodajna cena

- : majhna prostornina prtljažnika (od osnovnih 171 do 857 litrov v primeru podrte zadnje klopi)

Hyundai ioniq (34.900 evrov)

+ : udobno vzmetenje

+ : bogata opremljenost

+ : dobra avtonomija (280 km)

- : premalo prostora za glave potnikov, ki sedijo zadaj

- : nepregledna karoserija

- : povprečna kvaliteta uporabljenih materialov v potniški kabini

Hyundai kona (od 34.400 do 41.400 evrov)

+ : atraktivna prodajna cena

+ : odlična avtonomija (od 255 do 415 km)

+ : suveren pogonski sklop

+ : enostavno upravljanje vozila

- : hrupna vožnja

- : povprečna kvaliteta uporabljenih materialov v potniški kabini

- : prevelika masa (od 1610 do 1760 kg)

- : neudobno vzmetenje

Hyundai nexo (69.000 evrov)

+ : prostorna notranjost potniške kabine

+ : suveren pogonski sklop

+ : tiha vožnja

+ : vgrajene gorivne celice zagotavljajo velik akcijski radij (756 km)

- : zelo visoka prodajna cena

- : omejeno število polnilnic

Jaguar i-pace (78.240 evrov)

+ : prostorna potniška kabina

+ : odlična avtonomija (470 km)

+ : udobno vzmetenje

+ : dobre zmogljivosti

- : visoka prodajna cena

- : slaba preglednost nazaj

- : povprečna kvaliteta uporabljenih materialov v potniški kabini