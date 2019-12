Nemško mnenje glede razpoložljivih električnih avtomobilov

V zadnji izdaji avtomobilskega kataloga revije »Auto, Motor und Sport«, ki je izšla v teh dneh, so se Nemci posebej posvetili striktno električno gnanim serijskim avtomobilom, ki so trenutno že na voljo kupcem v Nemčiji. Trenutno je Nemcem in Nemkam na voljo 34 takšnih avtomobilov.

Najbolj zanimivi pri opisih električnih avtomobilov pa niso njihovi tehnični podatki, ki jih itak lahko pridobite na spletnih straneh proizvajalcev, temveč 'PRO et CONTRA' mnenja nemških novinarjev, ki razkrivajo pluse in minuse takšnih vozil. S tem novinarji revije »Auto, Motor und Sport« nadaljujejo tradicijo, ker lahko takšne hitre ocene avtomobilov najdete v številnih do sedaj izdanih katalogih te cenjene avtomobilistične revije. Tokrat bomo spoznali čedne in manj čedne lastnosti dvanajstih serijskih modelov različnih znamk.

KIA niro (od 35.290 do 37.790 evrov)

+ : prostorna notranjost potniške kabine

+ : solidna prostornina prtljažnika (od osnovnih 451 do 1405 litrov v primeru podrte zadnje klopi)

+ : udobni sedeži

+ : bogato odmerjena osnovna oprema

+ : spoštljiva avtonomija (od 289 do 455 km)

- : trdo vzmetenje

- : dolgi čakalni roki za kupce ob nakupu vozila

- : uporaba bolj enostavnih materialov pri opremljanju potniške kabine

KIA soul (od 33.990 do 37.790 evrov)

+ : prostorna notranjost potniške kabine

+ : enostavno upravljanje vozila

+ : atraktivne prodajne cene

+ : udobno vzmetenje

+ : vgradnja številnih asistenčnih sistemov

- : enostavno izvedena notranjost potniške kabine

- : mehki sedeži

- : dolgi čakalni roki za kupce ob nakupu vozila

Mercedes-Benz EQC (71.281 evrov)

+ : kvaliteta izdelave

+ : dobra avtonomija (450 km)

+ : tenkočutno delovanje volanskega mehanizma

+ : dobra udobnost

+ : suveren pogonski sklop

- : velika masa avtomobila (2455 kg)

- : nobene prednosti na izkoristku razpoložljivega prostora v potniški kabini, čeprav vozilo premika električna energija

Mini cooper SE (32.500 evrov)

+ : suveren pogonski sklop

+ : kompaktne dimenzije (dolžina: 3845 mm)

+ : sprejemljiva masa avtomobila (1440 kg)

+ : hitro polnjenje akumulatorjev

- : utesnjena notranjost potniške kabine

- : povprečna avtonomija (270 km)

Nissan leaf (od 36.800 do 44.700 evrov)

+ : dobre zmogljivosti

+ : odlična avtonomija (od 285 do 385 km)

+ : enostavno upravljanje vozila

+ : dobra opremljenost

+ : tiho delovanje avtomobila

- : ne ravno dinamično nastavljeno podvozje

- : hrupno vzmetenje

- : slabe zavore

Opel ampera-e (42.990 evrov)

+ : odlična avtonomija (520 km)

+ : prostorna notranjost potniške kabine

+ : vozne lastnosti

- : povprečni sedeži

- : netočen volanski mehanizem

- : trdo vzmetenje

Opel corsa (29.900 evrov)

+ : dobra avtonomija (330 km)

+ : suveren pogonski sklop

+ : kompaktne dimenzije (dolžina: 4060 mm)

- : visoka prodajna cena

Peugeot 208 (30.450 evrov)

+ : agilnost in priročnost vozila

+ : dobra avtonomija (340 km)

+ : suveren pogonski sklop

+ : kompaktne dimenzije (dolžina: 4055 mm)

- : visoka prodajna cena

- : nepregledna armaturna plošča (i-Cockpit)

Peugeot iON (21.800 evrov)

+ : veliko prostora za prednja potnika

+ : odlična lega v ovinkih

- : utesnjen prostor za zadnja potnika

- : neudobno vzmetenje

Polestar 2 (57.900 evrov)

+ : suveren pogonski sklop

+ : enostavno upravljanje vozila

+ : udobno vzmetenje

+ : kvaliteta uporabljenih materialov v potniški kabini

+ : odlična avtonomija (500 km)

+ : hitro polnjenje akumulatorjev

- : prodajna cena

Porsche taycan (od 105.607 do 185.456 evrov)

+ : odlične zmogljivosti

+ : športna vodljivost avtomobila

+ : dobro udobje

+ : hitro polnjenje akumulatorjev

+ : visoka kvaliteta uporabljenih materialov v potniški kabini

- : prodajna cena

Renault ZOE (od 29.990 do 33.990 evrov)

+ : dobra avtonomija (342 km)

+ : hitro polnjenje akumulatorjev

+ : enostavno upravljanje vozila

+ : udobno vzmetenje

+ : možnost najema akumulatorjev

- : prodajna cena

- : netočen volanski mehanizem